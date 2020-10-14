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Исландия
1:2
Конец матча

Стадион:
Бельгия
0'
0:1
9' Гол
Лукаку Ромелу
1:1
17' Гол
Севарссон Биркир
1:2
38' Пенальти
Лукаку Ромелу
85' Желтая карточка
Витсель Аксель
90'+6
13
Рунарссон
Рунар
2
Севарссон
Биркир
5
Ингасон
Сверрир
3
Эйолфссон
Холмар
Эрн
18
Магнуссон
Хёрдур
23
Скуласон
Ари
16
Сигурьонссон
Рунар
4
Палссон
Виктор
8
Бьярнасон
Биркир
22
Бедварссон
Йоун
Дади
20
Гудмундссон
Альберт
12
Миньоле
Симон
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
4
Боята
Дедрик
15
Мёнье
Тома
6
Витсель
Аксель
8
Тилеманс
Юри
11
Карраско
Янник
9
Троссар
Леандро
10
Лукаку
Ромелу
7
Докю
Жереми
Исландия
5-3-2
Бельгия
3-4-3

Ход матча

9'
0:1
Лукаку Ромелу
17'
Севарссон Биркир
(Сигурьонссон Рунар)
1:1
38'
1:2
Лукаку Ромелу
61'
 
Ванакен Ханс
Троссар Леандро
68'
 
Кастань Тимоти
Докю Жереми
69'
Торстейнссон Йон
Сигурьонссон Рунар
 
69'
Кьяртанссон Видар
Бедварссон Йоун Дади
 
82'
Сигторссон Колбейнн
Гудмундссон Альберт
 
82'
Херманнссон Хьёртур
Палссон Виктор
 
85'
 
Витсель Аксель
86'
Траустасон Арнор
Магнуссон Хёрдур
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурдссон Гильфи 2 0.4
2. Севарссон Биркир 1 0.2
3. Фридьонссон Хольмберт 1 0.2
4. Бьярнасон Биркир 0 0
5. Гудмундссон Йоханн 0 0
6. Финнбогасон Альфред 0 0
7. Сигурьонссон Рунар 0 0
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 (2) 0.75
2. Мертенс Дрис 2 0.5
3. Бачуайи Миши 2 0.5
4. Витсель Аксель 1 0.25
5. Денайер Джейсон 1 0.25
6. Докю Жереми 1 0.25
7. Де Брёйне Кевин 0 0
8. Тилеманс Юри 0 0
9. Версхарен Яри 0 0

Карточки

Исландия
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 1 1
2. Сигурдссон Рагнар 1 0
3. Бедварссон Йоун Дади 1 0
4. Херманнссон Хьёртур 1 0
5. Магнуссон Хёрдур 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Витсель Аксель 1 0
2. Мёнье Тома 1 0
3. Тилеманс Юри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Исландия 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0 0 0
 Бельгия 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: + = -
Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия
Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия
Бельгия Последние 20 матчей: + = -
Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия
Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия

Последние игры между собой

Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Бельгия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Бельгия 5:1 Исландия Лига наций УЕФА Бельгия 2:0 Исландия Лига наций УЕФА Исландия 0:3 Бельгия Лига наций УЕФА Бельгия 3:1 Исландия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
2. Дания Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
3. Англия Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
4. Исландия Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Новости матча
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Прогнозы 159
Исландия 0.6% (1)
X 3.1% (5)
Бельгия 96.2% (153)
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1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 11.00 1.05
68.00 9.00 1.11
9.90 5.40 1.28
39.58 9.82 1.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.60 1.02 8.50 1.06 3.15 1.36 6.10 1.12 1.88 1.98 1.65 2.33 1.04 10.00 1.20 4.60 1.11 6.50 1.07 9.00 1.14 5.55 1.05 9.50
14.75 1.02 13.25 1.04 4.70 1.20 3.72 1.28 2.35 1.66 1.65 2.27 1.53 2.54 1.27 3.84 1.16 5.40 1.06 9.80
7.47 1.10 2.53 1.56 5.27 1.17 2.49 1.57 2.11 1.78 2.64 1.51 1.62 2.39 1.37 3.22 1.13 6.39 1.57 2.49 1.42 3.00 1.61 2.41 1.36 3.27 1.23 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.14 1.71 2.35 1.58 1.21 4.60 1.50 2.55 1.04 10.00
3.52 1.30 2.19 1.68 1.59 2.36 1.18 4.55 1.15 5.55
3.41 1.35 2.82 1.47 2.21 1.72 1.73 2.21 2.16 1.75 1.77 2.12 1.37 3.21 1.25 4.09 1.34 3.41 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.95 1.45 3.05
4.55 1.18 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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Прогнозы на матч Исландия 1:2 Бельгия

Исход игры
Исландия
0.6% (1)
Ничья
3.1% (5)
Бельгия
96.2% (153)
Тотал 2.5
Больше
57.79% (89)
Меньше
42.21% (65)
Обе команды забьют
Да
47.4% (73)
Нет
52.6% (81)
Популярный счёт
0:2 Бельгия
34% (54)
1:3 Бельгия
21.4% (34)
1:2 Бельгия
15.7% (25)
0:3 Бельгия
10.7% (17)
0:1 Бельгия
4.4% (7)
1:4 Бельгия
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.5% (4)
0:4 Бельгия
1.9% (3)
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