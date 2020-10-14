Россия победит с разгромным счётом!
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|2 (1)
|0.5
|2.
|Миранчук Антон
|2
|0.5
|3.
|Оздоев Магомед
|1
|0.25
|4.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.25
|5.
|Фернандес Марио
|1
|0.25
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Семёнов Андрей
|0
|0
|8.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николич Неманья III
|2
|0.4
|2.
|Кальмар Жолт
|1
|0.2
|3.
|Конывес Норберт
|1
|0.2
|4.
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|5.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.2
|6.
|Собослаи Доминик
|1
|0.2
|7.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|8.
|Хандья Силвестер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семёнов Андрей
|1
|0
|2.
|Зобнин Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|0
|2.
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|3.
|Шигер Давид
|2
|0
|4.
|Фиоло Оттила
|1
|0
|5.
|Кальмар Жолт
|1
|0
|6.
|Надь Адам
|1
|0
|7.
|Салаи Аттила
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РОССИЯ
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Венгрия
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|10.00
|1.03
|4.20
|1.23
|—
|—
|3.30
|1.45
|2.20
|1.72
|1.87
|1.74
|1.93
|1.93
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.21
|5.55
|1.16
|6.50
|1.05
|8.50
|1.04
|9.10
|12.50
|1.00
|10.00
|1.03
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.13
|1.91
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.15
|5.60
|1.12
|6.50
|1.01
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.28
|1.37
|2.88
|1.46
|2.48
|1.59
|2.03
|1.86
|1.79
|2.12
|1.59
|2.47
|1.68
|2.29
|1.54
|2.63
|1.28
|3.96
|—
|—
|1.15
|6.10
|—
|—
|—
|—