Исландия
1:2
Конец матча
Стадион: Лаугардалсвёллур
Бельгия
0:1
9' ГолЛукаку Ромелу
1:1
17' ГолСеварссон Биркир
1:2
38' ПенальтиЛукаку Ромелу
85' Желтая карточкаВитсель Аксель
23
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Арнасон КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Руф ДавиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
17 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
9'
0:1
17'
38'
1:2
85'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурдссон Гильфи
|2
|0.4
|2.
|Севарссон Биркир
|1
|0.2
|3.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.2
|4.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|5.
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|6.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|7.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|3 (2)
|0.75
|2.
|Мертенс Дрис
|2
|0.5
|3.
|Бачуайи Миши
|2
|0.5
|4.
|Витсель Аксель
|1
|0.25
|5.
|Денайер Джейсон
|1
|0.25
|6.
|Докю Жереми
|1
|0.25
|7.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|8.
|Тилеманс Юри
|0
|0
|9.
|Версхарен Яри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|1
|1
|2.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|3.
|Бедварссон Йоун Дади
|1
|0
|4.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|1
|0
|2.
|Мёнье Тома
|1
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Исландия
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|0
|Бельгия
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: + = -Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия
Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия
Бельгия Последние 20 матчей: + = -Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия
Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия
Последние игры между собой
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Бельгия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.60
|1.02
|8.50
|1.06
|3.15
|1.36
|—
|—
|6.10
|1.12
|1.88
|1.98
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.07
|9.00
|1.14
|5.55
|1.05
|9.50
|14.75
|1.02
|13.25
|1.04
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.16
|5.40
|—
|—
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.47
|1.10
|—
|—
|2.53
|1.56
|5.27
|1.17
|2.49
|1.57
|2.11
|1.78
|2.64
|1.51
|1.62
|2.39
|1.37
|3.22
|1.13
|6.39
|1.57
|2.49
|1.42
|3.00
|1.61
|2.41
|1.36
|3.27
|1.23
|4.38
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.21
|4.60
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.04
|10.00
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.18
|4.55
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.35
|2.82
|1.47
|2.21
|1.72
|1.73
|2.21
|2.16
|1.75
|1.77
|2.12
|1.37
|3.21
|1.25
|4.09
|1.34
|3.41
|1.18
|5.13
|—
|—
Прогнозы на матч Исландия 1:2 Бельгия
Исход игры
Исландия
0.6% (1)
Ничья
3.1% (5)
Бельгия
96.2% (153)
Тотал 2.5
Больше
57.79% (89)
Меньше
42.21% (65)
Обе команды забьют
Да
47.4% (73)
Нет
52.6% (81)
Популярный счёт
0:2 Бельгия
34% (54)
1:3 Бельгия
21.4% (34)
1:2 Бельгия
15.7% (25)
0:3 Бельгия
10.7% (17)
0:1 Бельгия
4.4% (7)
1:4 Бельгия
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.5% (4)
0:4 Бельгия
1.9% (3)
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