Италия
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Голландия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Бизот МаркоВратарь
-
12 Вайндал ОуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сенси Стефано
|1
|0.25
|2.
|Барелла Николо
|1
|0.25
|3.
|Иммобиле Чиро
|0
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.25
|2.
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белотти Андреа
|2
|0
|2.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|5.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|6.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|7.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0
|3.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|4.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Италия
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: + = -Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша
Голландия Последние 20 матчей: + = -Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша
Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу
Последние игры между собой
Италия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.80
|1.10
|5.55
|1.14
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.87
|1.92
|1.81
|2.10
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.17
|4.90
|1.06
|7.70
|1.05
|8.50
|1.01
|15.50
|7.70
|1.04
|6.10
|1.09
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.69
|2.43
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.19
|4.45
|1.06
|7.40
|1.04
|8.10
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.44
|2.57
|1.56
|2.17
|1.76
|1.83
|2.09
|1.63
|2.41
|1.47
|2.87
|1.43
|3.03
|1.23
|4.60
|—
|—
|1.10
|8.39
|—
|—
Прогнозы на матч Италия 0:0 Голландия
Исход игры
Италия
71.6% (116)
Ничья
24.1% (39)
Голландия
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (78)
Меньше
50.32% (79)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
2:1 Италия
38.3% (62)
1:0 Италия
24.1% (39)
1:1 Ничья
20.4% (33)
2:0 Италия
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:2 Голландия
1.9% (3)
3:1 Италия
1.9% (3)
2:3 Голландия
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!