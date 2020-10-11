Финляндия
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпиаштадион
Болгария
22
Райтала
Юкка
18
Уронен
Йере
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
19
Иса
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
-
16 Пиринен ЮхаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иса ИсмаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йенсен Фредрик
|1
|0.33
|2.
|Тейлор Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Краев Божидар
|1
|0.25
|2.
|Йомов Георгий
|1
|0.25
|3.
|Иса Исмаил
|0
|0
|4.
|Неделев Тодор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Спарв Тим
|1
|0
|2.
|Пукки Теэму
|1
|0
|3.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|4.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Болгария
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: + = -Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия
Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония
Болгария Последние 20 матчей: + = -Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь
Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария
Последние игры между собой
Финляндия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.90
|1.17
|6.20
|1.15
|—
|—
|2.00
|1.80
|2.26
|1.68
|2.08
|1.84
|1.77
|2.23
|1.30
|3.50
|1.27
|4.00
|1.08
|7.77
|1.06
|8.00
|1.01
|15.00
|0.00
|15.50
|6.65
|1.06
|5.30
|1.11
|—
|—
|2.49
|1.48
|—
|—
|1.92
|1.90
|—
|—
|1.54
|2.64
|1.23
|4.20
|1.16
|4.90
|1.04
|9.10
|1.02
|9.60
|—
|—
|5.01
|1.20
|3.60
|1.32
|2.47
|1.59
|2.03
|1.87
|1.75
|2.17
|1.48
|2.81
|1.56
|2.56
|1.29
|3.82
|—
|—
|1.19
|5.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Болгария
Исход игры
Финляндия
68.3% (110)
Ничья
23% (37)
Болгария
8.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (56)
Меньше
64.1% (100)
Обе команды забьют
Да
57.05% (89)
Нет
42.95% (67)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
32.3% (52)
2:1 Финляндия
27.3% (44)
1:1 Ничья
21.1% (34)
2:0 Финляндия
6.8% (11)
1:2 Болгария
5.6% (9)
0:1 Болгария
1.2% (2)
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