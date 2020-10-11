Первый тайм

47' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Болгария

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тейлор Роберт из команды Финляндия сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

45' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

43' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Райтала Юкка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Луков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Димитров Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Болгария

40' Недялков Антон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

40' Похьянпало Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Десподов Кирилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Хорошую попытку сделал Десподов Кирилл . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Удар от ворот произведет Болгария

33' Удар от ворот произведет Болгария

33' Нисканен Ильмари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Удар от ворот произведет Болгария

32' Похьянпало Йоэль из команды Финляндия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Араюури Паулус из команды Финляндия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

31' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Финляндия

29' Илиев Димитар не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Финляндия

28' Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Димитров Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Болгария

23' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Малинов Кристиян из команды Болгария плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

22' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Иса Исмаил из команды Болгария навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Вратарь парирует удар, который нанес Похьянпало Йоэль , и мяч снова в игре

17' Тойвио Йоона выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

14' Иса Исмаил из команды Болгария плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

14' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Димитров Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Димитров Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Райтала Юкка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Похьянпало Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Десподов Кирилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Финляндия начинает с центра поля