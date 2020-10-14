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Исландия
1:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Бельгия
0'
0:1
9' Гол
Лукаку Ромелу
1:1
17' Гол
Севарссон Биркир
19'
13
Рунарссон
Рунар
2
Севарссон
Биркир
5
Ингасон
Сверрир
3
Эйолфссон
Холмар
Эрн
18
Магнуссон
Хёрдур
23
Скуласон
Ари
16
Сигурьонссон
Рунар
4
Палссон
Виктор
8
Бьярнасон
Биркир
22
Бедварссон
Йоун
Дади
20
Гудмундссон
Альберт
12
Миньоле
Симон
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
4
Боята
Дедрик
15
Мёнье
Тома
6
Витсель
Аксель
8
Тилеманс
Юри
11
Карраско
Янник
9
Троссар
Леандро
10
Лукаку
Ромелу
7
Докю
Жереми
Исландия
5-3-2
Бельгия
3-4-3

Ход матча

9'
0:1
Лукаку Ромелу
(Алдервейрельд Тоби)
17'
Севарссон Биркир
(Сигурьонссон Рунар)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурдссон Гильфи 2 0.4
2. Фридьонссон Хольмберт 1 0.2
3. Бьярнасон Биркир 0 0
4. Гудмундссон Йоханн 0 0
5. Финнбогасон Альфред 0 0
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 0.5
2. Бачуайи Миши 2 0.5
3. Витсель Аксель 1 0.25
4. Денайер Джейсон 1 0.25
5. Докю Жереми 1 0.25
6. Лукаку Ромелу 1 (1) 0.25
7. Де Брёйне Кевин 0 0
8. Тилеманс Юри 0 0
9. Версхарен Яри 0 0

Карточки

Исландия
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 1 1
2. Сигурдссон Рагнар 1 0
3. Бедварссон Йоун Дади 1 0
4. Херманнссон Хьёртур 1 0
5. Магнуссон Хёрдур 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Мёнье Тома 1 0
2. Тилеманс Юри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Исландия 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0
 Бельгия 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: + = -
Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия
Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия
Бельгия Последние 20 матчей: + = -
Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия
Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия

Последние игры между собой

Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Бельгия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Бельгия 5:1 Исландия Лига наций УЕФА Бельгия 2:0 Исландия Лига наций УЕФА Исландия 0:3 Бельгия Лига наций УЕФА Бельгия 3:1 Исландия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
2. Бельгия 1:1 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Дания 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Исландия 1:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Исландия 0.6% (1)
X 3.1% (5)
Бельгия 96.2% (153)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Бельгия
9.80
5.80
1.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
12.00 5.80 1.27
32.00 10.50 1.08
9.90 5.40 1.28
11.81 5.61 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.60 1.02 8.50 1.06 3.15 1.36 3.05 1.37 1.88 1.98 1.65 2.33 1.70 2.15 1.20 4.60 1.25 3.90 1.07 9.00 1.08 7.77 1.01 15.00
14.75 1.02 13.25 1.04 4.70 1.20 3.72 1.28 2.35 1.66 1.65 2.27 1.53 2.54 1.27 3.84 1.16 5.40 1.06 9.80
4.22 1.25 2.53 1.56 2.14 1.76 1.91 1.98 1.66 2.32 1.52 2.65 1.43 2.96 1.16 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.14 1.71 2.35 1.58 1.21 4.60 1.27 3.70 1.04 10.00
3.52 1.30 2.19 1.68 1.59 2.36 1.18 4.55 1.15 5.55
3.41 1.35 2.82 1.47 2.21 1.72 1.73 2.21 1.51 2.68 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.95 1.45 3.05
4.55 1.18 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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Прогнозы на матч Исландия 1:1 Бельгия

Исход игры
Исландия
0.6% (1)
Ничья
3.1% (5)
Бельгия
96.2% (153)
Тотал 2.5
Больше
57.79% (89)
Меньше
42.21% (65)
Обе команды забьют
Да
47.4% (73)
Нет
52.6% (81)
Популярный счёт
0:2 Бельгия
34% (54)
1:3 Бельгия
21.4% (34)
1:2 Бельгия
15.7% (25)
0:3 Бельгия
10.7% (17)
0:1 Бельгия
4.4% (7)
1:4 Бельгия
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.5% (4)
0:4 Бельгия
1.9% (3)
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