1:0
7' ГолНовиковас Арвидас
20' Желтая карточкаГромыко Валерий
38' Желтая карточкаЭбонг Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бахар ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мархель Михаил
Ход матча
7'
20'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новиковас Арвидас
|1
|0.33
|2.
|Казлаускас Донатас
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бордачёв Максим
|1
|0.25
|2.
|Лисакович Виталий
|1
|0.25
|3.
|Стасевич Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|2.
|Палионис Маркус
|1
|0
|3.
|Баравикас Роландас
|1
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|1
|0
|5.
|Сиргедас Гратас
|1
|0
|6.
|Воробьев Модест
|1
|0
|7.
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драгун Станислав
|1
|0
|2.
|Наумов Никита
|1
|0
|3.
|Громыко Валерий
|1
|0
|4.
|Эбонг Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Литва
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Беларусь
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Литва Последние 20 матчей: + = -Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия
Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва
Беларусь Последние 20 матчей: + = -Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь
Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь
Последние игры между собой
Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.20
|1.09
|4.70
|1.17
|—
|—
|4.20
|1.22
|2.04
|1.78
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.22
|4.20
|1.03
|10.50
|1.04
|10.00
|0.00
|18.50
|1.02
|13.00
|6.40
|1.12
|4.85
|1.19
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.18
|5.00
|1.14
|6.00
|1.03
|12.50
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|6.47
|1.13
|—
|—
|3.09
|1.40
|3.92
|1.27
|3.28
|1.36
|2.63
|1.52
|1.96
|1.92
|1.67
|2.29
|1.47
|2.81
|1.49
|2.74
|1.18
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Литва 1:0 Беларусь
Исход игры
Литва
14.8% (24)
Ничья
34.6% (56)
Беларусь
50.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
36.08% (57)
Меньше
63.92% (101)
Обе команды забьют
Да
68.35% (108)
Нет
31.65% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (52)
1:2 Беларусь
25.3% (41)
0:1 Беларусь
17.3% (28)
1:0 Литва
7.4% (12)
2:1 Литва
6.2% (10)
0:2 Беларусь
3.1% (5)
1:3 Беларусь
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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