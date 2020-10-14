Польша
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Босния и Герцеговина
15' Красная карточкаАхмедходжич Анел
15' Желтая карточкаДжеко Эдин
20' Желтая карточкаКлих Матеуш
15
Глик
Камил
21
Юзвяк
Камиль
14
Клих
Матеуш
11
Джеко
Эдин
19
Крунич
Раде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
-
19 Крунич РадеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Джурич МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Душан Бажевич
Ход матча
15'
15'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гросицки Камил
|1
|0.25
|2.
|Глик Камил
|1
|0.25
|3.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|2.
|Крунич Раде
|1
|0.2
|3.
|Хайрадинович Харис
|1 (1)
|0.2
|4.
|Шунич Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беднарек Ян
|2
|0
|2.
|Глик Камил
|1
|0
|3.
|Клих Матеуш
|1
|0
|4.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|5.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|6.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|8.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|4.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|5.
|Ходжич Армин
|1
|0
|6.
|Кадушич Адван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Босния и Герцеговина
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: + = -Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша
Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Польша: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.77
|1.08
|6.80
|1.10
|2.75
|1.44
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.04
|1.83
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.20
|4.44
|1.08
|6.70
|1.06
|8.80
|1.01
|13.50
|9.90
|1.06
|8.30
|1.08
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.11
|7.60
|1.09
|8.50
|1.02
|15.50
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.44
|2.58
|1.55
|2.19
|1.74
|1.84
|2.06
|1.64
|2.37
|1.47
|2.83
|—
|—
|1.22
|4.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Польша 0:0 Босния и Герцеговина
Исход игры
Польша
91.9% (147)
Ничья
7.5% (12)
Босния и Герцеговина
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (81)
Меньше
48.08% (75)
Обе команды забьют
Да
55.13% (86)
Нет
44.87% (70)
Популярный счёт
2:1 Польша
35% (56)
1:0 Польша
21.3% (34)
2:0 Польша
20% (32)
3:1 Польша
11.3% (18)
1:1 Ничья
5% (8)
3:0 Польша
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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