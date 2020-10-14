  1. Футбол
  2. Матчи
Эстония
1:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Армения
0'
0:1
8' Гол
Оганесян Камо
1:1
14' Гол
Саппинен Рауно
22'
12
Хейн
Карл-Якоб
23
Тенисте
Тайо
21
Баранов
Никита
2
Кууск
Мяртен
3
Пикк
Артур
11
Лийвак
Франк
4
Кяйт
Маттиас
5
Крейда
Владислав
9
Синявский
Василий
14
Васильев
Константин
15
Саппинен
Рауно
1
Юрченко
Давид
13
Оганесян
Камо
4
Восканян
Тарон
2
Калисир
Андре
14
Оганесян
Арман
5
Григорян
Артак
6
Вбеймар
9
Бабаян
Эдгар
18
Мхитарян
Генрих
11
Барсегян
Тигран
20
Карапетян
Александр
Эстония
4-4-1-1
Армения
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Оганесян Камо
14'
Саппинен Рауно
(Кяйт Маттиас)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 2 0.5
2. Лийвак Франк 1 (1) 0.25
3. Пикк Артур 0 0
Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 1 0.25
2. Барсегян Тигран 1 (1) 0.25
3. Байрамян Хорен 1 0.25
4. Оганесян Камо 1 0.25
5. Вбеймар 1 0.25
6. Мхитарян Генрих 1 (1) 0.25
7. Корян Аршак 0 0

Карточки

Эстония
# Игрок      
1. Зенёв Сергей 1 0
2. Оямаа Хенрик 1 0
3. Метс Кароль 1 0
4. Пикк Артур 1 0
5. Баранов Никита 1 0
Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 2 0
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Юрченко Давид 1 0
4. Байрамян Хорен 1 0
5. Оганесян Камо 1 0
6. Бабаян Эдгар 1 0
7. Вбеймар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстония 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Армения 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Эстония Последние 20 матчей: + = -
Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия
Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия
Армения Последние 20 матчей: + = -
Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения
Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова

Последние игры между собой

Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Армения: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Армения 2:0 Эстония Лига наций УЕФА Армения 0:0 Эстония Товарищеские матчи Эстония 1:0 Армения Чемпионат Мира Армения 2:2 Эстония Чемпионат Мира

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
2. Северная Македония 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
3. Армения 1:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
4. Эстония 1:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
  • Первый тайм
  • 22'
    Калисир на фланге выиграл забег у Саппинена и выбил мяч в аут.
  • 21'
    У Васильева справа не получился пас на Саппинена. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    20'
    Барсегян на фланге наступил на ногу Синявскому.
  • Угловой
    18'
    Мхитарян от углового флага покатил мяч на ближайшего партнёра. Подача Генриха последовала на дальнюю штангу где Гритгорян не попал головой по футбольному снаряду.
  • 17'
    У Камо Оганесяна справа не прошла передача в штрафную площадь на Барсегяна.
  • 15'
    Быстро команды смогли обменяться голами. Армяне забили гол в результате быстрой контратаки, а хозяева забили со "стандарта".
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    САППИНЕН!!! Васильев от углового флага навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка Кайта к воротам, где Саппинен ногой переправил мяч в сетку.
  • 12'
    Хозяева переместили фронт атак на левый фланг. и оттуда пока не удаётся доводить комбинации до опасных ударов по воротам.
  • 11'
    Тенисте из аута руками бросил мяч на Кайта, который головой с линии штрафной площади пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    10'
    Тенисте на чужой половине поля врезал по ногам убегавшему Барсегяну.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КАМО ОГАНЕСЯН!!! Быструю контратаку провели гости. Барсегян слева навесил к воротам, где Камо Оганесян всех опередил и головой отправил мяч в ворота.
  • 8'
    Тенисте справа со штрафного навесил к дальней штанге, Последовала скидка в центр на Лийвана, которому пробить по воротам не дали.
  • Фол, нарушение
    7'
    Григорян на фланге завалил руками на газон Васильева.
  • 6'
    В первые минуты встречи эстонцы больше контролируют мяч, а гости стараются отвечать контратаками на высокой скорости.
  • Фол, нарушение
    5'
    Тенисте на чужой половине поля прихватил соперника руками.
  • 4'
    У Мхитаряна справа не прошла передача в центр на Бпарсегяна.
  • 3'
    Баранов справа отправил передачу вперёд, а Тенисте сделал рывок в центр и с мячом не встретился.
  • 2'
    Сборная Эстонии играет в синих футболках и чёрных трусах, сборная Армении - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ле Кох Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 4 тура группы 2 лиги С Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Эстонии и Армения. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 160
    Эстония 9.4% (15)
    X 27.5% (44)
    Армения 63.1% (101)
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эстония
    Ничья
    Армения
    7.25
    4.00
    2.37
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.30 3.25 2.10
7.25 4.00 1.37
3.76 3.40 2.04
3.78 2.84 2.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
8.60 1.05 6.50 1.09 2.85 1.40 2.21 1.66 2.21 1.68 1.84 1.97 2.50 1.50 1.30 3.25 1.50 2.45 1.08 7.10 1.16 4.70 1.01 14.00
8.70 1.07 6.90 1.11 3.04 1.43 2.21 1.68 1.67 2.24 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.90 1.07 8.80 1.01 17.25
7.74 1.10 3.02 1.41 2.66 1.52 2.28 1.68 1.92 1.97 5.95 1.15 1.52 2.67 2.93 1.43 2.33 1.65 2.02 1.86 1.69 2.25 1.51 2.67 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
1.64 2.25 2.15 1.65 1.07 7.50 1.20 4.15
2.65 1.48 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.60 1.06 8.80
2.67 1.52 2.20 1.74 1.70 2.24 1.46 2.87 1.86 2.02 1.54 2.57 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.55 1.58 2.35 1.22 4.00
3.38 1.32 2.24 1.65 1.55 2.45 1.17 5.05 1.12 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.50
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Эстония 1:1 Армения онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Эстония 1:1 Армения

Исход игры
Эстония
9.4% (15)
Ничья
27.5% (44)
Армения
63.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
1:2 Армения
29.4% (47)
0:1 Армения
25.6% (41)
1:1 Ничья
23.1% (37)
2:1 Эстония
4.4% (7)
0:2 Армения
4.4% (7)
1:0 Эстония
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.1% (5)
1:3 Армения
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный