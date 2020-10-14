Яркого,атакующего футбола в этой игре не будет.Команды будут играть от обороны,с оглядкой на свои ворота.Забить... Ещё
Viktor #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0.2
|2.
|Шранц Иван
|1
|0.2
|3.
|Беро Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|2
|0.4
|2.
|Эльмкис Илай
|1
|0.2
|3.
|Даббур Мунас
|0
|0
|4.
|Коэн Йонатан
|0
|0
|5.
|Даса Элазар
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|2
|0
|2.
|Гамшик Марек
|2
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|4.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|5.
|Беро Матуш
|1
|0
|6.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|7.
|Боженик Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перец Дор
|2
|0
|2.
|Захави Эран
|1
|0
|3.
|Голаса Эйял
|1
|0
|4.
|Битон Нир
|1
|0
|5.
|Натхо Бибрас
|1
|0
|6.
|Менахем Сун
|1
|0
|7.
|Вайссман Шон
|1
|0
|8.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|9.
|Даса Элазар
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словакия
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Израиль
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.55
|2.07
|1.81
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.42
|2.95
|1.24
|3.60
|1.11
|6.30
|1.09
|8.40
|1.01
|12.50
|1.01
|15.00
|9.80
|1.06
|8.10
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.81
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.72
|1.11
|6.65
|1.09
|7.70
|1.02
|15.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.43
|2.59
|1.55
|2.20
|1.74
|1.85
|2.06
|1.65
|2.36
|1.47
|2.81
|1.43
|3.02
|1.22
|4.63
|—
|—
|1.10
|8.14
|—
|—
|—
|—