21' Желтая карточкаМур Киффер
30' Желтая карточкаКристи Сайрус
79' Желтая карточкаМакклин Джеймс
84' Вторая желтая карточкаМакклин Джеймс
84' Желтая карточкаМоррелл Джозефф
14
Лонг
Кевин
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Куллен ДжошПолузащитник
-
17 Хорган ДэрилПолузащитник
-
21 Бирн ДжекПолузащитник
-
18 Магуайр ШонНападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
-
18 Левитт ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брукс ДэвидПолузащитник
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
30'
74'
79'
84'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даффи Шейн
|1
|0.25
|2.
|Брэйди Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мур Киффер
|1
|0.33
|2.
|Уильямс Неко
|1
|0.33
|3.
|Уильямс Джонатан
|0
|0
|4.
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макклин Джеймс
|2
|1
|2.
|Хурихан Конор
|1
|0
|3.
|Стивенс Энда
|1
|0
|4.
|Даффи Шейн
|1
|0
|5.
|Артер Гарри
|1
|0
|6.
|Кристи Сайрус
|1
|0
|7.
|Моламби Джейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мур Киффер
|2
|0
|2.
|Моррелл Джозефф
|2
|0
|3.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|4.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|5.
|Уильямс Неко
|1
|0
|6.
|Смит Мэттью II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Ирландия Последние 20 матчей: + = -Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания
Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия Ирландия 2:1 США
Уэльс Последние 20 матчей: + = -Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия
Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс
Последние игры между собой
Ирландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.88
|1.98
|1.03
|12.00
|1.70
|2.23
|1.02
|13.00
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.01
|12.50
|1.01
|13.00
|0.00
|21.00
|5.95
|1.13
|—
|—
|4.70
|1.20
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.14
|6.00
|1.13
|5.85
|1.02
|14.75
|1.02
|15.50
|—
|—
|1.35
|3.38
|1.20
|5.01
|1.29
|3.83
|1.48
|2.79
|1.16
|5.70
|1.45
|2.89
|1.57
|2.53
|1.44
|2.96
|1.11
|7.72
|—
|—
|1.11
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Уэльс
Исход игры
Ирландия
34.8% (57)
Ничья
42.7% (70)
Уэльс
22.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (44)
Меньше
72.5% (116)
Обе команды забьют
Да
63.13% (101)
Нет
36.88% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (57)
1:0 Ирландия
15.9% (26)
2:1 Ирландия
15.9% (26)
0:1 Уэльс
12.2% (20)
1:2 Уэльс
9.1% (15)
0:0 Ничья
4.3% (7)
2:0 Ирландия
3% (5)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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