4' Желтая карточкаДинь Люка
5' Желтая карточкаВлашич Никола
0:1
8' ГолГризманн Антуан
21
Вида
Домагой
19
Бадель
Милан
10
Модрич
Лука
20
Менди
Ферлан
17
Динь
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
-
17 Рог МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оршич МиславНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меньян МайкВратарь
-
18 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ауа УссемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
Ход матча
4'
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брекало Йосип
|1
|0.25
|2.
|Крамарич Андрей
|1
|0.25
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0.25
|4.
|Петкович Бруно
|1
|0.25
|5.
|Влашич Никола
|1
|0.25
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Ковачич Матео
|0
|0
|8.
|Ребич Анте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|1
|0.25
|2.
|Юпамекано Део
|1
|0.25
|3.
|Мбаппе Килиан
|1
|0.25
|4.
|Жиру Оливье
|1 (1)
|0.25
|5.
|Марсьяль Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|2
|0
|2.
|Ловрен Деян
|1
|0
|3.
|Ковачич Матео
|1
|0
|4.
|Едвай Тин
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|6.
|Влашич Никола
|1
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|2.
|Динь Люка
|1
|0
|3.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Юпамекано Део
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Франция
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: + = -Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия
Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия
Франция Последние 20 матчей: + = -Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция
Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.50
|1.01
|8.90
|1.04
|3.25
|1.27
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.21
|1.71
|1.80
|2.00
|1.77
|2.10
|1.57
|2.50
|1.37
|3.10
|1.17
|6.10
|1.14
|7.20
|1.03
|9.90
|9.40
|1.02
|8.70
|1.04
|3.62
|1.27
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.05
|1.95
|—
|—
|1.54
|2.48
|1.36
|3.04
|1.14
|5.00
|1.10
|5.60
|1.01
|9.80
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.30
|3.05
|1.43
|2.87
|1.47
|2.25
|1.71
|1.94
|1.96
|1.72
|2.24
|1.50
|2.75
|1.33
|3.51
|—
|—
|1.12
|7.51
|—
|—
Прогнозы на матч Хорватия 0:1 Франция
Исход игры
Хорватия
3.7% (6)
Ничья
20.5% (33)
Франция
75.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
73.89% (116)
Меньше
26.11% (41)
Обе команды забьют
Да
87.26% (137)
Нет
12.74% (20)
Популярный счёт
1:2 Франция
50.3% (81)
1:1 Ничья
13.7% (22)
0:1 Франция
9.3% (15)
2:2 Ничья
6.2% (10)
1:3 Франция
5.6% (9)
2:3 Франция
4.3% (7)
2:1 Хорватия
3.1% (5)
0:2 Франция
1.9% (3)
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