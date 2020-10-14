Дибус не торопиться вводить мяч в игру, вызывая этим самым вполне себе оглушительный свист на трибунах.

Смольников получил мяч справа после паса Жиркова, пошёл в лицевую, откуда последовал прострел, Орбан ждал передачи, купировав угрозы.

Пробует Черчесов докричаться до наших игроков, а пока Холендер столкнулся со Смольниковым в борьбе за верховой мяч. Требуется помощь игроку сборной Венгрии.

Увели врачи Филипа за пределы поля, там ему продолжают прикладывать лёд к голове.

Газдаг в центре подработал себе мяч, последовала борьба плечо в плечо, и Даниэль упал. Рефери показал, что можно играть дальше.

17' Газдаг теперь в центре поля нарушил правила на Оздоеве. Передача со стандарта на Ионова не дала никакого профита, ушло за лицевую.

16' Салаи пробил по воротам после того, как наши неудачно выбили мяч. Мяч пролетел намного выше ворот, Черчесов в бешенстве - как можно было дать пробить?

15' Оздоев теперь на своей половине поля нарушил правила, Газдагу удалось неплохо укрыть мяч, вынудив нашего игрока на фол.

14' Оздоев нарушил правила в атаке, арбитр немедленно дал штрафной в пользу сборной Венгрии.

13' Как только венгры получают мяч, начинается на трибунах свист. Оно и понятно, внушительная поддержка у нашей сборной.

11' Шунин ввёл мяч в игру от своих ворот. Наши довольно быстро потеряли мяч в центре поля.

10' Оздоев сейчас классно прошёл до линии вратарской, поднял голову, чтобы сделать пас влево, но Орбан успел перекрыть кислород Дзюбе. Можно было бить, только пас смотрелся круче, подвело исполнение.

9' Сборная России провела неплохую атаку, используя фланги. Последовала передача в штрафную от Смольникова справа, мяч был выбил защитником.

7' Смогли наши ребята стартовый порыв гостей свести на нет. Прессинг, а он в этот момент высокий, даёт плоды, и стало как минимум дышать полегче.

5' Дибус получил мяч, Дзюба пробовал как-то его прессинговать, но обернулось всё ничем.

4' Свистят трибуны. Последовала пока передача со стандарта на Ботку, который пробил по воротам головой.

3' Очень хорошо пока двигаются венгры, нашим приходится фолить в центре поля, чтобы не пропускать быстрые атаки.

2' Шунин спал команду после удара Николича, вывалившегося на рандеву с нашим голкипером. Офсайд был, но всё равно Антон сыграл высококлассно.

1' Сцалай сейчас слева получил мяч в штрафной, пробовал прострелить, его прострел вовремя накрыли.