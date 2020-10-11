Мог выскакивать Скавыш один на один с голкипером после паса от Маевского, но вышел за пределы штрафной Шведкаускас и вынес мяч ногами подальше.

Судья добавил целых три минуты к времени первого тайма. Было много остановок, так что все по делу.

С фланга прострелил низом в штрафную Золотов, но мяч от ноги защитника полетел за лицевую линию. Будет угловой.

Навесил Стасевич с фланга на дальнюю штангу, куда врывался Золотов, но не сумел он дотянуться до мяча.

Судья отправил команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне литовцев!

43' Убежал по флангу Скавыш и прострелил в центр на Громыко, но вышел из ворот Шведкаускас и вынес мяч кулаками.

42' С правого фланга простреливал Юзепчук в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником не удалось пробить Скавышу.

40' Забросил Стасевич в штрафную, куда врывался Скавыш, но нарушил он правила в борьбе против защитника.

39' Снова в нашей игре остановка. Получил повреждение в прошлом эпизоде Воробьев. Потребуется ему медицинская помощь.

38' Налетел на соперника в центре поля Эбонг прямой ногой. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.

37' Забросил Маевский на левый фланг, куда врывался Печенин, но его опередил Миколюнас и вынес сферу в аут.

36' Мягко забросил Юзепчук на линию вратарской, но прочитал эпизод Шведкаускас и забрал мяч в свои руки.

35' Столкнулись головами в центре поля Палионис и Громыко. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.

34' Мог выскакивать на ворота соперника Казлаускас после заброса от Воробьева, но нарушил он правила в борьбе против Мартыновича.

33' Со штрафного пробивал в ближний угол Новиковас, но мяч полетел слабо в ближний угол и оказался точно в руках Хаткевича.

32' Со штрафного навесил Новиковас на дальнюю штангу, куда ворвался Воробьев и пролил головой, но крайне неточно.

31' В подкате на своей половине поля Золотов скосил Ласицкаса. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.

30' С правого фланга навесил Золотов в штрафную на Громыко, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

29' Забросил Маевский в штрафную, куда вбегал Скавыш, но проиграл он силовую борьбу за мяч Миколюнасу.

28' Перехватили инициативу в последние минуты белорусы, но пока до опасных моментов у чужих ворот дело не доходит.

27' Мог убегать на ворота соперника Стасевич, но проиграл он скоростную дуэль Воробьеву и потерял сферу.

26' С угла поля навесил Юзепчук на ближнюю штангу, но здесь Скавыш нарушил правила в верховой борьбе против Миколюнаса.

25' Получил мяч в штрафной соперника Юзепчук и пробил с острого угла, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

24' Пауза очередная в нашем поединке. Получил повреждение Новиковас в столкновении с соперником. Без помощи медиков здесь не обойтись.

23' Прорвался по флангу Печенин, но напоролся на Вайткунаса, который в чистом подкате отобрал мяч.

22' Дальний заброс исполнял Маевский в штрафную на ход Скавышу, но тот проиграл борьбу за мяч Палонису.

21' В центре поля налетел на соперника Громыко. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

20' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Вайткунас. Потребуется ему помощь медиков.

19' С правого фланга подал Юзепчук на дальнюю штангу, но здесь Громыко нарушил правила в борьбе против Вайткунаса.

18' Прорвался по левой бровке Стасевич и пробил точно под перекладину с дальней дистанции, но Шведкаускас перевел сферу на угловой.

17' Убежал по левой бровке Новиковас и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Мартынович вынес сферу далеко в центр поля.

15' Мог выскакивать на ворота соперника Юзепук после заброса от Эбонга, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

14' В верховой борьбе Печенин локтем заехал по лицу сопернику. Очередной стандарт исполнять будут хозяева.

13' Получил по ногам Ласицкас от Маевского. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Литвы.

12' Пауза в матче. Получил в столкновении с соперником повреждение Громыко. Потребуется ему помощь медиков.

11' С правого фланга подал в штрафную Юзепчук на Скавыша, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

10' По флангу отдавал Золотов на ход Юзепчуку, но того опередил Вайткунас и вынес мяч в подкате в аут.

9' Дальний заброс исполнял Маевский в штрафную соперника на ход Громыко, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

8' ГОЛ! 1-0! Арвидас Новиковас! Отобрал мяч на фланге Новиковас, сместился к линии штрафной площади и пробил точно в дальний нижний угол. Прыжок Хаткевича лишь добавил красоты этому голу.

7' Прорвался по флангу Стасевич и подал на дальнюю штангу, где головой пробил Юзепчук, но мяч полетел выше перекладины.

6' Со штрафного навесил Новиковас на дальнюю штангу, но тут выиграл верх Мартынович и вынес мяч головой на угловой.

5' Теперь уже получил по ногам Ласицкас на фланге от Золотова. Штрафной будут исполнять футболисты сборной Литвы.

4' В центре поля получил по ногам Маевский от Сиргедаса. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Беларуси.

3' Диагональным пасом Шимкус запустил в штрафную Казалускаса, но тот проиграл борьбу за мяч Мартыновичу.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.