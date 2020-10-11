Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Уэльс

46' О, нет. Из многообещающей позиции Даффи Шейн из команды Ирландия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

46' Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удар от ворот произведет Уэльс

43' Кристи Сайрус не смог попасть в створ ударом издали

43' Дэвис Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Лонг Шейн из команды Ирландия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе

38' Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Дэвис Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Макклин Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Уэльс

31' Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе

31' Хендрик Джефф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Уилсон Гарри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Кристи Сайрус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Ирландия

24' Лонг Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Отличные скиллы показывает Ремзи Аарон , обводя своих соперников

23' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Лонг Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мур Киффер получил желтую карточку от судьи

18' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

14' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лонг Шейн из команды Ирландия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

4' Удар от ворот произведет Ирландия

3' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ирландия начинает с центра поля