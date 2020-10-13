Азербайджан
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Стадион: Эльбасан Арена
Кипр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сейдиев АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованни Де Биаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Питтас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валем Йохан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медведев Максим
|1
|0.33
|2.
|Шейдаев Рамиль
|1
|0.33
|3.
|Алескеров Намик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гусейнов Бадави
|2
|0
|2.
|Мадатов Махир
|0
|1
|3.
|Алескеров Намик
|1
|0
|4.
|Гараев Гара
|1
|0
|5.
|Диниев Джошгун
|1
|0
|6.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|7.
|Нагиев Адиль
|1
|0
|8.
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|9.
|Кривоцюк Антон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элиа Мариос
|1
|0
|2.
|Сиелис Валентинос
|1
|0
|3.
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|4.
|Питтас Яннис
|1
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|6.
|Антониу Минас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Азербайджан
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Азербайджан Последние 20 матчей: + = -Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан
Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан Азербайджан 0:0 Косово Латвия 1:3 Азербайджан
Кипр Последние 20 матчей: + = -Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория
Последние игры между собой
Азербайджан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Люксембург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кипр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.90
|1.11
|4.40
|1.19
|—
|—
|2.26
|1.63
|2.00
|1.83
|1.68
|2.15
|1.68
|2.18
|1.39
|2.85
|1.15
|5.00
|1.11
|5.80
|1.02
|11.00
|1.02
|12.00
|1.01
|19.50
|5.70
|1.15
|4.30
|1.22
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.43
|3.04
|1.18
|5.10
|1.13
|6.05
|1.03
|12.75
|1.03
|13.50
|1.00
|20.00
|6.28
|1.14
|—
|—
|2.97
|1.43
|2.33
|1.65
|2.03
|1.86
|1.72
|2.21
|1.54
|2.60
|1.43
|2.97
|—
|—
|1.15
|5.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Азербайджан - Кипр
Исход игры
Азербайджан
69.4% (111)
Ничья
21.3% (34)
Кипр
9.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
35.67% (56)
Меньше
64.33% (101)
Обе команды забьют
Да
53.5% (84)
Нет
46.5% (73)
Популярный счёт
1:0 Азербайджан
31.9% (51)
2:1 Азербайджан
26.3% (42)
1:1 Ничья
17.5% (28)
2:0 Азербайджан
7.5% (12)
1:2 Кипр
4.4% (7)
0:1 Кипр
3.8% (6)
3:1 Азербайджан
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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