8' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
15
Бурка
Андрей
18
Марин
Рэзван
17
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лазар ДавидВратарь
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Хаджи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|2 (1)
|0.4
|2.
|Алибек Денис
|1
|0.2
|3.
|Григоре Драгош
|1
|0.2
|4.
|Пушкаш Георге
|1
|0.2
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Крецу Александру
|0
|0
|7.
|Коман Флоринел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грегорич Михаэль
|2
|0.5
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.25
|3.
|Онисиво Карим
|1
|0.25
|4.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.25
|5.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|7.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Григоре Драгош
|1
|0
|2.
|Максим Александру
|1
|0
|3.
|Нистор Дан
|1
|0
|4.
|Станчу Николае
|1
|0
|5.
|Янку Габриэль
|1
|0
|6.
|Хаджи Янис
|1
|0
|7.
|Банку Никусор
|1
|0
|8.
|Бурка Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|1
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|3.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|4.
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Румыния
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Австрия
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: + = -Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия
Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория
Австрия Последние 20 матчей: + = -Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия
Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция
Последние игры между собой
Румыния: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Австрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.20
|1.09
|7.60
|1.07
|2.75
|1.44
|—
|—
|2.60
|1.58
|2.08
|1.79
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.20
|4.44
|1.12
|6.20
|1.06
|8.80
|1.01
|12.00
|9.60
|1.06
|8.00
|1.09
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.83
|2.07
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.30
|3.60
|1.12
|6.35
|1.10
|7.20
|1.02
|14.00
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.44
|2.57
|1.55
|2.18
|1.75
|1.83
|2.07
|1.64
|2.37
|1.47
|2.84
|1.45
|2.96
|1.21
|4.73
|—
|—
|1.11
|7.94
|—
|—
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Австрия
Исход игры
Румыния
17.3% (28)
Ничья
25.3% (41)
Австрия
57.4% (93)
Тотал 2.5
Больше
53.8% (85)
Меньше
46.2% (73)
Обе команды забьют
Да
74.68% (118)
Нет
25.32% (40)
Популярный счёт
1:2 Австрия
35.8% (58)
1:1 Ничья
20.4% (33)
0:1 Австрия
12.3% (20)
2:1 Румыния
8.6% (14)
1:0 Румыния
7.4% (12)
2:2 Ничья
3.7% (6)
1:3 Австрия
3.1% (5)
0:2 Австрия
3.1% (5)
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