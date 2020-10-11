Италия
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Голландия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сенси Стефано
|1
|0.33
|2.
|Барелла Николо
|1
|0.33
|3.
|Иммобиле Чиро
|0
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.33
|2.
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белотти Андреа
|2
|0
|2.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|5.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|6.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|7.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0
|3.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|4.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Италия
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: + = -Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша
Голландия Последние 20 матчей: + = -Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша
Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу
Последние игры между собой
Италия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|3.30
|1.33
|2.60
|1.55
|2.08
|1.79
|1.83
|2.04
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.32
|3.55
|1.14
|6.20
|1.09
|6.60
|1.01
|12.00
|8.80
|1.03
|7.80
|1.06
|3.26
|1.31
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.94
|2.10
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|5.90
|1.07
|6.45
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|3.53
|1.33
|2.66
|1.53
|2.12
|1.79
|1.85
|2.06
|1.65
|2.38
|1.45
|2.96
|1.30
|3.73
|—
|—
|1.11
|7.92
|—
|—
Прогнозы на матч Италия - Голландия
Исход игры
Италия
71.7% (38)
Ничья
24.5% (13)
Голландия
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
86% (43)
Нет
14% (7)
Популярный счёт
2:1 Италия
49.1% (26)
1:1 Ничья
20.8% (11)
1:0 Италия
13.2% (7)
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