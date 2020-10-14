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Северная Македония
1:1
Конец матча

Стадион:
Грузия
0'
51' Желтая карточка
Квилитая Георгий
66' Желтая карточка
Даушвили Муртаз
68' Красная карточка
Димитриевски Столе
0:1
74' Гол
Кварацхелия Хвича
86' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
1:1
90' Пенальти
Алиоски Эгзиян
90'+7
1
Димитриевски
Столе
21
Зайков
Джоко
14
Велкоски
Дарко
4
Ристевски
Кирче
13
Ристовски
Стефан
16
Николов
Бобан
15
Костадинов
Тихомир
8
Алиоски
Эгзиян
10
Пандев
Горан
23
Несторовски
Илья
7
Тричковски
Иван
1
Лория
Гиорги
20
Джигаури
Джамбул
5
Кверквелия
Соломон
4
Табидзе
Джемал
3
Двали
Лаша
6
Даушвили
Муртаз
16
Квеквескири
Ника
9
Китеишвили
Отар
8
Казаишвили
Валерий
21
Гвилия
Валериане
11
Квилитая
Георгий
Северная Македония
3-4-3
Грузия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алиоски Эгзиян 2 (2) 0.4
2. Пандев Горан 1 0.2
3. Ристовски Стефан 1 0.2
4. Велкоски Дарко 1 0.2
5. Зайков Джоко 1 0.2
6. Несторовски Илья 1 (1) 0.2
7. Барди Энис 0 0
Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 3 (2) 0.6
2. Качарава Ника 2 0.4
3. Кварацхелия Хвича 1 0.2
4. Казаишвили Валерий 0 0
5. Шенгелия Леван 0 0

Карточки

Северная Македония
# Игрок      
1. Муслиу Визар 2 1
2. Алиоски Эгзиян 3 0
3. Димитриевски Столе 1 1
4. Ристовски Стефан 2 0
5. Барди Энис 2 0
6. Адеми Ариян 1 0
7. Спировски Стефан 1 0
8. Несторовски Илья 1 0
9. Николов Бобан 1 0
10. Бейтулаи Эгзон 1 0
Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 3 0
2. Квилитая Георгий 3 0
3. Даушвили Муртаз 2 0
4. Квеквескири Ника 2 0
5. Наваловский Георгий 1 0
6. Казаишвили Валерий 1 0
7. Качарава Ника 1 0
8. Мали Николоз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Македония 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 0 42.86% (3)
 Грузия 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: + = -
Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения
Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония
Грузия Последние 20 матчей: + = -
Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия
Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Грузия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Грузия 1:1 Северная Македония Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Северная Македония Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
3. Армения Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
4. Эстония Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 7'
    Китеишвили Отар уходит с поля. Лобжанидзе Саба выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Северная Македония 58.8% (94)
X 28.1% (45)
Грузия 13.1% (21)
Все прогнозы
2.19 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 9.00 1.07
47.00 7.20 1.12
2.50 3.04 3.16
3.43 1.89 4.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.55 1.50 4.70 1.17 1.60 2.33 2.06 1.76 1.74 2.07 1.66 2.21 1.08 7.77 1.17 4.60 1.02 13.00 1.03 10.50 1.02 12.00 0.00 19.00
6.75 1.11 5.20 1.17 2.43 1.57 1.81 2.02 1.47 2.88 1.20 4.85 1.14 5.85 1.04 12.00 1.03 13.00 1.00 20.00
2.29 1.67 1.91 1.98 1.49 2.71 1.34 3.42 1.54 2.54 1.31 3.53 1.65 2.31 1.49 2.73 1.13 6.39 1.17 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.47 2.70 1.01 15.00 1.04 9.50 1.01 15.00
2.32 1.61 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.90 1.04 11.50
1.20 4.86 1.51 2.66 1.21 4.72 1.33 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.76 1.38 2.90 1.11 5.20
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.13 6.05 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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Прогнозы на матч Северная Македония 1:1 Грузия

Исход игры
Северная Македония
58.8% (94)
Ничья
28.1% (45)
Грузия
13.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
47.44% (74)
Меньше
52.56% (82)
Обе команды забьют
Да
71.15% (111)
Нет
28.85% (45)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
35.6% (57)
1:1 Ничья
23.1% (37)
1:0 Северная Македония
19.4% (31)
1:2 Грузия
6.9% (11)
0:1 Грузия
3.1% (5)
2:0 Северная Македония
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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