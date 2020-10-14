Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Израиль вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Ох, нехорошо это выглядит. Огани Орель получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

92' Огани Орель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Словакия

89' Г О О О О Л - Захави Эран из команды Израиль переиграл вратаря дальним ударом!

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Гамшик Марек разрезает оборону соперника отличным пасом

84' Израиль имеет хороший шанс забить.

83' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Словакия

81' Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали

81' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Словакия

79' Манор Соломон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!

76' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Словакия

73' Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Грейф Доминик сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

70' Грошовски Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Словакия

68' Манор Соломон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Отличные скиллы показывает Захави Эран , обводя своих соперников

66' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Словакия

66' Даса Элазар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Израиль имеет хороший шанс забить.

64' Хорошую попытку сделал Кандил Маор . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Огани Орель получил желтую карточку от судьи

61' Удар от ворот произведет Словакия

61' Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали

60' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Мак Роберт из команды Словакия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Руснак Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Мак Роберт из команды Словакия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Израиль

48' Хорошую попытку сделал Руснак Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Вратарь парирует удар, который нанес Даббур Мунас , и мяч снова в игре