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Румыния
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Австрия
0'
8' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
22'
12
Татарушану
Чиприан
5
Бэлаша
Михай
15
Бурка
Андрей
3
Тошка
Алин
11
Банку
Никусор
10
Максим
Александру
18
Марин
Рэзван
23
Станчу
Николае
17
Дяк
Чиприан
7
Алибек
Денис
20
Митрицэ
Александру
12
Перван
Павао
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
18
Шёпф
Алессандро
6
Ильзанкер
Штефан
14
Баумгартлингер
Юлиан
19
Баумгартнер
Кристоф
11
Грегорич
Михаэль
23
Шлагер
Ксавер
Румыния
4-3-3
Австрия
4-4-2

Ход матча

8'
 
Хинтереггер Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 2 (1) 0.4
2. Алибек Денис 1 0.2
3. Григоре Драгош 1 0.2
4. Пушкаш Георге 1 0.2
5. Кирикеш Влад 0 0
6. Крецу Александру 0 0
7. Коман Флоринел 0 0
Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грегорич Михаэль 2 0.5
2. Баумгартнер Кристоф 1 0.25
3. Онисиво Карим 1 0.25
4. Забитцер Марсель 1 (1) 0.25
5. Ульмер Андреас 0 0
6. Лайнер Штефан 0 0
7. Хинтереггер Мартин 0 0

Карточки

Румыния
# Игрок      
1. Григоре Драгош 1 0
2. Максим Александру 1 0
3. Нистор Дан 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Янку Габриэль 1 0
6. Хаджи Янис 1 0
7. Банку Никусор 1 0
8. Бурка Андрей 1 0
Австрия
# Игрок      
1. Драгович Александр 1 0
2. Лайнер Штефан 1 0
3. Хинтереггер Мартин 1 0
4. Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Румыния 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0
 Австрия 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: + = -
Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия
Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория
Австрия Последние 20 матчей: + = -
Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия
Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция

Последние игры между собой

Румыния: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Австрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Австрия 2:3 Румыния Лига наций УЕФА Румыния 0:0 Австрия Международные матчи Румыния 1:1 Австрия Чемпионат Мира Австрия 2:1 Румыния Чемпионат Мира

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 3 7
2. Австрия 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Румыния 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
4. Северная Ирландия 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Румыния 17.3% (28)
X 25.3% (41)
Австрия 57.4% (93)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Австрия
4.79
3.60
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.60 3.40 1.85
4.50 3.30 1.91
4.50 3.60 1.82
4.79 3.29 1.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 7.60 1.07 2.75 1.44 2.60 1.58 2.08 1.79 1.60 2.33 1.42 2.85 1.20 4.44 1.12 6.20 1.06 8.80 1.01 12.00
9.60 1.06 8.00 1.09 3.32 1.34 2.53 1.53 1.83 2.07 1.40 3.00 1.30 3.60 1.12 6.35 1.10 7.20 1.02 14.00
2.95 1.44 2.57 1.55 2.18 1.75 1.83 2.07 1.64 2.37 1.47 2.84 1.45 2.96 1.21 4.73 1.11 7.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.81 2.00 1.24 4.00 1.11 6.80 1.03 12.00
2.88 1.42 1.84 1.96 1.41 2.91 1.11 6.55 1.08 7.70
2.12 1.77 1.74 2.17 1.36 3.29 1.55 2.61 1.40 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.75 1.29
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Прогнозы на матч Румыния 0:0 Австрия

Исход игры
Румыния
17.3% (28)
Ничья
25.3% (41)
Австрия
57.4% (93)
Тотал 2.5
Больше
53.8% (85)
Меньше
46.2% (73)
Обе команды забьют
Да
74.68% (118)
Нет
25.32% (40)
Популярный счёт
1:2 Австрия
35.8% (58)
1:1 Ничья
20.4% (33)
0:1 Австрия
12.3% (20)
2:1 Румыния
8.6% (14)
1:0 Румыния
7.4% (12)
2:2 Ничья
3.7% (6)
1:3 Австрия
3.1% (5)
0:2 Австрия
3.1% (5)
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