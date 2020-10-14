  1. Футбол
  2. Матчи
Хорватия
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Франция
0'
4' Желтая карточка
Динь Люка
5' Желтая карточка
Влашич Никола
0:1
8' Гол
Гризманн Антуан
15'
1
Ливакович
Доминик
2
Уремович
Филип
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
3
Баришич
Борна
19
Бадель
Милан
10
Модрич
Лука
15
Пашалич
Марио
13
Влашич
Никола
4
Перишич
Иван
20
Петкович
Бруно
1
Льорис
Уго
20
Менди
Ферлан
4
Варан
Рафаэль
5
Ленгле
Клеман
17
Динь
Люка
12
Толиссо
Корентен
15
Н'Зонзи
Стивен
8
Рабио
Адриен
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
19
Марсьяль
Антони
Хорватия
4-2-3-1
Франция
4-3-1-2

Ход матча

4'
 
Динь Люка
5'
Влашич Никола
 
8'
0:1
Гризманн Антуан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брекало Йосип 1 0.25
2. Крамарич Андрей 1 0.25
3. Ловрен Деян 1 0.25
4. Петкович Бруно 1 0.25
5. Влашич Никола 1 0.25
6. Перишич Иван 0 0
7. Ковачич Матео 0 0
8. Ребич Анте 0 0
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 1 0.25
2. Юпамекано Део 1 0.25
3. Мбаппе Килиан 1 0.25
4. Жиру Оливье 1 (1) 0.25
5. Марсьяль Антони 0 0

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Брозович Марсело 2 0
2. Ловрен Деян 1 0
3. Ковачич Матео 1 0
4. Едвай Тин 1 0
5. Баришич Борна 1 0
6. Влашич Никола 1 0
7. Чалета-Цар Дуе 1 0
Франция
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 1 0
2. Динь Люка 1 0
3. Ленгле Клеман 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Юпамекано Део 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Франция 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: + = -
Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия
Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия
Франция Последние 20 матчей: + = -
Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция
Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Франция 4:2 Хорватия Лига наций УЕФА Франция 4:2 Хорватия Чемпионат мира по футболу 2018 Франция 0:0 Хорватия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Португалия 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Хорватия 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
4. Швеция 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 16'
    Наказывать за такие промахи нужно французов. Посмотрим, смогут ли предложить что-то "шашечные" в своей атаке.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО!!! Чудом не забивают второй мяч "трёхцветные"! Мягкий заброс на левый край штрафной площади прошёл на Мбаппе, который выманил на себя вратаря, и пасовал назад на набегающего Марсьяля. Антони никто не мешал поражать пустые ворота метров с семи, но нападающий послал мяч мимо правого нижнего угла.
  • 14'
    Через центр к воротам соперника прорывался Марсьяль, но Ловрену удалось прервать его движение, вынеся мяч в аут.
  • Опасный момент
    13'
    Перешли в атаку хорваты, но потеряли мяч и нарвались на быструю контратаку. Вчетвером против троих защитников выбегали французы, но упустили потенциальную голевую возможность, потеряв мяч ещё до штрафной площадки.
  • 12'
    Мбаппе пытался с мячом с левого фланга сместиться в центр, но не вышло - отобрали мяч у него хорваты.
  • 11'
    Взяли мяч под контроль "шашечные", но им позволяют пасоваться только на своей половине поля. Французы, похоже, будут теперь понижать игровой ритм.
  • 10'
    Больше мячом владели французы в первую десятиминутку. Посмотрим, изменится ли рисунок матча после забитого гола...
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Антуан Гризманн!!!
    После прострела Менди с левого фланга Вида отбил мяч прямо на Гризманна, который метров с десяти с левой ноги просто вколотил игровой снаряд под перекладину.
  • Угловой
    8'
    Второй угловой на правом фланге заработали французы, но подача Гризманна снова не получилась особо опасной.
  • Судья
    7'
    Интересно, что первые же фолы в обеих командах были отмечены жёлтыми карточками. Радикально сегодня настроен на поддержание дисциплины судья.
  • Желтая карточка
    6'
    Очень быстро счёт по жёлтым карточкам сравнялся - Влашич на чужой половине поля грубо сыграл в кость сопернику.
  • Желтая карточка
    5'
    Уремович мчался в контратаку, но сзади его сбил Динь. Разумеется, за такой фол нарушитель получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой на правом фланге заработали гости. Гризманн выполнял подачу со стандарта, но хорватским защитникам удалось вынести мяч подальше.
  • 4'
    В хорошем темпе начался этот поединок. Обе команды не хотят задерживаться в центральной зоне, сразу переводя мяч ближе к чужим воротам.
  • 3'
    Свою первую атаку хорваты также провели левым краем, откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там уверенно в воздухе сыграл Варан.
  • 2'
    Мбаппе протащил мяч на левый фланг атаки, откуда уже от лицевой линии пытался прострелить в штрафную площадку, но его попытка была блокирована хорватами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты сборной Франции.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.10 3.70 1.90
3.65 3.75 2.01
4.20 3.74 2.00
3.82 3.44 2.13

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.01 8.90 1.04 3.25 1.27 2.50 1.53 2.21 1.71 1.80 2.00 1.77 2.10 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 6.10 1.14 7.20 1.03 9.90
9.40 1.02 8.70 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.05 1.95 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 9.80
3.76 1.30 3.05 1.43 2.87 1.47 2.25 1.71 1.94 1.96 1.72 2.24 1.50 2.75 1.33 3.51 1.12 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.33 3.25 1.14 5.70
3.04 1.38 2.01 1.80 1.47 2.68 1.14 5.65 1.10 6.85
3.05 1.43 2.50 1.59 1.95 1.95 1.59 2.50 1.43 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 3.00 1.36 1.79 2.15 1.35 3.05
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.31 3.45 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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Прогнозы на матч Хорватия 0:1 Франция

Исход игры
Хорватия
3.7% (6)
Ничья
20.5% (33)
Франция
75.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
73.89% (116)
Меньше
26.11% (41)
Обе команды забьют
Да
87.26% (137)
Нет
12.74% (20)
Популярный счёт
1:2 Франция
50.3% (81)
1:1 Ничья
13.7% (22)
0:1 Франция
9.3% (15)
2:2 Ничья
6.2% (10)
1:3 Франция
5.6% (9)
2:3 Франция
4.3% (7)
2:1 Хорватия
3.1% (5)
0:2 Франция
1.9% (3)
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