Турция
0:1
Первый тайм: 23'
Стадион: Тюрк Телеком Арена
Сербия
16' Желтая карточкаМитрович Стефан
0:1
21' ГолМилинкович-Савич Сергей
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
12 Аккан ГёкханВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кекджу ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
16 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Тумбакович Любиша
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
21'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|1
|0.25
|2.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.4
|2.
|Митрович Александр
|1
|0.2
|3.
|Лазович Дарко
|0
|0
|4.
|Тадич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|0
|2.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|4.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|5.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|6.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|7.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|1
|1
|2.
|Тадич Душан
|2
|0
|3.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|4.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|5.
|Костич Филип
|1
|0
|6.
|Максимович Никола
|1
|0
|7.
|Младенович Филип
|1
|0
|8.
|Ристич Михайло
|1
|0
|9.
|Лукич Саша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Турция
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия
Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина
Сербия Последние 20 матчей: + = -Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия
Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.20
|1.09
|6.80
|1.10
|—
|—
|2.63
|1.48
|—
|—
|2.33
|1.64
|1.95
|1.92
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.18
|4.75
|1.08
|7.10
|1.04
|10.00
|1.01
|13.50
|9.00
|1.07
|7.40
|1.10
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.73
|2.22
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.25
|4.05
|1.09
|7.50
|1.08
|8.20
|1.01
|16.50
|6.51
|1.14
|—
|—
|3.09
|1.41
|2.42
|1.61
|2.10
|1.81
|1.77
|2.14
|1.57
|2.53
|1.45
|2.92
|1.55
|2.61
|—
|—
|1.26
|4.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Турция 0:1 Сербия
Исход игры
Турция
69.8% (111)
Ничья
23.9% (38)
Сербия
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
53.55% (83)
Меньше
46.45% (72)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
2:1 Турция
44% (70)
1:1 Ничья
20.1% (32)
1:0 Турция
18.2% (29)
1:2 Сербия
4.4% (7)
2:0 Турция
4.4% (7)
3:1 Турция
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Сербия
1.3% (2)
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