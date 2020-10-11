Турция
Позже
Стадион: Тюрк Телеком Арена
Сербия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|1
|0.33
|2.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.5
|2.
|Митрович Александр
|1
|0.25
|3.
|Лазович Дарко
|0
|0
|4.
|Тадич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|0
|2.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|4.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|5.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|6.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|7.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|1
|1
|2.
|Тадич Душан
|2
|0
|3.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|4.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|5.
|Костич Филип
|1
|0
|6.
|Максимович Никола
|1
|0
|7.
|Младенович Филип
|1
|0
|8.
|Ристич Михайло
|1
|0
|9.
|Лукич Саша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Турция
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия
Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина
Сербия Последние 20 матчей: + = -Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия
Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.50
|1.04
|7.00
|1.08
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.39
|1.62
|1.97
|1.89
|1.75
|2.15
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.27
|3.85
|1.10
|6.90
|1.07
|7.30
|1.01
|13.00
|9.20
|1.06
|7.60
|1.09
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.26
|3.94
|1.10
|7.20
|1.08
|8.10
|1.01
|16.00
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.37
|2.84
|1.47
|2.42
|1.61
|1.99
|1.92
|1.74
|2.18
|1.55
|2.56
|—
|—
|1.26
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Турция - Сербия
Исход игры
Турция
62.3% (33)
Ничья
26.4% (14)
Сербия
11.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
2:1 Турция
41.5% (22)
1:1 Ничья
20.8% (11)
1:0 Турция
11.3% (6)
1:2 Сербия
9.4% (5)
2:0 Турция
5.7% (3)
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