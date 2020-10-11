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Финляндия
2:0
Конец матча

Стадион:
Болгария
0'
1:0
52' Гол
Тейлор Роберт
2:0
67' Гол
Йенсен Фредрик
90'+4
1
Градецки
Лукаш
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
21
Нисканен
Ильмари
14
Спарв
Тим
6
Камара
Глен
8
Тейлор
Роберт
10
Пукки
Теэму
20
Похьянпало
Йоэль
1
Луков
Мартин
2
Попов
Страхил
5
Димитров
Кристиан
15
Божиков
Васил
14
Недялков
Антон
16
Малинов
Кристиян
22
Цветков
Александар
11
Десподов
Кирилл
20
Илиев
Димитар
17
Йомов
Георгий
19
Иса
Исмаил
Финляндия
4-4-2
Болгария
4-2-3-1

Ход матча

52'
Тейлор Роберт
(Пукки Теэму)
1:0
60'
 
Dimitar Velkovski
Недялков Антон
60'
 
Краев Божидар
Иса Исмаил
65'
Йенсен Фредрик
Похьянпало Йоэль
 
67'
Йенсен Фредрик
2:0
74'
Соири Пюрю
Тейлор Роберт
 
75'
 
Карабелев Янис
Цветков Александар
75'
 
Неделев Тодор
Илиев Димитар
87'
Карялайнен Расмус
Пукки Теэму
 
87'
Алхо Николай
Нисканен Ильмари
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 2 0.67
2. Тейлор Роберт 1 0.33
3. Пукки Теэму 0 0
Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Краев Божидар 1 0.25
2. Йомов Георгий 1 0.25
3. Иса Исмаил 0 0
4. Неделев Тодор 0 0

Карточки

Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 1 0
2. Пукки Теэму 1 0
3. О'Шоунесси Даниэль 1 0
4. Вяйсянен Лео 1 0
Болгария
# Игрок      
1. Костадинов Георги 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Финляндия 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Болгария 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: + = -
Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия
Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония
Болгария Последние 20 матчей: + = -
Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь
Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Болгария 2:1 Финляндия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Финляндия Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Ирландия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Болгария Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Новости матча
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Прогнозы 161
Финляндия 68.3% (110)
X 23% (37)
Болгария 8.7% (14)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.31 4.50 15.00
1.82 3.42 4.85
1.28 4.87 19.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.90 1.25 6.20 1.15 1.72 2.10 2.26 1.68 2.08 1.84 1.77 2.23 1.35 2.35 1.27 4.00 1.07 8.40 1.06 8.00 1.01 15.00 0.00 15.50
6.65 1.06 5.30 1.11 2.49 1.48 1.92 1.90 1.54 2.64 1.23 4.20 1.16 4.90 1.04 9.10 1.02 9.60
5.01 1.20 2.88 1.46 2.12 1.79 2.49 1.58 2.03 1.87 1.55 2.58 1.36 3.35 1.41 3.10 1.23 4.55 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.63 2.28 1.02 13.00 1.07 8.20
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.04 10.50
1.22 4.56 1.11 7.27 1.18 5.09 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.72 1.45 2.65 1.17 5.10
3.00 1.39 2.01 1.80 1.44 2.77 1.15 5.55 1.10 6.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
6.60 1.10
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
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Прогнозы на матч Финляндия 2:0 Болгария

Исход игры
Финляндия
68.3% (110)
Ничья
23% (37)
Болгария
8.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (56)
Меньше
64.1% (100)
Обе команды забьют
Да
57.05% (89)
Нет
42.95% (67)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
32.3% (52)
2:1 Финляндия
27.3% (44)
1:1 Ничья
21.1% (34)
2:0 Финляндия
6.8% (11)
1:2 Болгария
5.6% (9)
0:1 Болгария
1.2% (2)
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