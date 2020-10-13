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Азербайджан
 
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Стадион:
Кипр
12
Магомедалиев
Шахрудин
13
Гусейнов
Аббас
14
Бадалов
Эльвин
4
Мустафазаде
Бахлул
18
Кривоцюк
Антон
20
Иббрахимли
Исмаил
2
Гараев
Гара
6
Мустафаев
Вугар
3
Салахлы
Азер
10
Садыхов
Рагим
11
Шейдаев
Рамиль
1
Деметриу
Деметрис
7
Антониу
Минас
2
Каро
Андреас
19
Лайфис
Константинос
3
Вилер
Христос
8
Кириаку
Хараламбос
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
9
Христофи
Димитрос
10
Сотириу
Пиерос
21
Ционис
Маринос
Азербайджан
4-4-2
Кипр
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медведев Максим 1 0.33
2. Шейдаев Рамиль 1 0.33
3. Алескеров Намик 0 0
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Азербайджан
# Игрок      
1. Гусейнов Бадави 2 0
2. Мадатов Махир 0 1
3. Алескеров Намик 1 0
4. Гараев Гара 1 0
5. Диниев Джошгун 1 0
6. Гусейнов Аббас 1 0
7. Нагиев Адиль 1 0
8. Халилзаде Тамкин 1 0
9. Кривоцюк Антон 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Элиа Мариос 1 0
2. Сиелис Валентинос 1 0
3. Сотириу Пиерос 1 0
4. Питтас Яннис 1 0
5. Кастанос Григорис 1 0
6. Антониу Минас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Азербайджан 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Кипр 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Азербайджан Последние 20 матчей: + = -
Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан
Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан Азербайджан 0:0 Косово Латвия 1:3 Азербайджан
Кипр Последние 20 матчей: + = -
Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория
Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия Кипр 1:1 Болгария Словения 1:1 Кипр Болгария 2:1 Кипр Кипр 2:1 Словения Норвегия 2:0 Кипр

Последние игры между собой

Азербайджан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кипр 0:1 Азербайджан Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Люксембург Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Азербайджан Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 160
    Азербайджан 69.4% (111)
    X 21.3% (34)
    Кипр 9.4% (15)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Кипр
    2.67
    2.95
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.35 2.95 3.40
    2.65 2.85 3.10
    2.38 2.82 3.55
    2.67 2.90 3.25

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    5.90 1.11 4.40 1.19 2.26 1.63 2.00 1.83 1.68 2.15 1.68 2.18 1.39 2.85 1.15 5.00 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 12.00 1.01 19.50
    5.70 1.15 4.30 1.22 2.27 1.65 1.70 2.18 1.43 3.04 1.18 5.10 1.13 6.05 1.03 12.75 1.03 13.50 1.00 20.00
    6.28 1.14 2.97 1.43 2.33 1.65 2.03 1.86 1.72 2.21 1.54 2.60 1.43 2.97 1.15 5.88
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.41 2.90 1.20 4.20 1.03 10.50
    2.15 1.70 1.44 2.77 1.24 4.05 1.04 10.75 1.03 12.00
    2.21 1.72 1.82 2.08 1.42 3.04 1.29 3.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.89 1.85 1.40 2.85 1.11 5.70
    2.77 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.13 6.00 1.09 7.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.61
    Букмекер Да Нет
    6.70 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Где смотреть матч Азербайджан - Кипр онлайн

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    Прогнозы на матч Азербайджан - Кипр

    Исход игры
    Азербайджан
    69.4% (111)
    Ничья
    21.3% (34)
    Кипр
    9.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.67% (56)
    Меньше
    64.33% (101)
    Обе команды забьют
    Да
    53.5% (84)
    Нет
    46.5% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Азербайджан
    31.9% (51)
    2:1 Азербайджан
    26.3% (42)
    1:1 Ничья
    17.5% (28)
    2:0 Азербайджан
    7.5% (12)
    1:2 Кипр
    4.4% (7)
    0:1 Кипр
    3.8% (6)
    3:1 Азербайджан
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
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