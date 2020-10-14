Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Рефери не любит споров - именно за это Алаба Давид сейчас получил желтую

95' Удар от ворот произведет Румыния

95' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

93' Пушкаш Георге из команды Румыния пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.

92' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Румыния

89' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Австрия

83' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лайнер Штефан из команды Австрия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

78' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Г О О О О Л - Шёпф Алессандро изменил счет на табло!

73' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Румыния

73' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Рефери не любит споров - именно за это Грегорич Михаэль сейчас получил желтую

71' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Матч возобновлен

66' Татарушану Чиприан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Баумгартнер Кристоф из команды Австрия нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

65' Австрия имеет хороший шанс забить.

64' Удар от ворот произведет Румыния

64' Шлагер Ксавер наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

62' Алибек Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Матч возобновлен

60' Тошка Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Баумгартнер Кристоф получил желтую карточку от судьи

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Марин Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тошка Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Бурка Андрей получил желтую карточку от судьи

56' Удар от ворот произведет Австрия

55' Удар от ворот произведет Австрия

55' Максим Александру из команды Румыния сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

54' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Плохо сыграл Бурка Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Румыния имеет хороший шанс забить.

48' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хорошую попытку сделал Баумгартлингер Юлиан . Удар в створ, но вратарь начеку