  1. Футбол
  2. Матчи
Италия
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Голландия
0' 15'
21
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Д'Амброзио
Данило
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
4
Спинаццола
Леонардо
6
Верратти
Марко
8
Жоржиньо
II
18
Барелла
Николо
14
Кьеза
Федерико
17
Иммобиле
Чиро
7
Пеллегрини
Лоренцо
1
Силлессен
Яспер
2
Хатебур
Ханс
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
17
Блинд
Дэйли
20
Ван
де
Бек
Донни
21
Де
Йонг
Френки
8
Вейналдум
Джорджиньо
19
Де
Йонг
Люк
10
Депай
Мемфис
Италия
4-3-3
Голландия
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сенси Стефано 1 0.25
2. Барелла Николо 1 0.25
3. Иммобиле Чиро 0 0
4. Инсинье Лоренцо 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергвейн Стевен 1 0.25
2. Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Италия
# Игрок      
1. Белотти Андреа 2 0
2. Кьеллини Джорджо 1 0
3. Бонуччи Леонардо 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Ачерби Франческо 1 0
6. Кристанте Бриан 1 0
7. Дзаньоло Николо 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 2 0
2. Депай Мемфис 2 0
3. Вейналдум Джорджиньо 1 0
4. Вельтман Йоел 1 0
5. Де Йонг Френки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Италия 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Голландия 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: + = -
Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша
Голландия Последние 20 матчей: + = -
Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша
Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу

Последние игры между собой

Италия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Голландия 0:1 Италия Лига наций УЕФА Италия 1:1 Голландия Товарищеские матчи Голландия 1:2 Италия Товарищеские матчи Италия 2:0 Голландия Товарищеские матчи
Голландия 1:1 Италия Товарищеские матчи Италия 5:8 Голландия Кубок Легенд Италия 0:0 Голландия Товарищеские матчи Голландия 3:0 Италия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
2. Голландия 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
3. Польша 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
4. Босния и Герцеговина 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
  • Первый тайм
  • 19'
    Забросил по флангу Блинд на ход Депаю, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Лоренцо Пеллегрини! По правому флангу прошел Барелла и отличным поперечным пасом запустил в штрафную Пеллегрини, который оторвался от защитника и вколотил сферу точно в нижний угол ворот.
  • 17'
    Дальний заброс исполнял Де Йонг в штрафную на Депая, но тот не смог оторваться от Бонуччи и потерял мяч.
  • 16'
    Со штрафного навесил Де Йонг на дальнюю штангу, но здесь в борьбе против Кьеллини нарушил правила Хатебур.
  • 15'
    В подкате Верратти сбил в центре поля Де Йонга. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Голландии.
  • 14'
    С углового навесил Депай на дальнюю штангу, где головой пробил Де Врей. Мяч угодил в руку защитнику, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • Угловой
    13'
    С фланга навесил Депай в центр штрафной, но здесь Кьеллини головой вынес сферу на очередной угловой.
  • 12'
    С фланга покатил Кьеза в штрафную на Бареллу, но того сразу же атаковал Ван де Бек и отобрал мяч.
  • 11'
    С углового навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но здесь Де Йонг головой вынес сферу подальше.
  • Угловой
    10'
    Убежал по правому флангу Кьеза и прострелил вдоль ворот, но от ноги Де Йонга мяч полетел на угловой.
  • 9'
    В центре поля налетел Блинд на ногу Верратти. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 8'
    Догнал мяч у лицевой линии Пеллегрини и тут же подал в штрафную, но здесь не смог пробить по воротам Кьеза в борьбе против Ван Дейка.
  • 7'
    Тонким пасом Ван де Бек запустил в штрафную Вейналдума, но тому пробить по воротам не позволили сразу два защитника.
  • 6'
    С правого фланга навесил Хатебур в центр штрафной, но здесь Де Йонг нарушил правила в борьбе против Бареллы.
  • 5'
    Прорывался по флангу Пеллегрини, но напоролся на Хатебура, который отобрал мяч в чистом подкате.
  • 4'
    Диагональ исполнял Верратти на левый флангу, куда врывался Пеллегрини, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Бонуччи в штрафную соперника, но здесь Иммобиле не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитниками.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.30 4.05
1.95 3.30 4.10
2.16 3.45 3.92
2.04 3.39 4.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.80 1.10 5.55 1.14 2.52 1.52 1.87 1.92 1.81 2.10 1.50 2.55 1.22 4.20 1.17 4.90 1.06 7.70 1.05 8.50 1.01 15.50
7.70 1.04 6.10 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.69 2.43 1.27 3.76 1.19 4.45 1.06 7.40 1.04 8.10 1.00 11.25
2.94 1.44 2.57 1.56 2.17 1.76 1.83 2.09 1.63 2.41 1.47 2.87 1.43 3.03 1.23 4.60 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.40 2.90 1.22 4.20 1.08 7.90
2.65 1.48 1.70 2.15 1.32 3.38 1.10 7.10 1.06 8.70
2.66 1.53 2.18 1.76 1.68 2.30 1.44 2.97 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.66 1.49 2.52 1.16 4.70
3.20 1.35 2.19 1.67 1.49 2.56 1.17 4.90 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.05 1.24
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Прогнозы на матч Италия 0:0 Голландия

Исход игры
Италия
71.6% (116)
Ничья
24.1% (39)
Голландия
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (78)
Меньше
50.32% (79)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
2:1 Италия
38.3% (62)
1:0 Италия
24.1% (39)
1:1 Ничья
20.4% (33)
2:0 Италия
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:2 Голландия
1.9% (3)
3:1 Италия
1.9% (3)
2:3 Голландия
1.2% (2)
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