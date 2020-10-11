  1. Футбол
  2. Матчи
Литва
1:0
Перерыв

Стадион:
Беларусь
0'
1:0
7' Гол
Новиковас Арвидас
20' Желтая карточка
Громыко Валерий
38' Желтая карточка
Эбонг Макс
12
Шведкаускас
Томас
13
Миколюнас
Салюнас
3
Палионис
Маркус
4
Гирдвайнис
Эдвинас
8
Вайткунас
Эгидиюс
20
Шимкус
Домантас
11
Новиковас
Арвидас
21
Воробьев
Модест
7
Сиргедас
Гратас
14
Ласицкас
Юстас
19
Казлаускас
Донатас
12
Хаткевич
Егор
13
Золотов
Николай
3
Мартынович
Александр
20
Сачивко
Александр
2
Печенин
Кирилл
15
Юзепчук
Роман
9
Эбонг
Макс
18
Маевский
Иван
22
Стасевич
Игорь
6
Громыко
Валерий
11
Скавыш
Максим
Литва
4-1-4-1
Беларусь
4-4-2

Ход матча

7'
Новиковас Арвидас
1:0
20'
 
Громыко Валерий
38'
 
Эбонг Макс

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 1 0.33
2. Казлаускас Донатас 1 0.33
Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бордачёв Максим 1 0.25
2. Лисакович Виталий 1 0.25
3. Стасевич Игорь 0 0

Карточки

Литва
# Игрок      
1. Миколюнас Салюнас 1 0
2. Палионис Маркус 1 0
3. Баравикас Роландас 1 0
4. Казлаускас Донатас 1 0
5. Сиргедас Гратас 1 0
6. Воробьев Модест 1 0
7. Ласицкас Юстас 1 0
Беларусь
# Игрок      
1. Драгун Станислав 1 0
2. Наумов Никита 1 0
3. Громыко Валерий 1 0
4. Эбонг Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Литва 0 0 0 100% (1) 0 0
 Беларусь 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Литва Последние 20 матчей: + = -
Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия
Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва
Беларусь Последние 20 матчей: + = -
Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь
Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь

Последние игры между собой

Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Литва 1:1 Беларусь Международные матчи Литва 0:2 Беларусь Товарищеские матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Литва 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
2. Албания Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Казахстан Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Беларусь 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне литовцев!
  • 45'
    Навесил Стасевич с фланга на дальнюю штангу, куда врывался Золотов, но не сумел он дотянуться до мяча.
  • Угловой
    45'
    С фланга прострелил низом в штрафную Золотов, но мяч от ноги защитника полетел за лицевую линию. Будет угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил целых три минуты к времени первого тайма. Было много остановок, так что все по делу.
  • 44'
    Мог выскакивать Скавыш один на один с голкипером после паса от Маевского, но вышел за пределы штрафной Шведкаускас и вынес мяч ногами подальше.
  • 43'
    Убежал по флангу Скавыш и прострелил в центр на Громыко, но вышел из ворот Шведкаускас и вынес мяч кулаками.
  • 42'
    С правого фланга простреливал Юзепчук в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником не удалось пробить Скавышу.
  • 40'
    Забросил Стасевич в штрафную, куда врывался Скавыш, но нарушил он правила в борьбе против защитника.
  • 39'
    Снова в нашей игре остановка. Получил повреждение в прошлом эпизоде Воробьев. Потребуется ему медицинская помощь.
  • Желтая карточка
    38'
    Налетел на соперника в центре поля Эбонг прямой ногой. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.
  • 37'
    Забросил Маевский на левый фланг, куда врывался Печенин, но его опередил Миколюнас и вынес сферу в аут.
  • 36'
    Мягко забросил Юзепчук на линию вратарской, но прочитал эпизод Шведкаускас и забрал мяч в свои руки.
  • 35'
    Столкнулись головами в центре поля Палионис и Громыко. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.
  • 34'
    Мог выскакивать на ворота соперника Казлаускас после заброса от Воробьева, но нарушил он правила в борьбе против Мартыновича.
  • 33'
    Со штрафного пробивал в ближний угол Новиковас, но мяч полетел слабо в ближний угол и оказался точно в руках Хаткевича. 
  • 32'
    Со штрафного навесил Новиковас на дальнюю штангу, куда ворвался Воробьев и пролил головой, но крайне неточно.
  • 31'
    В подкате на своей половине поля Золотов скосил Ласицкаса. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 30'
    С правого фланга навесил Золотов в штрафную на Громыко, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 29'
    Забросил Маевский в штрафную, куда вбегал Скавыш, но проиграл он силовую борьбу за мяч Миколюнасу.
  • 28'
    Перехватили инициативу в последние минуты белорусы, но пока до опасных моментов у чужих ворот дело не доходит.
  • 27'
    Мог убегать на ворота соперника Стасевич, но проиграл он скоростную дуэль Воробьеву и потерял сферу.
  • 26'
    С угла поля навесил Юзепчук на ближнюю штангу, но здесь Скавыш нарушил правила в верховой борьбе против Миколюнаса.
  • Угловой
    25'
    Получил мяч в штрафной соперника Юзепчук и пробил с острого угла, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 24'
    Пауза очередная в нашем поединке. Получил повреждение Новиковас в столкновении с соперником. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 23'
    Прорвался по флангу Печенин, но напоролся на Вайткунаса, который в чистом подкате отобрал мяч.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял Маевский в штрафную на ход Скавышу, но тот проиграл борьбу за мяч Палонису.
  • Желтая карточка
    21'
    В центре поля налетел на соперника Громыко. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 20'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Вайткунас. Потребуется ему помощь медиков.
  • 19'
    С правого фланга подал Юзепчук на дальнюю штангу, но здесь Громыко нарушил правила в борьбе против Вайткунаса.
  • Опасный момент
    18'
    Прорвался по левой бровке Стасевич и пробил точно под перекладину с дальней дистанции, но Шведкаускас перевел сферу на угловой.
  • 17'
    Убежал по левой бровке Новиковас и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Мартынович вынес сферу далеко в центр поля.
  • Офсайд
    15'
    Мог выскакивать на ворота соперника Юзепук после заброса от Эбонга, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 14'
    В верховой борьбе Печенин локтем заехал по лицу сопернику. Очередной стандарт исполнять будут хозяева.
  • 13'
    Получил по ногам Ласицкас от Маевского. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Литвы.
  • 12'
    Пауза в матче. Получил в столкновении с соперником повреждение Громыко. Потребуется ему помощь медиков.
  • Офсайд
    11'
    С правого фланга подал в штрафную Юзепчук на Скавыша, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 10'
    По флангу отдавал Золотов на ход Юзепчуку, но того опередил Вайткунас и вынес мяч в подкате в аут.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Маевский в штрафную соперника на ход Громыко, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • Описание гола
    8'
    ГОЛ! 1-0! Арвидас Новиковас! Отобрал мяч на фланге Новиковас, сместился к линии штрафной площади и пробил точно в дальний нижний угол. Прыжок Хаткевича лишь добавил красоты этому голу.
  • 7'
    Прорвался по флангу Стасевич и подал на дальнюю штангу, где головой пробил Юзепчук, но мяч полетел выше перекладины. 
  • Угловой
    6'
    Со штрафного навесил Новиковас на дальнюю штангу, но тут выиграл верх Мартынович и вынес мяч головой на угловой.
  • 5'
    Теперь уже получил по ногам Ласицкас на фланге от Золотова. Штрафной будут исполнять футболисты сборной Литвы.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Маевский от Сиргедаса. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Беларуси. 
  • 3'
    Диагональным пасом Шимкус запустил в штрафную Казалускаса, но тот проиграл борьбу за мяч Мартыновичу.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Беларуси!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках очередного игрового дня Лиги наций УЕФА нас ждет интереснейшая игра между сборными Литвы и Беларуси. Команды после двух туров имеют по три очка, так что сегодня все будут настроены только на победу, так что нас ждет интересный футбол. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 162
    Литва 14.8% (24)
    X 34.6% (56)
    Беларусь 50.6% (82)
    Все прогнозы
    2.35 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Беларусь
    3.05
    3.70
    7.46
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Эбонг Макс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Громыко Валерий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 3.70 5.80
1.60 3.60 6.50
3.75 3.06 2.19
1.58 3.64 7.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.20 1.09 4.70 1.17 4.20 1.22 2.04 1.78 1.73 2.10 1.77 2.04 1.17 4.70 1.22 4.20 1.03 10.50 1.04 10.00 0.00 18.50 1.02 13.00
6.40 1.12 4.85 1.19 2.39 1.64 1.74 2.12 1.48 2.69 1.18 5.00 1.14 6.00 1.03 12.50 1.03 13.50
6.47 1.13 3.09 1.40 3.92 1.27 3.28 1.36 2.63 1.52 1.96 1.92 1.67 2.29 1.47 2.81 1.49 2.74 1.18 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.75 1.31 3.35 1.04 9.80 1.02 13.00
2.30 1.62 1.49 2.62 1.27 3.76 1.05 10.25 1.03 11.75
2.30 1.66 1.89 1.99 1.46 2.82 1.31 3.60 1.22 4.49 1.11 7.14 1.12 6.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.91 1.83 1.42 2.70 1.13 5.30
2.91 1.41 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
Где смотреть матч Литва 1:0 Беларусь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Литва 1:0 Беларусь

Исход игры
Литва
14.8% (24)
Ничья
34.6% (56)
Беларусь
50.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
36.08% (57)
Меньше
63.92% (101)
Обе команды забьют
Да
68.35% (108)
Нет
31.65% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (52)
1:2 Беларусь
25.3% (41)
0:1 Беларусь
17.3% (28)
1:0 Литва
7.4% (12)
2:1 Литва
6.2% (10)
0:2 Беларусь
3.1% (5)
1:3 Беларусь
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный