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Литва
 
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Стадион:
Беларусь

Бомбардиры внутри турнира

Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казлаускас Донатас 1 0.5
Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бордачёв Максим 1 0.33
2. Лисакович Виталий 1 0.33
3. Стасевич Игорь 0 0

Карточки

Литва
# Игрок      
1. Миколюнас Салюнас 1 0
2. Палионис Маркус 1 0
3. Баравикас Роландас 1 0
4. Казлаускас Донатас 1 0
5. Сиргедас Гратас 1 0
6. Воробьев Модест 1 0
7. Ласицкас Юстас 1 0
Беларусь
# Игрок      
1. Драгун Станислав 1 0
2. Наумов Никита 1 0
3. Эбонг Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Литва 0 0 0 100% (1) 0 0
 Беларусь 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Литва Последние 20 матчей: + = -
Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия
Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва
Беларусь Последние 20 матчей: + = -
Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь
Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь

Последние игры между собой

Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Литва 1:1 Беларусь Международные матчи Литва 0:2 Беларусь Товарищеские матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Казахстан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Беларусь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Литва Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 2 часа 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Литва 14.7% (11)
    X 34.7% (26)
    Беларусь 50.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Беларусь
    3.65
    3.06
    2.37
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.60 3.05 2.25
    3.65 3.00 2.31
    3.75 3.06 2.19
    3.62 3.04 2.37

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.20 1.09 4.70 1.17 2.33 1.58 2.03 1.76 1.76 2.06 1.42 2.70 1.17 4.70 1.13 5.40 1.03 10.50 1.03 11.00 0.00 18.50
    6.60 1.12 5.05 1.18 2.51 1.59 1.82 2.01 1.48 2.69 1.19 4.90 1.14 5.85 1.04 11.25 1.04 12.25
    6.38 1.14 3.06 1.41 2.40 1.62 2.08 1.82 1.75 2.17 1.55 2.58 1.43 2.96 1.13 6.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.45 2.75 1.22 4.00 1.04 9.70
    2.36 1.59 1.53 2.48 1.27 3.76 1.05 9.50 1.04 11.00
    2.31 1.66 1.89 1.99 1.47 2.84 1.32 3.64
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.91 1.83 1.42 2.70 1.13 5.30
    2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.11 6.40 1.08 7.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.59
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Где смотреть матч Литва - Беларусь онлайн

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    Прогнозы на матч Литва - Беларусь

    Исход игры
    Литва
    14.7% (11)
    Ничья
    34.7% (26)
    Беларусь
    50.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.8% (24)
    Меньше
    66.2% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    67.61% (48)
    Нет
    32.39% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (24)
    1:2 Беларусь
    26.7% (20)
    0:1 Беларусь
    17.3% (13)
    1:0 Литва
    9.3% (7)
    2:1 Литва
    4% (3)
    0:2 Беларусь
    2.7% (2)
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