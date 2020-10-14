У Камо Оганесяна справа не прошла передача в штрафную площадь на Барсегяна.

Мхитарян от углового флага покатил мяч на ближайшего партнёра. Подача Генриха последовала на дальнюю штангу где Гритгорян не попал головой по футбольному снаряду.

Барсегян на фланге наступил на ногу Синявскому.

У Васильева справа не получился пас на Саппинена. Мяч улетел за боковую линию поля.

Калисир на фланге выиграл забег у Саппинена и выбил мяч в аут.

15' Быстро команды смогли обменяться голами. Армяне забили гол в результате быстрой контратаки, а хозяева забили со "стандарта".

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

САППИНЕН!!! Васильев от углового флага навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка Кайта к воротам, где Саппинен ногой переправил мяч в сетку.

12' Хозяева переместили фронт атак на левый фланг. и оттуда пока не удаётся доводить комбинации до опасных ударов по воротам.

11' Тенисте из аута руками бросил мяч на Кайта, который головой с линии штрафной площади пробил правее ворот.

10' Тенисте на чужой половине поля врезал по ногам убегавшему Барсегяну.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КАМО ОГАНЕСЯН!!! Быструю контратаку провели гости. Барсегян слева навесил к воротам, где Камо Оганесян всех опередил и головой отправил мяч в ворота.

8' Тенисте справа со штрафного навесил к дальней штанге, Последовала скидка в центр на Лийвана, которому пробить по воротам не дали.

7' Григорян на фланге завалил руками на газон Васильева.

6' В первые минуты встречи эстонцы больше контролируют мяч, а гости стараются отвечать контратаками на высокой скорости.

5' Тенисте на чужой половине поля прихватил соперника руками.

4' У Мхитаряна справа не прошла передача в центр на Бпарсегяна.

3' Баранов справа отправил передачу вперёд, а Тенисте сделал рывок в центр и с мячом не встретился.

2' Сборная Эстонии играет в синих футболках и чёрных трусах, сборная Армении - в белой форме.