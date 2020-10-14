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Словакия
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Израиль
0'
1:0
16' Гол
Гамшик Марек
21' Желтая карточка
Дуда Ондрей
23'
23
Грейф
Доминик
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
4
Вальент
Мартин
15
Мазань
Роберт
13
Грошовски
Патрик
17
Гамшик
Марек
10
Руснак
Альберт
8
Дуда
Ондрей
20
Мак
Роберт
9
Боженик
Роберт
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
12
Йейни
Ширан
5
Огани
Орель
21
Тиби
Эйтан
22
Голаса
Эйял
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
13
Кандил
Маор
7
Захави
Эран
9
Даббур
Мунас
Словакия
4-2-3-1
Израиль
5-3-2

Ход матча

16'
Гамшик Марек
1:0
21'
Дуда Ондрей
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюриш Михал 1 0.2
2. Шранц Иван 1 0.2
3. Беро Матуш 0 0
Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 2 0.4
2. Эльмкис Илай 1 0.2
3. Даббур Мунас 0 0
4. Коэн Йонатан 0 0
5. Даса Элазар 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Куцка Юрай 2 0
2. Гамшик Марек 2 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Гараслин Лукаш 1 0
5. Беро Матуш 1 0
6. Дьомбер Норберт 1 0
7. Боженик Роберт 1 0
Израиль
# Игрок      
1. Перец Дор 2 0
2. Захави Эран 1 0
3. Голаса Эйял 1 0
4. Битон Нир 1 0
5. Натхо Бибрас 1 0
6. Менахем Сун 1 0
7. Вайссман Шон 1 0
8. Абу-Фани Мохаммад 1 0
9. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словакия 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Израиль 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия
Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания
Израиль Последние 20 матчей: + = -
Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль
Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль

Последние игры между собой

Словакия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Израиль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Израиль 1:1 Словакия Лига наций УЕФА Израиль 1:3 Словакия Международные матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Чехия 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Словакия 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
4. Израиль 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Словакия 66.9% (107)
X 28.8% (46)
Израиль 4.4% (7)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Яркого,атакующего футбола в этой игре не будет.Команды будут играть от обороны,с оглядкой на свои ворота.Забить... Ещё
Viktor #
Все прогнозы
2.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Израиль
3.22
3.38
2.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.25 2.45
3.10 3.35 2.35
2.66 3.24 2.72
3.22 3.18 2.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.03 7.50 1.07 3.20 1.33 2.50 1.55 2.07 1.81 1.70 2.15 1.42 2.95 1.24 3.60 1.11 6.30 1.09 8.40 1.01 12.50 1.01 15.00
9.80 1.06 8.10 1.08 3.20 1.36 2.46 1.56 1.81 2.10 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.70 1.02 15.00
2.98 1.43 2.59 1.55 2.20 1.74 1.85 2.06 1.65 2.36 1.47 2.81 1.43 3.02 1.22 4.63 1.10 8.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.58 1.82 1.99 1.24 4.00 1.10 6.60 1.03 12.00
2.79 1.44 1.83 1.97 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.80
2.14 1.76 1.76 2.14 1.37 3.23 1.54 2.64 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.18 1.25 3.80
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.31 1.23 4.20 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
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Прогнозы на матч Словакия 1:0 Израиль

Исход игры
Словакия
66.9% (107)
Ничья
28.8% (46)
Израиль
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (42)
Меньше
73.08% (114)
Обе команды забьют
Да
50% (78)
Нет
50% (78)
Популярный счёт
1:0 Словакия
35% (56)
1:1 Ничья
23.1% (37)
2:1 Словакия
21.3% (34)
2:0 Словакия
8.8% (14)
0:1 Израиль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Израиль
1.3% (2)
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