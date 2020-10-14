Мбаппе пытался с мячом с левого фланга сместиться в центр, но не вышло - отобрали мяч у него хорваты.

Перешли в атаку хорваты, но потеряли мяч и нарвались на быструю контратаку. Вчетвером против троих защитников выбегали французы, но упустили потенциальную голевую возможность, потеряв мяч ещё до штрафной площадки.

Через центр к воротам соперника прорывался Марсьяль, но Ловрену удалось прервать его движение, вынеся мяч в аут.

ОПАСНО!!! Чудом не забивают второй мяч "трёхцветные"! Мягкий заброс на левый край штрафной площади прошёл на Мбаппе, который выманил на себя вратаря, и пасовал назад на набегающего Марсьяля. Антони никто не мешал поражать пустые ворота метров с семи, но нападающий послал мяч мимо правого нижнего угла.

Наказывать за такие промахи нужно французов. Посмотрим, смогут ли предложить что-то "шашечные" в своей атаке.

11' Взяли мяч под контроль "шашечные", но им позволяют пасоваться только на своей половине поля. Французы, похоже, будут теперь понижать игровой ритм.

10' Больше мячом владели французы в первую десятиминутку. Посмотрим, изменится ли рисунок матча после забитого гола...

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Антуан Гризманн!!!

После прострела Менди с левого фланга Вида отбил мяч прямо на Гризманна, который метров с десяти с левой ноги просто вколотил игровой снаряд под перекладину.

8' Второй угловой на правом фланге заработали французы, но подача Гризманна снова не получилась особо опасной.

7' Интересно, что первые же фолы в обеих командах были отмечены жёлтыми карточками. Радикально сегодня настроен на поддержание дисциплины судья.

6' Очень быстро счёт по жёлтым карточкам сравнялся - Влашич на чужой половине поля грубо сыграл в кость сопернику.

5' Уремович мчался в контратаку, но сзади его сбил Динь. Разумеется, за такой фол нарушитель получил жёлтую карточку.

5' Первый угловой на правом фланге заработали гости. Гризманн выполнял подачу со стандарта, но хорватским защитникам удалось вынести мяч подальше.

4' В хорошем темпе начался этот поединок. Обе команды не хотят задерживаться в центральной зоне, сразу переводя мяч ближе к чужим воротам.

3' Свою первую атаку хорваты также провели левым краем, откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там уверенно в воздухе сыграл Варан.

2' Мбаппе протащил мяч на левый фланг атаки, откуда уже от лицевой линии пытался прострелить в штрафную площадку, но его попытка была блокирована хорватами.