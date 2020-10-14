  1. Футбол
  2. Матчи
Турция
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Сербия
0'
16' Желтая карточка
Митрович Стефан
0:1
21' Гол
Милинкович-Савич Сергей
23'
1
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
15
Демирал
Мерих
14
Текдемир
Махмут
3
Калдырым
Хассан
Али
5
Йокушлу
Окай
6
Туфан
Озан
7
Юндер
Дженгиз
10
Чалханоглу
Хакан
9
Караман
Кенан
17
Йилмаз
Бурак
1
Дмитрович
Марко
5
Миленкович
Никола
13
Митрович
Стефан
11
Коларов
Александар
17
Лазович
Дарко
6
Максимович
Неманья
16
Лукич
Саша
19
Ристич
Михайло
20
Милинкович-Савич
Сергей
21
Джуричич
Филип
9
Митрович
Александр
Турция
4-2-3-1
Сербия
3-4-2-1

Ход матча

16'
 
Митрович Стефан
21'
0:1
Милинкович-Савич Сергей
(Ристич Михайло)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 1 0.25
2. Демирал Мерих 0 0
Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 2 0.4
2. Митрович Александр 1 0.2
3. Лазович Дарко 0 0
4. Тадич Душан 0 0

Карточки

Турция
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 0
2. Йилмаз Бурак 1 0
3. Текдемир Махмут 1 0
4. Чалханоглу Хакан 1 0
5. Кавечи Ирфан 1 0
6. Юндер Дженгиз 1 0
7. Язиджи Юсуф 1 0
Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 1 1
2. Тадич Душан 2 0
3. Павлович Страхиня 2 0
4. Миливоевич Лука 1 0
5. Костич Филип 1 0
6. Максимович Никола 1 0
7. Младенович Филип 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Лукич Саша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Турция 0 0 0 0 100% (1) 0 0
 Сербия 0 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия
Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина
Сербия Последние 20 матчей: + = -
Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия
Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сербия 0:0 Турция Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Венгрия 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Турция 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
4. Сербия 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Милинкович-Савич! Приносит давление свои плоды! Коларов с левого фланга выполнил подачу в штрафную на Милинковича-Савича, который головой пробил в правый нижний угол.
  • 21'
    Четыре подачи подряд пошли в штрафную площадь турецкой команды, но не доходит дело пока до удара, нагнетают сербы. 
  • 20'
    Со стандарта выполнил подачу во вратарскую Коларов, но выбивается оттуда мяч, на подборе первый Лазович, который пробил точно в руки голкиперу.
  • 19'
    Коларов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной сборной Турции, но опережают там защитники Митровича, угловой будет.
  • 18'
    И вот перешли в позиционную атаку гости, но не удалось доставить мяч в чужую штрафную, ничего не получается у сербов. 
  • 17'
    Чалханоглу подошёл к мячу и попытался отправить мяч под сеткой, но попал в кого-то из соперников, отбились сербы.
  • Желтая карточка
    16'
    Опаснейший штрафной зарабатывают хозяева. Это Стефан Митрович неаккуратно сыграл локтем в единоборстве с Йилмазом вблизи своей штрафной. Ещё и жёлтая защитнику.
  • 15'
    Ничего толком не происходит на поле, держат мяч в центре турки, пытаясь выманить на себя соперника, но сделать этого пока не получается. 
  • 14'
    Милинкович-Савич лежит на газоне, досталось ему локтем от Йошкулу, но арбитр показывает, что было сыграно в рамках правил. 
  • 13'
    Ундер грамотно развернулся в центре поля, обработав не самую простую передачу, и вынудил сфолить на себе Коларова.
  • Угловой
    12'
    Коларов выполнил со стандарта подачу на ближнюю штангу, а там надежнее всех сыграл вернувшийся в оборону Йилмаз.
  • 11'
    Прекрасная разрезающая передача на правый фланг атаки на Лазовича, прострел которого был заблокирован, угловой будет.
  • 10'
    Владеют мячом в центре поля футболисты сборной Турции, а сербы этому не особо и препятствуют, упали скорости в матче. 
  • 9'
    Красиво разобрался Дуричич в центре поля с тремя соперниками, а затем влетел в него Йокушлу, арбитр ограничился устным предупреждением. 
  • 8'
    Очень активно начали матч турки, но удалось всё-таки перетерпеть этот штурм сборной Сербии, начинают они почаще выходить в атаку.
  • 7'
    Калдырым принял не самое очевидное решение, выстрелил он метров с сорока по воротам, но получилось точно в руки Дмитровичу. 
  • 6'
    Запомнившийся многим по матчу против сборной России Ундер прорывался сейчас по правому флангу, но слишком далеко пробросил он мяч. 
  • Офсайд
    5'
    И ещё один офсайд! На этот раз уже гости "отметились" в этом компоненте. Митрович забрался в недопустимое положение.
  • Угловой
    4'
    Два угловых подряд исполнили хозяева, но удаётся отбиться сборной Сербии, хоть и не без труда они это смогли сделать.
  • Опасный момент
    3'
    Караман получил мяч в штрафной площади сербов, но в последний момент успевает заблокировать удар соперника Миленкович.
  • Офсайд
    2'
    Первый офсайд в нашем матче. Пошёл длинный заброс в направлении Йилмаза, который оказался в положении "вне игры".
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча группового этапа Лиги наций Турция - Сербия. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
    • Прогнозы 159
    Турция 69.8% (111)
    X 23.9% (38)
    Сербия 6.3% (10)
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Сербия
    2.80
    3.30
    3.18
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.20 2.70
2.80 3.10 2.75
2.71 3.30 2.65
2.63 2.95 3.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 6.80 1.10 2.63 1.48 2.33 1.64 1.95 1.92 1.55 2.45 1.36 3.20 1.18 4.75 1.08 7.10 1.04 10.00 1.01 13.50
9.00 1.07 7.40 1.10 3.05 1.39 2.29 1.64 1.73 2.22 1.36 3.18 1.25 4.05 1.09 7.50 1.08 8.20 1.01 16.50
6.51 1.14 3.09 1.41 2.42 1.61 2.10 1.81 1.77 2.14 1.57 2.53 1.45 2.92 1.55 2.61 1.26 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.75 2.11 1.20 4.44 1.10 7.30 1.02 13.00
2.72 1.46 1.79 2.02 1.36 3.12 1.10 6.90 1.07 8.40
1.95 1.93 1.61 2.42 1.26 3.99 1.50 2.78 1.36 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.21 4.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
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Прогнозы на матч Турция 0:1 Сербия

Исход игры
Турция
69.8% (111)
Ничья
23.9% (38)
Сербия
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
53.55% (83)
Меньше
46.45% (72)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
2:1 Турция
44% (70)
1:1 Ничья
20.1% (32)
1:0 Турция
18.2% (29)
1:2 Сербия
4.4% (7)
2:0 Турция
4.4% (7)
3:1 Турция
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Сербия
1.3% (2)
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