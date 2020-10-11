Косово
0:1
Конец матча
Стадион: Фадиль Вокри
Словения
0:1
22' ГолВучкич Харис
35' Желтая карточкаСтоянович Петар
76' Желтая карточкаПакарада Леарт
89' Желтая карточкаРашани Эльбасан
14
Бериша
Валон
22
Жегрова
Эдон
10
Зенели
Арбер
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Крамер БлажНападающий
-
22 Бизяк ЛовроНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
22'
0:1
35'
76'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|1
|0.25
|2.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.25
|3.
|Бериша Бернард
|1
|0.25
|4.
|Бериша Валон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вучкич Харис
|1
|0.33
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.33
|3.
|Стоянович Петар
|0
|0
|4.
|Ловрич Санди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|2.
|Шала Херолинд
|1
|0
|3.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|4.
|Бериша Валон
|1
|0
|5.
|Бериша Бернард
|1
|0
|6.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Блажич Миха
|1
|0
|3.
|Коутер Нино
|1
|0
|4.
|Зайц Миха
|1
|0
|5.
|Бийол Яка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Косово
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Словения
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово
Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово
Словения Последние 20 матчей: + = -Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения
Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.30
|1.15
|4.70
|1.16
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.07
|1.75
|1.76
|2.06
|1.69
|2.17
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.18
|4.60
|1.09
|7.20
|1.03
|12.00
|1.07
|8.40
|0.00
|18.50
|6.50
|1.13
|4.95
|1.18
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.75
|2.24
|—
|—
|1.47
|2.88
|—
|—
|1.19
|4.85
|1.13
|6.20
|1.04
|12.00
|1.03
|13.00
|—
|—
|5.19
|1.18
|—
|—
|2.62
|1.52
|1.56
|2.51
|1.33
|3.47
|1.67
|2.28
|1.43
|2.92
|1.32
|3.55
|1.42
|2.99
|1.37
|3.22
|1.16
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Косово 0:1 Словения
Исход игры
Косово
13.7% (22)
Ничья
34.2% (55)
Словения
52.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
34.39% (54)
Меньше
65.61% (103)
Обе команды забьют
Да
63.69% (100)
Нет
36.31% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (47)
1:2 Словения
25.5% (41)
0:1 Словения
18.6% (30)
2:1 Косово
6.8% (11)
1:0 Косово
6.2% (10)
0:0 Ничья
5% (8)
0:2 Словения
4.3% (7)
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