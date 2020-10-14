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Шотландия
1:0
Конец матча

Стадион:
Чехия
0'
1:0
6' Гол
Фрейзер Райан
42' Желтая карточка
Боржил Ян
51' Желтая карточка
Дайкс Линдон
81' Желтая карточка
Маршалл Дэвид
90'+5
1
Маршалл
Дэвид
4
Мактоминай
Скотт
5
Галлахер
Деклан
23
Консидайн
Эндрю
2
О'Доннелл
Стивен
8
Джек
Райан
10
Макгрегор
Каллум
18
Тэйлор
Грэг
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
17
Фрейзер
Райан
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
17
Кудела
Ондрей
3
Челюстка
Ондржей
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
12
Масопуст
Лукаш
8
Дарида
Владимир
10
Провод
Лукас
20
Выдра
Матей
Шотландия
3-4-1-2
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

6'
Фрейзер Райан
(Дайкс Линдон)
1:0
20'
 
Говорка Давид
Челюстка Ондржей
42'
 
Боржил Ян
51'
Дайкс Линдон
 
65'
Макбарни Оливер
Дайкс Линдон
 
65'
 
Шевчик Петр
Провод Лукас
65'
 
Познар Томаш
Масопуст Лукаш
70'
Маклин Кенни
Фрейзер Райан
 
77'
 
Кадержабек Павел
Крал Алекс
77'
 
Рабушич Михал
Выдра Матей
79'
Хэнлон Пол
Тэйлор Грэг
 
79'
Патерсон Каллум
Макгинн Джон
 
81'
Маршалл Дэвид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дайкс Линдон 2 0.4
2. Кристи Райан 2 (2) 0.4
3. Фрейзер Райан 1 0.2
4. Палмер Лиам 0 0
5. О'Доннелл Стивен 0 0
Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Выдра Матей 1 0.25
2. Цоуфал Владимир 1 0.25
3. Крменчик Михал 1 0.25
4. Пешек Якуб 1 0.25
5. Дочкал Борек 1 (1) 0.25
6. Дарида Владимир 0 0
7. Масопуст Лукаш 0 0
8. Тецл Станислав 0 0

Карточки

Шотландия
# Игрок      
1. Робертсон Эндрю 2 0
2. Дайкс Линдон 2 0
3. Маршалл Дэвид 1 0
4. Флек Джон 1 0
5. Форрест Джеймс 1 0
6. Фрейзер Райан 1 0
7. Армстронг Стюарт 1 0
8. Палмер Лиам 1 0
9. Патерсон Каллум 1 0
10. Макгинн Джон 1 0
11. Макбарни Оливер 1 0
12. Маккена Скотт 1 0
Чехия
# Игрок      
1. Боржил Ян 1 0
2. Дарида Владимир 1 0
3. Цоуфал Владимир 1 0
4. Малинский Томас 1 0
5. Янош Адам 1 0
6. Масопуст Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шотландия 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Чехия 20% (1) 0 0 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль
Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия
Чехия Последние 20 матчей: + = -
Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия
Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина

Последние игры между собой

Шотландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Чехия 1:2 Шотландия Лига наций УЕФА Чехия 0:1 Шотландия Товарищеские матчи Шотландия 2:2 Чехия ЕВРО 2012 Чехия 1:0 Шотландия ЕВРО 2012
Шотландия 1:0 Чехия Товарищеские матчи Чехия 3:1 Шотландия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Чехия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Израиль Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Словакия Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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Прогнозы 161
Шотландия 21.1% (34)
X 47.2% (76)
Чехия 31.7% (51)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.19 5.10 76.00
1.04 12.00 120.00
3.60 3.12 2.21
1.34 4.15 20.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.06 6.40 1.12 1.06 8.80 2.14 1.76 1.81 2.06 1.14 5.55 1.29 3.60 1.10 6.80 1.06 7.70 1.01 15.00 1.01 15.00 1.03 12.00
7.30 1.10 5.80 1.14 2.69 1.48 2.00 1.83 1.59 2.51 1.27 3.84 1.20 4.70 1.07 9.10 1.05 10.00 1.00 19.75
8.08 1.10 1.62 2.41 1.37 3.29 1.90 2.00 1.56 2.56 1.40 3.12 1.49 2.78 1.38 3.22 1.55 2.57 1.25 4.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.67 2.20 1.37 3.05 1.10 7.70 1.02 13.00 1.02 13.00
2.45 1.55 1.61 2.31 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.66 1.53 2.18 1.77 1.68 2.30 1.44 2.96 1.25 4.16 1.13 6.52 1.25 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.52 2.46 1.17 4.60
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
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Прогнозы на матч Шотландия 1:0 Чехия

Исход игры
Шотландия
21.1% (34)
Ничья
47.2% (76)
Чехия
31.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
78.21% (122)
Нет
21.79% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (62)
1:2 Чехия
21.1% (34)
2:1 Шотландия
9.9% (16)
1:0 Шотландия
7.5% (12)
0:1 Чехия
7.5% (12)
2:2 Ничья
5.6% (9)
2:0 Шотландия
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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