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Турция
 
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Стадион:
Сербия

Бомбардиры внутри турнира

Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 1 0.33
2. Демирал Мерих 0 0
Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 2 0.5
2. Митрович Александр 1 0.25
3. Лазович Дарко 0 0
4. Тадич Душан 0 0

Карточки

Турция
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 0
2. Йилмаз Бурак 1 0
3. Текдемир Махмут 1 0
4. Чалханоглу Хакан 1 0
5. Кавечи Ирфан 1 0
6. Юндер Дженгиз 1 0
7. Язиджи Юсуф 1 0
Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 1 1
2. Тадич Душан 2 0
3. Павлович Страхиня 2 0
4. Миливоевич Лука 1 0
5. Костич Филип 1 0
6. Максимович Никола 1 0
7. Младенович Филип 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Лукич Саша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Турция 0 0 0 0 100% (1) 0 0
 Сербия 0 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия
Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина
Сербия Последние 20 матчей: + = -
Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия
Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сербия 0:0 Турция Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Венгрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Турция Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Сербия Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Турция 62.3% (33)
    X 26.4% (14)
    Сербия 11.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Сербия
    2.60
    3.32
    2.99
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.50 3.30 2.85
    2.60 3.25 2.90
    2.50 3.32 2.83
    2.57 3.30 2.99

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.50 1.04 7.00 1.08 3.10 1.37 2.39 1.62 1.97 1.89 1.75 2.15 1.37 3.10 1.27 3.85 1.10 6.90 1.07 7.30 1.01 13.00
    9.20 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.34 1.61 1.75 2.19 1.37 3.15 1.26 3.94 1.10 7.20 1.08 8.10 1.01 16.00
    3.24 1.37 2.84 1.47 2.42 1.61 1.99 1.92 1.74 2.18 1.55 2.56 1.26 4.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.74 2.08 1.35 3.20 1.10 7.10
    2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
    2.70 1.49 2.28 1.68 1.77 2.14 1.47 2.76 1.32 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.95
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    Где смотреть матч Турция - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Турция - Сербия

    Исход игры
    Турция
    62.3% (33)
    Ничья
    26.4% (14)
    Сербия
    11.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    41.5% (22)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    1:0 Турция
    11.3% (6)
    1:2 Сербия
    9.4% (5)
    2:0 Турция
    5.7% (3)
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