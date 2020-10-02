Эстония
Позже
Стадион: А. Ле Кок Арена
Армения
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|2
|0.67
|2.
|Лийвак Франк
|1 (1)
|0.33
|3.
|Пикк Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|1
|0.33
|2.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.33
|3.
|Байрамян Хорен
|1
|0.33
|4.
|Вбеймар
|1
|0.33
|5.
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.33
|6.
|Корян Аршак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|2.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|3.
|Метс Кароль
|1
|0
|4.
|Пикк Артур
|1
|0
|5.
|Баранов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Юрченко Давид
|1
|0
|4.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|5.
|Оганесян Камо
|1
|0
|6.
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|7.
|Вбеймар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстония
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Армения
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Эстония Последние 20 матчей: + = -Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия
Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия
Армения Последние 20 матчей: + = -Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения
Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова
Последние игры между собой
Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Армения: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Прогнозы на матч Эстония - Армения
Исход игры
Эстония
14.8% (8)
Ничья
40.7% (22)
Армения
44.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (17)
Меньше
67.31% (35)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (18)
1:2 Армения
20.4% (11)
0:1 Армения
16.7% (9)
1:0 Эстония
7.4% (4)
0:0 Ничья
5.6% (3)
2:1 Эстония
5.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!