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Ирландия
0:0
Конец матча

Стадион:
Уэльс
0'
21' Желтая карточка
Мур Киффер
30' Желтая карточка
Кристи Сайрус
79' Желтая карточка
Макклин Джеймс
84' Вторая желтая карточка
Макклин Джеймс
84' Желтая карточка
Моррелл Джозефф
90'+5
23
Рэндолф
Даррен
2
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
14
Лонг
Кевин
3
Стивенс
Энда
13
Хендрик
Джефф
6
Хурихан
Конор
22
Моламби
Джейсон
10
Брэйди
Роберт
9
Лонг
Шейн
11
Макклин
Джеймс
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
15
Ампаду
Этан
6
Родон
Джо
4
Дэвис
Бен
19
Смит
Мэттью
II
16
Моррелл
Джозефф
7
Уилсон
Гарри
10
Ремзи
Аарон
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
Ирландия
4-3-3
Уэльс
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Мур Киффер
25'
Кристи Сайрус
Лонг Кевин
 
30'
Кристи Сайрус
 
67'
 
Левитт Дилан
Смит Мэттью II
67'
 
Уильямс Неко
Уилсон Гарри
74'
Хорган Дэрил
Брэйди Роберт
 
74'
Магуайр Шон
Лонг Шейн
 
75'
 
Брукс Дэвид
Джеймс Дэниэл
79'
Макклин Джеймс
 
84'
Макклин Джеймс
 
84'
 
Моррелл Джозефф
89'
Куллен Джош
Моламби Джейсон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.25
2. Брэйди Роберт 0 0
Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мур Киффер 1 0.33
2. Уильямс Неко 1 0.33
3. Уильямс Джонатан 0 0
4. Джеймс Дэниэл 0 0

Карточки

Ирландия
# Игрок      
1. Макклин Джеймс 2 1
2. Хурихан Конор 1 0
3. Стивенс Энда 1 0
4. Даффи Шейн 1 0
5. Артер Гарри 1 0
6. Кристи Сайрус 1 0
7. Моламби Джейсон 1 0
Уэльс
# Игрок      
1. Мур Киффер 2 0
2. Моррелл Джозефф 2 0
3. Уилсон Гарри 1 0
4. Робертс Коннор II 1 0
5. Уильямс Неко 1 0
6. Смит Мэттью II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ирландия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Уэльс 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания
Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия Ирландия 2:1 США
Уэльс Последние 20 матчей: + = -
Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия
Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс

Последние игры между собой

Ирландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Ирландия 0:1 Уэльс Лига наций УЕФА Уэльс 4:1 Ирландия Лига наций УЕФА Уэльс 0:1 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Ирландия 0:0 Уэльс Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
Уэльс 0:0 Ирландия Международные матчи Ирландия 3:0 Уэльс Товарищеские матчи Уэльс 2:2 Ирландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Финляндия 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Ирландия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Болгария 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 164
Ирландия 34.8% (57)
X 42.7% (70)
Уэльс 22.6% (37)
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1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.40 1.47 5.30
2.94 2.97 2.62
7.01 1.32 7.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.53 2.50 1.09 7.20 1.05 9.50 1.88 1.98 1.03 12.00 1.70 2.23 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 21.00
5.95 1.13 4.70 1.20 2.16 1.77 1.65 2.27 1.35 3.26 1.14 6.00 1.13 5.85 1.02 14.75 1.02 15.50
1.35 3.38 1.20 5.01 1.29 3.83 1.48 2.79 1.16 5.70 1.45 2.89 1.57 2.53 1.44 2.96 1.11 7.72 1.11 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.60 1.12 6.10 1.07 8.40 1.03 12.00
2.17 1.69 1.43 2.83 1.21 4.40 1.05 9.90 1.03 12.25
1.15 5.98 1.28 3.88 1.36 3.29 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.30 3.50 1.08 6.80
2.59 1.50 1.83 1.98 1.34 3.20 1.12 6.10 1.08 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
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Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Уэльс

Исход игры
Ирландия
34.8% (57)
Ничья
42.7% (70)
Уэльс
22.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (44)
Меньше
72.5% (116)
Обе команды забьют
Да
63.13% (101)
Нет
36.88% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (57)
1:0 Ирландия
15.9% (26)
2:1 Ирландия
15.9% (26)
0:1 Уэльс
12.2% (20)
1:2 Уэльс
9.1% (15)
0:0 Ничья
4.3% (7)
2:0 Ирландия
3% (5)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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