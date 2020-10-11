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РОССИЯ
 
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Стадион:
Венгрия

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 2 (1) 0.67
2. Миранчук Антон 2 0.67
3. Оздоев Магомед 1 0.33
4. Караваев Вячеслав 1 0.33
5. Фернандес Марио 1 0.33
6. Зобнин Роман 0 0
7. Семёнов Андрей 0 0
8. Кузяев Далер 0 0
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николич Неманья III 2 0.5
2. Кальмар Жолт 1 0.25
3. Конывес Норберт 1 0.25
4. Орбан Вилли 1 0.25
5. Шаллаи Роланд 1 0.25
6. Собослаи Доминик 1 0.25
7. Беше Барнабаш 0 0
8. Хандья Силвестер 0 0

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Семёнов Андрей 1 0
2. Зобнин Роман 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 0
2. Газдаг Даниэль 2 0
3. Шигер Давид 2 0
4. Фиоло Оттила 1 0
5. Кальмар Жолт 1 0
6. Надь Адам 1 0
7. Салаи Аттила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Венгрия 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия
Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия
Венгрия Последние 20 матчей: + = -
Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия
Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Венгрия 2:3 РОССИЯ Лига наций УЕФА Венгрия 0:3 РОССИЯ Товарищеские матчи Венгрия 1:2 РОССИЯ Товарищеские матчи Венгрия 1:1 РОССИЯ Товарищеские матчи

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Венгрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Турция Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Сербия Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    РОССИЯ 84.5% (49)
    X 8.6% (5)
    Венгрия 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Венгрия
    1.73
    3.99
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.70 3.65 5.30
    1.69 3.90 5.20
    1.73 3.98 5.75
    1.69 3.99 5.46

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 7.50 1.07 3.30 1.33 2.55 1.55 2.07 1.81 1.82 2.06 1.42 2.90 1.29 3.60 1.12 6.70 1.09 6.70 1.01 12.00
    10.50 1.05 8.90 1.07 3.32 1.34 2.53 1.53 1.89 2.11 1.41 2.95 1.29 3.68 1.12 6.55 1.09 7.50 1.02 14.75
    3.39 1.35 2.88 1.45 2.59 1.55 2.11 1.80 1.85 2.06 1.63 2.40 1.42 3.06 1.28 3.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.83 1.98 1.38 3.15 1.11 6.50
    2.95 1.40 1.91 1.89 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
    2.93 1.45 2.40 1.63 1.86 2.05 1.54 2.63 1.39 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
    3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.27
    Где смотреть матч РОССИЯ - Венгрия онлайн

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    Прогнозы на матч РОССИЯ - Венгрия

    Исход игры
    РОССИЯ
    84.5% (49)
    Ничья
    8.6% (5)
    Венгрия
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (35)
    Нет
    36.36% (20)
    Популярный счёт
    2:1 РОССИЯ
    41.4% (24)
    2:0 РОССИЯ
    25.9% (15)
    1:0 РОССИЯ
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
    1:2 Венгрия
    3.4% (2)
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