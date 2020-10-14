Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Крал Алекс из команды Чехия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Удар от ворот произведет Чехия

44' О'Доннелл Стивен не смог попасть в створ ударом издали

44' Вацлик Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Боржил Ян получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Шотландия

40' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Шотландия

39' О'Доннелл Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Говорка Давид из команды Чехия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Мактоминай Скотт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Чехия

34' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кудела Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Маршалл Дэвид взял и забрал мяч на выходе

33' Галлахер Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Чехия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Шотландия

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Матч остановлен

28' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Чехия

28' Фрейзер Райан не смог попасть в створ ударом издали

26' Крал Алекс из команды Чехия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Удар от ворот произведет Шотландия

24' Выдра Матей из команды Чехия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Джек Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мактоминай Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Челюстка Ондржей получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Челюстка Ондржей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Шотландия

12' Провод Лукас не смог попасть в створ ударом издали

11' Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе

11' Плохо сыграл Мактоминай Скотт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Крал Алекс из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе

8' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Тэйлор Грэг из команды Шотландия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!

5' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Консидайн Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' О'Доннелл Стивен из команды Шотландия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Провод Лукас бьет со штрафного удара в створ ворот

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Чехия начинает с центра поля