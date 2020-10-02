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Эстония
 
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Стадион:
Армения

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 2 0.67
2. Лийвак Франк 1 (1) 0.33
3. Пикк Артур 0 0
Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 1 0.33
2. Барсегян Тигран 1 (1) 0.33
3. Байрамян Хорен 1 0.33
4. Вбеймар 1 0.33
5. Мхитарян Генрих 1 (1) 0.33
6. Корян Аршак 0 0

Карточки

Эстония
# Игрок      
1. Зенёв Сергей 1 0
2. Оямаа Хенрик 1 0
3. Метс Кароль 1 0
4. Пикк Артур 1 0
5. Баранов Никита 1 0
Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 2 0
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Юрченко Давид 1 0
4. Байрамян Хорен 1 0
5. Оганесян Камо 1 0
6. Бабаян Эдгар 1 0
7. Вбеймар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстония 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Армения 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Эстония Последние 20 матчей: + = -
Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия
Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия
Армения Последние 20 матчей: + = -
Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения
Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова

Последние игры между собой

Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Армения: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Армения 2:0 Эстония Лига наций УЕФА Армения 0:0 Эстония Товарищеские матчи Эстония 1:0 Армения Чемпионат Мира Армения 2:2 Эстония Чемпионат Мира

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
3. Армения Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Эстония Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


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    • Прогнозы 54
    Эстония 14.8% (8)
    X 40.7% (22)
    Армения 44.4% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эстония - Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Эстония - Армения

    Исход игры
    Эстония
    14.8% (8)
    Ничья
    40.7% (22)
    Армения
    44.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.69% (17)
    Меньше
    67.31% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (18)
    1:2 Армения
    20.4% (11)
    0:1 Армения
    16.7% (9)
    1:0 Эстония
    7.4% (4)
    0:0 Ничья
    5.6% (3)
    2:1 Эстония
    5.6% (3)
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