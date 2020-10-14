И вот перешли в позиционную атаку гости, но не удалось доставить мяч в чужую штрафную, ничего не получается у сербов.

Коларов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной сборной Турции, но опережают там защитники Митровича, угловой будет.

Со стандарта выполнил подачу во вратарскую Коларов, но выбивается оттуда мяч, на подборе первый Лазович, который пробил точно в руки голкиперу.

Четыре подачи подряд пошли в штрафную площадь турецкой команды, но не доходит дело пока до удара, нагнетают сербы.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Милинкович-Савич! Приносит давление свои плоды! Коларов с левого фланга выполнил подачу в штрафную на Милинковича-Савича, который головой пробил в правый нижний угол.

17' Чалханоглу подошёл к мячу и попытался отправить мяч под сеткой, но попал в кого-то из соперников, отбились сербы.

16' Опаснейший штрафной зарабатывают хозяева. Это Стефан Митрович неаккуратно сыграл локтем в единоборстве с Йилмазом вблизи своей штрафной. Ещё и жёлтая защитнику.

15' Ничего толком не происходит на поле, держат мяч в центре турки, пытаясь выманить на себя соперника, но сделать этого пока не получается.

14' Милинкович-Савич лежит на газоне, досталось ему локтем от Йошкулу, но арбитр показывает, что было сыграно в рамках правил.

13' Ундер грамотно развернулся в центре поля, обработав не самую простую передачу, и вынудил сфолить на себе Коларова.

12' Коларов выполнил со стандарта подачу на ближнюю штангу, а там надежнее всех сыграл вернувшийся в оборону Йилмаз.

11' Прекрасная разрезающая передача на правый фланг атаки на Лазовича, прострел которого был заблокирован, угловой будет.

10' Владеют мячом в центре поля футболисты сборной Турции, а сербы этому не особо и препятствуют, упали скорости в матче.

9' Красиво разобрался Дуричич в центре поля с тремя соперниками, а затем влетел в него Йокушлу, арбитр ограничился устным предупреждением.

8' Очень активно начали матч турки, но удалось всё-таки перетерпеть этот штурм сборной Сербии, начинают они почаще выходить в атаку.

7' Калдырым принял не самое очевидное решение, выстрелил он метров с сорока по воротам, но получилось точно в руки Дмитровичу.

6' Запомнившийся многим по матчу против сборной России Ундер прорывался сейчас по правому флангу, но слишком далеко пробросил он мяч.

5' И ещё один офсайд! На этот раз уже гости "отметились" в этом компоненте. Митрович забрался в недопустимое положение.

4' Два угловых подряд исполнили хозяева, но удаётся отбиться сборной Сербии, хоть и не без труда они это смогли сделать.

3' Караман получил мяч в штрафной площади сербов, но в последний момент успевает заблокировать удар соперника Миленкович.

2' Первый офсайд в нашем матче. Пошёл длинный заброс в направлении Йилмаза, который оказался в положении "вне игры".