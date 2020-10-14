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РОССИЯ
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Венгрия
0' 22'
12
Шунин
Антон
3
Смольников
Игорь
5
Семёнов
Андрей
13
Кудряшов
Фёдор
18
Жирков
Юрий
21
Миранчук
Антон
11
Зобнин
Роман
7
Оздоев
Магомед
20
Ионов
Алексей
22
Дзюба
Артём
23
Кузяев
Далер
12
Дибус
Денеш
15
Ботка
Эндре
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
18
Шигер
Давид
16
Газдаг
Даниэль
13
Кальмар
Жолт
11
Холендер
Филип
23
Николич
Неманья
III
9
Сцалай
Адам
РОССИЯ
4-3-3
Венгрия
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 2 (1) 0.5
2. Миранчук Антон 2 0.5
3. Оздоев Магомед 1 0.25
4. Караваев Вячеслав 1 0.25
5. Фернандес Марио 1 0.25
6. Зобнин Роман 0 0
7. Семёнов Андрей 0 0
8. Кузяев Далер 0 0
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николич Неманья III 2 0.4
2. Кальмар Жолт 1 0.2
3. Конывес Норберт 1 0.2
4. Орбан Вилли 1 0.2
5. Шаллаи Роланд 1 0.2
6. Собослаи Доминик 1 0.2
7. Беше Барнабаш 0 0
8. Хандья Силвестер 0 0

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Семёнов Андрей 1 0
2. Зобнин Роман 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 0
2. Газдаг Даниэль 2 0
3. Шигер Давид 2 0
4. Фиоло Оттила 1 0
5. Кальмар Жолт 1 0
6. Надь Адам 1 0
7. Салаи Аттила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Венгрия 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия
Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия
Венгрия Последние 20 матчей: + = -
Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия
Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Венгрия 2:3 РОССИЯ Лига наций УЕФА Венгрия 0:3 РОССИЯ Товарищеские матчи Венгрия 1:2 РОССИЯ Товарищеские матчи Венгрия 1:1 РОССИЯ Товарищеские матчи

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Венгрия 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Турция 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
4. Сербия 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
  • Первый тайм
  • 22'
    Газдаг в центре подработал себе мяч, последовала борьба плечо в плечо, и Даниэль упал. Рефери показал, что можно играть дальше.
  • 21'
    Увели врачи Филипа за пределы поля, там ему продолжают прикладывать лёд к голове. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Пробует Черчесов докричаться до наших игроков, а пока Холендер столкнулся со Смольниковым в борьбе за верховой мяч. Требуется помощь игроку сборной Венгрии. 
  • 19'
    Смольников получил мяч справа после паса Жиркова, пошёл в лицевую, откуда последовал прострел, Орбан ждал передачи, купировав угрозы.
  • 18'
    Дибус не торопиться вводить мяч в игру, вызывая этим самым вполне себе оглушительный свист на трибунах.
  • 17'
    Газдаг теперь в центре поля нарушил правила на Оздоеве. Передача со стандарта на Ионова не дала никакого профита, ушло за лицевую.
  • 16'
    Салаи пробил по воротам после того, как наши неудачно выбили мяч. Мяч пролетел намного выше ворот, Черчесов в бешенстве - как можно было дать пробить?
  • 15'
    Оздоев теперь на своей половине поля нарушил правила, Газдагу удалось неплохо укрыть мяч, вынудив нашего игрока на фол.
  • Фол, нарушение
    14'
    Оздоев нарушил правила в атаке, арбитр немедленно дал штрафной в пользу сборной Венгрии. 
  • 13'
    Как только венгры получают мяч, начинается на трибунах свист. Оно и понятно, внушительная поддержка у нашей сборной.
  • 11'
    Шунин ввёл мяч в игру от своих ворот. Наши довольно быстро потеряли мяч в центре поля.
  • 10'
    Оздоев сейчас классно прошёл до линии вратарской, поднял голову, чтобы сделать пас влево, но Орбан успел перекрыть кислород Дзюбе. Можно было бить, только пас смотрелся круче, подвело исполнение. 
  • 9'
    Сборная России провела неплохую атаку, используя фланги. Последовала передача в штрафную от Смольникова справа, мяч был выбил защитником. 
  • 7'
    Смогли наши ребята стартовый порыв гостей свести на нет. Прессинг, а он в этот момент высокий, даёт плоды, и стало как минимум дышать полегче.
  • 5'
    Дибус получил мяч, Дзюба пробовал как-то его прессинговать, но обернулось всё ничем.
  • 4'
    Свистят трибуны. Последовала пока передача со стандарта на Ботку, который пробил по воротам головой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Очень хорошо пока двигаются венгры, нашим приходится фолить в центре поля, чтобы не пропускать быстрые атаки.
  • Офсайд
    2'
    Шунин спал команду после удара Николича, вывалившегося на рандеву с нашим голкипером. Офсайд был, но всё равно Антон сыграл высококлассно. 
  • 1'
    Сцалай сейчас слева получил мяч в штрафной, пробовал прострелить, его прострел вовремя накрыли. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм! С центра поля мяч в игру ввели игроки сборной Венгрии. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 4.55 7.20
1.55 4.80 7.70
1.61 4.55 6.90
1.61 3.89 6.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 10.00 1.03 4.20 1.23 3.30 1.45 2.20 1.72 1.87 1.74 1.93 1.93 1.48 2.63 1.44 2.80 1.21 5.55 1.16 6.50 1.05 8.50 1.04 9.10
12.50 1.00 10.00 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.13 1.91 1.66 2.22 1.41 2.82 1.15 5.60 1.12 6.50 1.01 8.80
3.28 1.37 2.88 1.46 2.48 1.59 2.03 1.86 1.79 2.12 1.59 2.47 1.68 2.29 1.54 2.63 1.28 3.96 1.15 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 1.73 1.49 2.65 1.16 5.10
3.52 1.30 2.05 1.77 1.53 2.50 1.13 5.85 1.10 6.90
2.28 1.67 1.88 2.01 1.45 2.88 1.30 3.68 1.50 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.82 1.89 1.37 2.85 1.24 4.00
4.30 1.22 2.83 1.44 1.74 2.12 1.35 3.20 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.94
Букмекер Да Нет
5.55 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч РОССИЯ 0:0 Венгрия

Исход игры
РОССИЯ
86.9% (152)
Ничья
9.1% (16)
Венгрия
4% (7)
Тотал 2.5
Больше
63.1% (106)
Меньше
36.9% (62)
Обе команды забьют
Да
68.45% (115)
Нет
31.55% (53)
Популярный счёт
2:1 РОССИЯ
48% (84)
2:0 РОССИЯ
17.1% (30)
1:0 РОССИЯ
9.1% (16)
1:1 Ничья
8% (14)
3:1 РОССИЯ
5.1% (9)
1:2 Венгрия
2.3% (4)
3:0 РОССИЯ
1.7% (3)
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