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Польша
3:0
Конец матча

Стадион:
Босния и Герцеговина
0'
15' Красная карточка
Ахмедходжич Анел
15' Желтая карточка
Пьянич Миралем
20' Желтая карточка
Клих Матеуш
36' Желтая карточка
Беднарек Ян
1:0
40' Гол
Левандовски Роберт
44' Желтая карточка
Колашинац Сеад
2:0
45' Гол
Линетти Кароль
3:0
52' Гол
Левандовски Роберт
84' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
90'+4
1
Щесны
Войцех
4
Кедзёра
Томаш
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
13
Реца
Аркадиуш
6
Гуральски
Яцек
8
Линетти
Кароль
21
Юзвяк
Камиль
14
Клих
Матеуш
11
Гросицки
Камил
9
Левандовски
Роберт
12
Шехич
Ибрагим
15
Ципетич
Бранимир
3
Ахмедходжич
Анел
17
Саничанин
Синиша
5
Колашинац
Сеад
13
Цимирот
Гойко
6
Хаджиахметович
Амир
10
Пьянич
Миралем
8
Вишча
Эдин
11
Джеко
Эдин
19
Крунич
Раде
Польша
4-2-3-1
Босния и Герцеговина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 0.5
2. Гросицки Камил 1 0.25
3. Глик Камил 1 0.25
4. Линетти Кароль 1 0.25
5. Рыбус Мацей 0 0
6. Клих Матеуш 0 0
7. Юзвяк Камиль 0 0
Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.2
2. Крунич Раде 1 0.2
3. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.2
4. Шунич Тони 0 0

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Беднарек Ян 3 0
2. Клих Матеуш 2 0
3. Глик Камил 1 0
4. Берешиньски Бартош 1 0
5. Милик Аркадиуш 1 0
6. Кедзёра Томаш 1 0
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0
8. Юзвяк Камиль 1 0
Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Пьянич Миралем 2 0
2. Колашинац Сеад 2 0
3. Хаджиахметович Амир 2 0
4. Ахмедходжич Анел 0 1
5. Цимирот Гойко 1 0
6. Ходжич Армин 1 0
7. Хайрадинович Харис 1 0
8. Кадушич Адван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0
 Босния и Герцеговина 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: + = -
Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша
Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Польша: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Лига наций УЕФА Польша 1:0 Босния и Герцеговина Товарищеские матчи Босния и Герцеговина 2:2 Польша Товарищеские матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
2. Италия Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
3. Голландия Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
4. Босния и Герцеговина Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Польша 91.9% (147)
X 7.5% (12)
Босния и Герцеговина 0.6% (1)
Все прогнозы
1.8 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 26.00 83.00
1.90 3.50 4.55
1.44 4.04 10.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
9.00 1.05 6.80 1.10 2.90 1.40 2.50 1.57 2.04 1.83 5.55 1.14 1.35 3.20 1.12 6.10 1.08 6.70 1.27 3.70 1.01 13.50 1.04 10.00 1.09 7.20 1.01 15.00
9.90 1.06 8.30 1.08 3.00 1.40 2.29 1.64 1.77 2.16 1.35 3.26 1.25 4.05 1.11 7.60 1.09 8.50 1.02 15.50
2.96 1.44 2.49 1.57 2.12 1.77 1.80 2.09 1.64 2.37 1.47 2.83 1.99 1.89 1.63 2.36 1.80 2.08 2.23 1.70 1.85 2.03 1.61 2.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 1.72 2.12 1.07 8.40 1.09 7.30 1.03 12.00
2.88 1.42 1.86 1.94 1.36 3.15 1.11 6.70 1.08 8.40
1.39 3.06 1.21 4.48 1.40 3.07 1.27 3.91 1.20 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
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Прогнозы на матч Польша 3:0 Босния и Герцеговина

Исход игры
Польша
91.9% (147)
Ничья
7.5% (12)
Босния и Герцеговина
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (81)
Меньше
48.08% (75)
Обе команды забьют
Да
55.13% (86)
Нет
44.87% (70)
Популярный счёт
2:1 Польша
35% (56)
1:0 Польша
21.3% (34)
2:0 Польша
20% (32)
3:1 Польша
11.3% (18)
1:1 Ничья
5% (8)
3:0 Польша
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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