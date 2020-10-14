Северная Македония
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Тодор Проески
Грузия
21
Зайков
Джоко
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|1
|0.2
|2.
|Ристовски Стефан
|1
|0.2
|3.
|Велкоски Дарко
|1
|0.2
|4.
|Зайков Джоко
|1
|0.2
|5.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.2
|6.
|Алиоски Эгзиян
|1 (1)
|0.2
|7.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|3 (2)
|0.6
|2.
|Качарава Ника
|2
|0.4
|3.
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|4.
|Шенгелия Леван
|0
|0
|5.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муслиу Визар
|2
|1
|2.
|Ристовски Стефан
|2
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Барди Энис
|2
|0
|5.
|Адеми Ариян
|1
|0
|6.
|Спировски Стефан
|1
|0
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0
|8.
|Димитриевски Столе
|1
|0
|9.
|Николов Бобан
|1
|0
|10.
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|3
|0
|2.
|Квеквескири Ника
|2
|0
|3.
|Квилитая Георгий
|2
|0
|4.
|Наваловский Георгий
|1
|0
|5.
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|6.
|Казаишвили Валерий
|1
|0
|7.
|Качарава Ника
|1
|0
|8.
|Мали Николоз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Македония
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|0
|33.33% (2)
|Грузия
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения
Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония
Грузия Последние 20 матчей: + = -Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия
Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Грузия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.20
|1.11
|4.70
|1.17
|—
|—
|2.33
|1.60
|2.06
|1.76
|1.74
|2.07
|1.66
|2.21
|1.42
|2.85
|1.17
|4.60
|1.13
|5.80
|1.03
|10.50
|1.02
|12.00
|0.00
|19.00
|6.75
|1.11
|5.20
|1.17
|—
|—
|2.43
|1.57
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.47
|2.88
|1.20
|4.85
|1.14
|5.85
|1.04
|12.00
|1.03
|13.00
|1.00
|20.00
|5.92
|1.15
|—
|—
|2.85
|1.45
|2.26
|1.68
|1.97
|1.91
|1.65
|2.31
|1.49
|2.73
|1.38
|3.15
|—
|—
|1.17
|5.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Грузия
Исход игры
Северная Македония
58.8% (94)
Ничья
28.1% (45)
Грузия
13.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
47.44% (74)
Меньше
52.56% (82)
Обе команды забьют
Да
71.15% (111)
Нет
28.85% (45)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
35.6% (57)
1:1 Ничья
23.1% (37)
1:0 Северная Македония
19.4% (31)
1:2 Грузия
6.9% (11)
2:0 Северная Македония
3.1% (5)
0:1 Грузия
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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