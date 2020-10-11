  1. Футбол
  2. Матчи
Косово
0:1
Конец матча

Стадион:
Словения
0'
0:1
22' Гол
Вучкич Харис
35' Желтая карточка
Стоянович Петар
76' Желтая карточка
Пакарада Леарт
89' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
90'+4
12
Мурич
Ариянет
2
Хадергьонай
Флорент
20
Дрешевич
Ибрахим
3
Алити
Фидан
19
Пакарада
Леарт
5
Шала
Херолинд
14
Бериша
Валон
22
Жегрова
Эдон
9
Целина
Берсант
10
Зенели
Арбер
17
Кололли
Беньямин
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
9
Реп
Райко
6
Бийол
Яка
14
Куртич
Ясмин
21
Вербич
Беньямин
7
Вучкич
Харис
8
Ловрич
Санди
Косово
4-2-3-1
Словения
4-4-2

Ход матча

22'
0:1
Вучкич Харис
(Ловрич Санди)
35'
 
Стоянович Петар
55'
 
Бохар Дамьян
Реп Райко
75'
 
Скубич Нейц
Вербич Беньямин
76'
Пакарада Леарт
 
78'
Кастрати Лирим
Зенели Арбер
 
83'
Рашани Эльбасан
Кололли Беньямин
 
84'
Муслия Флоран
Шала Херолинд
 
85'
 
Ветрих Амедей
Ловрич Санди
85'
 
Крамер Блаж
Вучкич Харис
89'
Рашани Эльбасан
 
89'
Хасани Флорент
Жегрова Эдон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 1 0.25
2. Хадергьонай Флорент 1 0.25
3. Бериша Бернард 1 0.25
4. Бериша Валон 0 0
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вучкич Харис 1 0.33
2. Бохар Дамьян 1 0.33
3. Стоянович Петар 0 0
4. Ловрич Санди 0 0

Карточки

Косово
# Игрок      
1. Рашани Эльбасан 2 0
2. Шала Херолинд 1 0
3. Нухиу Атдхи 1 0
4. Бериша Валон 1 0
5. Бериша Бернард 1 0
6. Пакарада Леарт 1 0
Словения
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Блажич Миха 1 0
3. Коутер Нино 1 0
4. Зайц Миха 1 0
5. Бийол Яка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Словения 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово
Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово
Словения Последние 20 матчей: + = -
Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения
Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Словения Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Косово Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Молдова Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Вучкич Харис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Косово 13.7% (22)
X 34.2% (55)
Словения 52.2% (84)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
44.00 7.70 1.11
140.00 17.00 1.02
2.78 3.08 2.64
16.61 4.30 1.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.70 1.16 1.04 10.00 2.07 1.75 1.76 2.06 1.69 2.17 1.09 7.20 1.18 4.60 1.09 7.20 1.03 12.00 1.07 8.40 0.00 18.50
6.50 1.13 4.95 1.18 2.38 1.60 1.75 2.24 1.47 2.88 1.19 4.85 1.13 6.20 1.04 12.00 1.03 13.00
5.19 1.18 2.62 1.52 1.56 2.51 1.33 3.47 1.67 2.28 1.43 2.92 1.32 3.55 1.42 2.99 1.37 3.22 1.16 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.45 2.75 1.40 2.90 1.03 9.80 1.03 12.00
2.32 1.61 1.51 2.56 1.26 3.85 1.04 11.25 1.04 11.50
1.88 2.00 1.55 2.54 1.23 4.38 1.34 3.44 1.26 4.04 1.14 6.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.86 1.40 2.80 1.12 5.70
2.88 1.42 1.79 2.02 1.40 2.95 1.11 6.60 1.07 8.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Косово 0:1 Словения онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Косово 0:1 Словения

Исход игры
Косово
13.7% (22)
Ничья
34.2% (55)
Словения
52.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
34.39% (54)
Меньше
65.61% (103)
Обе команды забьют
Да
63.69% (100)
Нет
36.31% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (47)
1:2 Словения
25.5% (41)
0:1 Словения
18.6% (30)
2:1 Косово
6.8% (11)
1:0 Косово
6.2% (10)
0:0 Ничья
5% (8)
0:2 Словения
4.3% (7)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный