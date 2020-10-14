Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бельгия вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Миньоле Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Ох, нехорошо это выглядит. Денайер Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

95' Денайер Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Исландия имеет хороший шанс забить.

92' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Исландия

89' Карраско Янник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Отличные скиллы показывает Карраско Янник , обводя своих соперников

88' Удар от ворот произведет Бельгия

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Бьярнасон Биркир получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Бьярнасон Биркир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Бельгия

87' Бьярнасон Биркир из команды Исландия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

87' Плохо сыграл Мёнье Тома - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Скуласон Ари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Витсель Аксель получил желтую карточку от судьи

84' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Магнуссон Хёрдур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Эйолфссон Холмар Эрн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Лукаку Ромелу из команды Бельгия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Отличные скиллы показывает Карраско Янник , обводя своих соперников

76' Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Севарссон Биркир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Выглядело как неплохой момент. Кастань Тимоти из команды Бельгия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

74' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

72' Удар от ворот произведет Исландия

72' Кастань Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

72' Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Бельгия

66' Витсель Аксель из команды Бельгия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе

57' Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Бедварссон Йоун Дади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Скуласон Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Бельгия

52' Магнуссон Хёрдур решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Бельгия

48' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' [player1] из команды [team] подал угловой справа.

47' Плохо сыграл Троссар Леандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Ингасон Сверрир из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника