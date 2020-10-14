Второй тайм

94' Польша заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Ципетич Бранимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Michal Karbownik наказан за толчок Хайрадинович Харис

92' Игрок из команды Польша вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Превляк Смаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Польша

88' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Michal Karbownik из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Линетти Кароль из команды Польша сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Michal Karbownik мяча так и не получил

84' Хайрадинович Харис получил желтую карточку от судьи

83' Левандовски Роберт из команды Польша сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

80' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Берешиньски Бартош из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Гуральски Яцек из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Реца Аркадиуш из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Тактическая замена. Юзвяк Камиль уходит с поля и его заменяет Michal Karbownik

71' Гуральски Яцек не смог попасть в створ ударом издали

70' Ципетич Бранимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Отличный пас сделал Милик Аркадиуш из команды Польша . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

67' Удар от ворот произведет Польша

66' Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе

66' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Щесны Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Шехич Ибрагим взял и забрал мяч на выходе

65' Хаджиахметович Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Кадзиор Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Реца Аркадиуш из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Колашинац Сеад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Гросицки Камил из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Джеко Эдин не смог попасть в створ ударом издали

53' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Гросицки Камил из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Г О О О О Л - Левандовски Роберт классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

51' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Левандовски Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Левандовски Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Левандовски Роберт из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Отличный пас сделал Гросицки Камил из команды Польша . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.