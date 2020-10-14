Шотландия
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Хэмпден Парк
Чехия
1:0
6' ГолФрейзер Райан
18
Тэйлор
Грэг
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
10
Провод
Лукас
20
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тэйлор ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Макгинн ПолЗащитник
-
16 Хэнлон ПолЗащитник
- Полузащитник
-
14 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Провод ЛукасПолузащитник
-
20 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
-
16 Нгуиэн ФилипВратарь
-
23 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
11 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
22 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шевчик ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дайкс Линдон
|2
|0.4
|2.
|Кристи Райан
|2 (2)
|0.4
|3.
|Фрейзер Райан
|1
|0.2
|4.
|Палмер Лиам
|0
|0
|5.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Выдра Матей
|1
|0.25
|2.
|Цоуфал Владимир
|1
|0.25
|3.
|Крменчик Михал
|1
|0.25
|4.
|Пешек Якуб
|1
|0.25
|5.
|Дочкал Борек
|1 (1)
|0.25
|6.
|Дарида Владимир
|0
|0
|7.
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|8.
|Тецл Станислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|2.
|Флек Джон
|1
|0
|3.
|Форрест Джеймс
|1
|0
|4.
|Фрейзер Райан
|1
|0
|5.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|6.
|Палмер Лиам
|1
|0
|7.
|Патерсон Каллум
|1
|0
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0
|9.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|10.
|Маккена Скотт
|1
|0
|11.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дарида Владимир
|1
|0
|2.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|3.
|Малинский Томас
|1
|0
|4.
|Янош Адам
|1
|0
|5.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шотландия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|Чехия
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: + = -Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль
Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия
Чехия Последние 20 матчей: + = -Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия
Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина
Последние игры между собой
Шотландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.06
|6.40
|1.12
|6.50
|1.11
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.81
|2.06
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.06
|7.70
|1.14
|5.55
|1.01
|15.00
|1.03
|12.00
|7.30
|1.10
|5.80
|1.14
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.20
|4.70
|1.07
|9.10
|1.05
|10.00
|1.00
|19.75
|—
|—
|8.08
|1.10
|—
|—
|6.68
|1.13
|2.52
|1.58
|2.15
|1.77
|3.03
|1.42
|2.36
|1.65
|2.06
|1.84
|1.74
|2.19
|1.55
|2.57
|1.44
|2.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Чехия
Исход игры
Шотландия
21.1% (34)
Ничья
47.2% (76)
Чехия
31.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
78.21% (122)
Нет
21.79% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (62)
1:2 Чехия
21.1% (34)
2:1 Шотландия
9.9% (16)
1:0 Шотландия
7.5% (12)
0:1 Чехия
7.5% (12)
2:2 Ничья
5.6% (9)
2:0 Шотландия
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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