Эстония
1:1
Первый тайм: 22'
Стадион: А. Ле Кок Арена
Армения
0:1
8' ГолОганесян Камо
1:1
14' ГолСаппинен Рауно
23
Тенисте
Тайо
11
Лийвак
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лийвак ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Марин ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Воолаид Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ишханян АйкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
Ход матча
8'
0:1
14'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|2
|0.5
|2.
|Лийвак Франк
|1 (1)
|0.25
|3.
|Пикк Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|1
|0.25
|2.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.25
|3.
|Байрамян Хорен
|1
|0.25
|4.
|Оганесян Камо
|1
|0.25
|5.
|Вбеймар
|1
|0.25
|6.
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.25
|7.
|Корян Аршак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|2.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|3.
|Метс Кароль
|1
|0
|4.
|Пикк Артур
|1
|0
|5.
|Баранов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Юрченко Давид
|1
|0
|4.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|5.
|Оганесян Камо
|1
|0
|6.
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|7.
|Вбеймар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстония
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Армения
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Эстония Последние 20 матчей: + = -Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия
Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия
Армения Последние 20 матчей: + = -Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения
Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова
Последние игры между собой
Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Армения: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.60
|1.05
|6.50
|1.09
|2.85
|1.40
|2.21
|1.66
|2.21
|1.68
|1.84
|1.97
|2.50
|1.50
|—
|—
|1.30
|3.25
|—
|—
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.08
|7.10
|—
|—
|1.16
|4.70
|1.01
|14.00
|8.70
|1.07
|6.90
|1.11
|3.04
|1.43
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.09
|7.90
|—
|—
|1.07
|8.80
|1.01
|17.25
|7.74
|1.10
|—
|—
|3.02
|1.41
|2.66
|1.52
|2.28
|1.68
|1.92
|1.97
|5.95
|1.15
|1.52
|2.67
|—
|—
|2.93
|1.43
|2.33
|1.65
|2.02
|1.86
|1.69
|2.25
|1.51
|2.67
|1.40
|3.08
|—
|—
Прогнозы на матч Эстония 1:1 Армения
Исход игры
Эстония
9.4% (15)
Ничья
27.5% (44)
Армения
63.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (60)
Меньше
61.54% (96)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
1:2 Армения
29.4% (47)
0:1 Армения
25.6% (41)
1:1 Ничья
23.1% (37)
2:1 Эстония
4.4% (7)
0:2 Армения
4.4% (7)
1:0 Эстония
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.1% (5)
1:3 Армения
1.3% (2)
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