Яркого,атакующего футбола в этой игре не будет.Команды будут играть от обороны,с оглядкой на свои ворота.Забить... Ещё
Viktor #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0.2
|2.
|Гамшик Марек
|1
|0.2
|3.
|Мак Роберт
|1
|0.2
|4.
|Шранц Иван
|1
|0.2
|5.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|6.
|Беро Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|5
|1
|2.
|Эльмкис Илай
|1
|0.2
|3.
|Голаса Эйял
|0
|0
|4.
|Даббур Мунас
|0
|0
|5.
|Коэн Йонатан
|0
|0
|6.
|Манор Соломон
|0
|0
|7.
|Даса Элазар
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|2
|0
|2.
|Гамшик Марек
|2
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|4.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|5.
|Беро Матуш
|1
|0
|6.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|7.
|Боженик Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перец Дор
|2
|0
|2.
|Захави Эран
|1
|0
|3.
|Голаса Эйял
|1
|0
|4.
|Огани Орель
|1
|0
|5.
|Битон Нир
|1
|0
|6.
|Натхо Бибрас
|1
|0
|7.
|Менахем Сун
|1
|0
|8.
|Вайссман Шон
|1
|0
|9.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|10.
|Даса Элазар
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словакия
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Израиль
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|50% (3)
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|9.00
|1.03
|7.50
|1.07
|7.00
|1.09
|—
|—
|2.50
|1.55
|2.07
|1.81
|4.20
|1.22
|—
|—
|1.42
|2.95
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.11
|6.30
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.01
|12.50
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|9.80
|1.06
|8.10
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.81
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.11
|6.65
|—
|—
|1.09
|7.70
|—
|—
|1.02
|15.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.89
|1.13
|2.59
|1.55
|2.20
|1.74
|3.11
|1.40
|2.41
|1.62
|3.20
|1.39
|2.60
|1.54
|1.98
|1.93
|1.69
|2.27
|1.47
|2.82
|1.59
|2.47
|1.44
|2.94
|1.84
|2.06
|1.54
|2.62
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