В подкате Верратти сбил в центре поля Де Йонга. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Голландии.

Со штрафного навесил Де Йонг на дальнюю штангу, но здесь в борьбе против Кьеллини нарушил правила Хатебур.

Дальний заброс исполнял Де Йонг в штрафную на Депая, но тот не смог оторваться от Бонуччи и потерял мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Лоренцо Пеллегрини! По правому флангу прошел Барелла и отличным поперечным пасом запустил в штрафную Пеллегрини, который оторвался от защитника и вколотил сферу точно в нижний угол ворот.

Забросил по флангу Блинд на ход Депаю, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

14' С углового навесил Депай на дальнюю штангу, где головой пробил Де Врей. Мяч угодил в руку защитнику, но судья проигнорировал этот эпизод.

13' С фланга навесил Депай в центр штрафной, но здесь Кьеллини головой вынес сферу на очередной угловой.

12' С фланга покатил Кьеза в штрафную на Бареллу, но того сразу же атаковал Ван де Бек и отобрал мяч.

11' С углового навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но здесь Де Йонг головой вынес сферу подальше.

10' Убежал по правому флангу Кьеза и прострелил вдоль ворот, но от ноги Де Йонга мяч полетел на угловой.

9' В центре поля налетел Блинд на ногу Верратти. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

8' Догнал мяч у лицевой линии Пеллегрини и тут же подал в штрафную, но здесь не смог пробить по воротам Кьеза в борьбе против Ван Дейка.

7' Тонким пасом Ван де Бек запустил в штрафную Вейналдума, но тому пробить по воротам не позволили сразу два защитника.

6' С правого фланга навесил Хатебур в центр штрафной, но здесь Де Йонг нарушил правила в борьбе против Бареллы.

5' Прорывался по флангу Пеллегрини, но напоролся на Хатебура, который отобрал мяч в чистом подкате.

4' Диагональ исполнял Верратти на левый флангу, куда врывался Пеллегрини, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

3' Дальний заброс исполнял Бонуччи в штрафную соперника, но здесь Иммобиле не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитниками.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.