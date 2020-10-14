  1. Футбол
  2. Матчи
Шотландия
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Чехия
0'
1:0
6' Гол
Фрейзер Райан
22'
1
Маршалл
Дэвид
4
Мактоминай
Скотт
5
Галлахер
Деклан
23
Консидайн
Эндрю
2
О'Доннелл
Стивен
8
Джек
Райан
10
Макгрегор
Каллум
18
Тэйлор
Грэг
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
17
Фрейзер
Райан
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
17
Кудела
Ондрей
3
Челюстка
Ондржей
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
12
Масопуст
Лукаш
8
Дарида
Владимир
10
Провод
Лукас
20
Выдра
Матей
Шотландия
3-4-1-2
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

6'
Фрейзер Райан
(Дайкс Линдон)
1:0
20'
 
Говорка Давид
Челюстка Ондржей

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дайкс Линдон 2 0.4
2. Кристи Райан 2 (2) 0.4
3. Фрейзер Райан 1 0.2
4. Палмер Лиам 0 0
5. О'Доннелл Стивен 0 0
Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Выдра Матей 1 0.25
2. Цоуфал Владимир 1 0.25
3. Крменчик Михал 1 0.25
4. Пешек Якуб 1 0.25
5. Дочкал Борек 1 (1) 0.25
6. Дарида Владимир 0 0
7. Масопуст Лукаш 0 0
8. Тецл Станислав 0 0

Карточки

Шотландия
# Игрок      
1. Робертсон Эндрю 2 0
2. Флек Джон 1 0
3. Форрест Джеймс 1 0
4. Фрейзер Райан 1 0
5. Армстронг Стюарт 1 0
6. Палмер Лиам 1 0
7. Патерсон Каллум 1 0
8. Макгинн Джон 1 0
9. Макбарни Оливер 1 0
10. Маккена Скотт 1 0
11. Дайкс Линдон 1 0
Чехия
# Игрок      
1. Дарида Владимир 1 0
2. Цоуфал Владимир 1 0
3. Малинский Томас 1 0
4. Янош Адам 1 0
5. Масопуст Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шотландия 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0 0
 Чехия 20% (1) 0 0 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль
Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия
Чехия Последние 20 матчей: + = -
Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия
Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина

Последние игры между собой

Шотландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Чехия 1:2 Шотландия Лига наций УЕФА Чехия 0:1 Шотландия Товарищеские матчи Шотландия 2:2 Чехия ЕВРО 2012 Чехия 1:0 Шотландия ЕВРО 2012
Шотландия 1:0 Чехия Товарищеские матчи Чехия 3:1 Шотландия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Чехия 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Словакия 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
4. Израиль 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Шотландия 21.1% (34)
X 47.2% (76)
Чехия 31.7% (51)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Чехия
3.60
3.60
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 3.25 2.20
1.77 3.60 4.70
3.60 3.12 2.21
1.88 3.53 4.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.06 6.40 1.12 6.50 1.11 2.14 1.76 1.81 2.06 2.40 1.57 1.29 3.60 1.44 2.75 1.06 7.70 1.14 5.55 1.01 15.00 1.03 12.00
7.30 1.10 5.80 1.14 2.69 1.48 2.00 1.83 1.59 2.51 1.27 3.84 1.20 4.70 1.07 9.10 1.05 10.00 1.00 19.75
8.08 1.10 6.68 1.13 2.52 1.58 2.15 1.77 3.03 1.42 2.36 1.65 2.06 1.84 1.74 2.19 1.55 2.57 1.44 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.67 2.20 2.04 1.77 1.10 7.70 1.18 4.75 1.02 13.00
2.45 1.55 1.61 2.31 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.66 1.53 2.18 1.77 1.68 2.30 1.44 2.96 1.93 1.96 1.58 2.47 1.25 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.52 2.46 1.17 4.60
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
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Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Чехия

Исход игры
Шотландия
21.1% (34)
Ничья
47.2% (76)
Чехия
31.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
78.21% (122)
Нет
21.79% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (62)
1:2 Чехия
21.1% (34)
2:1 Шотландия
9.9% (16)
1:0 Шотландия
7.5% (12)
0:1 Чехия
7.5% (12)
2:2 Ничья
5.6% (9)
2:0 Шотландия
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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