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Италия
 
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Стадион:
Голландия

Бомбардиры внутри турнира

Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сенси Стефано 1 0.33
2. Барелла Николо 1 0.33
3. Иммобиле Чиро 0 0
4. Инсинье Лоренцо 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергвейн Стевен 1 0.33
2. Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Италия
# Игрок      
1. Белотти Андреа 2 0
2. Кьеллини Джорджо 1 0
3. Бонуччи Леонардо 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Ачерби Франческо 1 0
6. Кристанте Бриан 1 0
7. Дзаньоло Николо 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 2 0
2. Депай Мемфис 2 0
3. Вейналдум Джорджиньо 1 0
4. Вельтман Йоел 1 0
5. Де Йонг Френки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Италия 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Голландия 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: + = -
Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина
Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша
Голландия Последние 20 матчей: + = -
Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша
Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу

Последние игры между собой

Италия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Голландия 0:1 Италия Лига наций УЕФА Италия 1:1 Голландия Товарищеские матчи Голландия 1:2 Италия Товарищеские матчи Италия 2:0 Голландия Товарищеские матчи
Голландия 1:1 Италия Товарищеские матчи Италия 5:8 Голландия Кубок Легенд Италия 0:0 Голландия Товарищеские матчи Голландия 3:0 Италия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Голландия Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Польша Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Италия 71.7% (38)
    X 24.5% (13)
    Голландия 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Голландия
    2.29
    3.62
    3.46
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.25 3.40 3.20
    2.25 3.50 3.35
    2.29 3.62 3.46
    2.26 3.47 3.42

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.33 2.60 1.55 2.08 1.79 1.83 2.04 1.42 2.85 1.32 3.55 1.14 6.20 1.09 6.60 1.01 12.00
    8.80 1.03 7.80 1.06 3.26 1.31 2.53 1.52 1.94 2.10 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.25
    3.53 1.33 2.66 1.53 2.12 1.79 1.85 2.06 1.65 2.38 1.45 2.96 1.30 3.73 1.11 7.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.83 1.98 1.40 3.05 1.12 6.50
    2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
    2.97 1.44 2.43 1.62 1.89 2.01 1.55 2.58 1.40 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.32
    Где смотреть матч Италия - Голландия онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Голландия

    Исход игры
    Италия
    71.7% (38)
    Ничья
    24.5% (13)
    Голландия
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    86% (43)
    Нет
    14% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Италия
    49.1% (26)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    1:0 Италия
    13.2% (7)
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