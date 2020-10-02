Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казлаускас Донатас
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бордачёв Максим
|1
|0.33
|2.
|Лисакович Виталий
|1
|0.33
|3.
|Стасевич Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|2.
|Палионис Маркус
|1
|0
|3.
|Баравикас Роландас
|1
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|1
|0
|5.
|Сиргедас Гратас
|1
|0
|6.
|Воробьев Модест
|1
|0
|7.
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драгун Станислав
|1
|0
|2.
|Наумов Никита
|1
|0
|3.
|Эбонг Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Литва
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Беларусь
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Литва Последние 20 матчей: + = -Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия
Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва
Беларусь Последние 20 матчей: + = -Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь
Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь
Последние игры между собой
Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.20
|1.09
|4.70
|1.17
|—
|—
|2.33
|1.58
|2.03
|1.76
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.17
|4.70
|1.13
|5.40
|1.03
|10.50
|1.03
|11.00
|0.00
|18.50
|6.60
|1.12
|5.05
|1.18
|—
|—
|2.51
|1.59
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.19
|4.90
|1.14
|5.85
|1.04
|11.25
|1.04
|12.25
|—
|—
|6.38
|1.14
|—
|—
|3.06
|1.41
|2.40
|1.62
|2.08
|1.82
|1.75
|2.17
|1.55
|2.58
|1.43
|2.96
|—
|—
|1.13
|6.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Литва - Беларусь
Исход игры
Литва
14.7% (11)
Ничья
34.7% (26)
Беларусь
50.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (24)
Меньше
66.2% (47)
Обе команды забьют
Да
67.61% (48)
Нет
32.39% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (24)
1:2 Беларусь
26.7% (20)
0:1 Беларусь
17.3% (13)
1:0 Литва
9.3% (7)
2:1 Литва
4% (3)
0:2 Беларусь
2.7% (2)
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