РОССИЯ
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Стадион: Динамо (Москва)
Венгрия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|2 (1)
|0.67
|2.
|Миранчук Антон
|2
|0.67
|3.
|Оздоев Магомед
|1
|0.33
|4.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.33
|5.
|Фернандес Марио
|1
|0.33
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Семёнов Андрей
|0
|0
|8.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николич Неманья III
|2
|0.5
|2.
|Кальмар Жолт
|1
|0.25
|3.
|Конывес Норберт
|1
|0.25
|4.
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|5.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.25
|6.
|Собослаи Доминик
|1
|0.25
|7.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|8.
|Хандья Силвестер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Семёнов Андрей
|1
|0
|2.
|Зобнин Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|0
|2.
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|3.
|Шигер Давид
|2
|0
|4.
|Фиоло Оттила
|1
|0
|5.
|Кальмар Жолт
|1
|0
|6.
|Надь Адам
|1
|0
|7.
|Салаи Аттила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РОССИЯ
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Венгрия
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия
Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия
Венгрия Последние 20 матчей: + = -Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия
Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.50
|1.03
|7.50
|1.07
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.07
|1.81
|1.82
|2.06
|—
|—
|1.42
|2.90
|1.29
|3.60
|1.12
|6.70
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|10.50
|1.05
|8.90
|1.07
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.89
|2.11
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.29
|3.68
|1.12
|6.55
|1.09
|7.50
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.35
|2.88
|1.45
|2.59
|1.55
|2.11
|1.80
|1.85
|2.06
|1.63
|2.40
|1.42
|3.06
|1.28
|3.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч РОССИЯ - Венгрия
Исход игры
РОССИЯ
84.5% (49)
Ничья
8.6% (5)
Венгрия
6.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
63.64% (35)
Нет
36.36% (20)
Популярный счёт
2:1 РОССИЯ
41.4% (24)
2:0 РОССИЯ
25.9% (15)
1:0 РОССИЯ
6.9% (4)
1:1 Ничья
6.9% (4)
1:2 Венгрия
3.4% (2)
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