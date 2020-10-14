Шотландия
1:0
Конец матча
Стадион: Хэмпден Парк
Чехия
1:0
6' ГолФрейзер Райан
42' Желтая карточкаБоржил Ян
51' Желтая карточкаДайкс Линдон
81' Желтая карточкаМаршалл Дэвид
18
Тэйлор
Грэг
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
10
Провод
Лукас
20
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тэйлор ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Макгинн ПолЗащитник
-
16 Хэнлон ПолЗащитник
- Полузащитник
-
14 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Провод ЛукасПолузащитник
-
20 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
-
16 Нгуиэн ФилипВратарь
-
23 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
11 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
22 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шевчик ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
6'
1:0
42'
51'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 12
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дайкс Линдон
|2
|0.4
|2.
|Кристи Райан
|2 (2)
|0.4
|3.
|Фрейзер Райан
|1
|0.2
|4.
|Палмер Лиам
|0
|0
|5.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Выдра Матей
|1
|0.25
|2.
|Цоуфал Владимир
|1
|0.25
|3.
|Крменчик Михал
|1
|0.25
|4.
|Пешек Якуб
|1
|0.25
|5.
|Дочкал Борек
|1 (1)
|0.25
|6.
|Дарида Владимир
|0
|0
|7.
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|8.
|Тецл Станислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|2.
|Дайкс Линдон
|2
|0
|3.
|Маршалл Дэвид
|1
|0
|4.
|Флек Джон
|1
|0
|5.
|Форрест Джеймс
|1
|0
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|8.
|Палмер Лиам
|1
|0
|9.
|Патерсон Каллум
|1
|0
|10.
|Макгинн Джон
|1
|0
|11.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|12.
|Маккена Скотт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боржил Ян
|1
|0
|2.
|Дарида Владимир
|1
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|4.
|Малинский Томас
|1
|0
|5.
|Янош Адам
|1
|0
|6.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шотландия
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Чехия
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: + = -Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль
Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия
Чехия Последние 20 матчей: + = -Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия
Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина
Последние игры между собой
Шотландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.06
|6.40
|1.12
|1.06
|8.80
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.81
|2.06
|1.14
|5.55
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.06
|7.70
|1.01
|15.00
|1.01
|15.00
|1.03
|12.00
|7.30
|1.10
|5.80
|1.14
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.20
|4.70
|1.07
|9.10
|1.05
|10.00
|1.00
|19.75
|—
|—
|8.08
|1.10
|—
|—
|1.62
|2.41
|1.37
|3.29
|1.90
|2.00
|1.56
|2.56
|1.40
|3.12
|1.49
|2.78
|1.38
|3.22
|1.55
|2.57
|1.25
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Чехия
Исход игры
Шотландия
21.1% (34)
Ничья
47.2% (76)
Чехия
31.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
78.21% (122)
Нет
21.79% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (62)
1:2 Чехия
21.1% (34)
2:1 Шотландия
9.9% (16)
1:0 Шотландия
7.5% (12)
0:1 Чехия
7.5% (12)
2:2 Ничья
5.6% (9)
2:0 Шотландия
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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