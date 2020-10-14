  1. Футбол
  2. Матчи
Англия
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Дания
0'
5' Желтая карточка
Магуайр Гарри
22'
1
Пикфорд
Джордан
5
Коди
Конор
6
Магуайр
Гарри
4
Уокер
Кайл
2
Джеймс
Рис
III
7
Райс
Деклан
8
Филлипс
Кэлвин
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
11
Рэшфорд
Маркус
9
Кейн
Гарри
10
Маунт
Мэйсон
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
7
Сков
Роберт
10
Эриксен
Кристиан
8
Делани
Томас
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Брайтвайт Мартин
12
Дольберг
Каспер
20
Поульсен
Юссуф
Англия
3-4-3
Дания
4-3-3

Ход матча

5'
Магуайр Гарри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маунт Мэйсон 1 0.25
2. Стерлинг Рахим 1 (1) 0.25
3. Рэшфорд Маркус 1 (1) 0.25
4. Триппьер Киран 0 0
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эриксен Кристиан 1 0.25
2. Сков Роберт 1 0.25

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 1
2. Магуайр Гарри 1 0
3. Гомес Джо 1 0
4. Райс Деклан 1 0
Дания
# Игрок      
1. Брайтвайт Мартин 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Сков Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Дания 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: + = -
Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия
Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания
Дания Последние 20 матчей: + = -
Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия
Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания

Последние игры между собой

Англия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Дания 0:0 Англия Лига наций УЕФА Англия 1:0 Дания Товарищеские матчи Дания 1:2 Англия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
2. Бельгия 1:1 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Дания 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Исландия 1:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • Первый тайм
  • 22'
    Владение мячом целиком и полностью за Англией, но я бы не сказал, что у подопечных Саутгейта абсолютное преимущество. Действительно опасных моментов я что-то не припомню.
  • 21'
    Навесная передача от игрока "Лидса" последовала на ближнюю штангу, но там были лишь ребята в бело-красной форме.
  • Угловой
    20'
    Джеймс пробовал направить мяч в штрафную датчан. Защитник выбивает мяч на очередной корнер. Филлипс будет навешивать.
  • 19'
    Эриксен перехватил мяч, пробежал с ним метров семь и решил пробить по воротам. Получилось совершенно неточно. А ведь рядом был открытый партнёр.
  • 18'
    Если честно, то совершенно непривычно видеть сборную Англии в синей форме. Такое ощущение, что Италия играет или Исландия, например.
  • 17'
    Не очень понял я сейчас, что пробовал придумать Маркус Рэшфорд. Бил он метров с двадцати семи, но прямо по центру. Шмейхель играючи забрал мяч в руки.
  • 16'
    Дания села всей сборной на своей половине поля. Англия, кажется, готовится масштабный штурм.
  • 15'
    Чаще стараются футболисты сборной Англии играть по флангам. Кстати Маунт постоянно их меняет. Сначала он был справа, сейчас слева.
  • 14'
    Маунт пробовал прострелить с правого фланга. Мяч пролетел как мимо англичан, так и мимо датчан.
  • 13'
    Рэшфорд долго возился с мячом, сразу два игрока действовали против форварда "Манчестер Юнайтед" и сумели отобрать у него мяч.
  • 12'
    Дальний удар в исполнении Скова получился невероятно сильным, но совершенно неточным.
  • 11'
    Сборная Дании чуть больше владеет мячом, однако до прицельных ударов по воротам пока дело не доходит.
  • Угловой
    10'
    Эриксен подал угловой, Кейн выбил мяч из штрафной.
  • 9'
    Англия полностью владеет сценарием игры, всё на классе. Другое дело, что до ударов по воротам пока не доходит. 
  • 8'
    Эриксен навесил со стандарта в штрафную площадь, Магуайр вынес мяч из штрафной.
  • Желтая карточка
    6'
     Магуайр получил первую жёлтую карточку за стык, продолжила Дания атаковать, только потом в паузе судья показал карточку.
  • 5'
    Рэшфорд смотрится неплохо, пока самый лучший у Англичан и по желанию, и по огоньку в глазах.
  • 4'
    Кьяер выбил мяч подальше от своих ворот, после того, как оппоненты перешли на некоторое подобие навала.
  • 3'
    Райс не успел распорядиться с мячом, упустив его в атаке в аут. Датчане не торопятся. 
  • 2'
    С центра поля начали англичане, за ними осталась и первая атака в матче. Датчане смогли с трудом отбиться. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.30 5.20
1.90 3.25 5.60
1.74 3.68 5.65
1.95 3.09 5.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 1.86 2.01 1.48 2.63 1.73 2.18 1.22 4.20 1.16 5.10 1.07 7.30 1.06 8.10 1.01 14.50 1.03 10.00
8.00 1.04 7.50 1.06 3.04 1.36 2.28 1.66 1.87 2.15 1.33 3.32 1.25 3.78 1.11 5.65 1.08 6.15 1.00 11.25
6.91 1.12 2.45 1.60 2.13 1.78 1.79 2.11 1.58 2.49 1.46 2.88 1.51 2.72 1.47 2.87 1.49 2.80 1.16 5.78 1.10 8.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 1.44 2.75 1.22 4.20 1.09 7.40
2.65 1.47 1.90 1.89 1.36 3.10 1.14 5.80 1.09 7.20
1.97 1.91 1.62 2.39 1.27 3.92 1.47 2.87 1.34 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.22 1.65 1.53 2.50 1.19 4.20
3.52 1.30 2.40 1.56 1.64 2.24 1.20 4.40 1.17 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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Прогнозы на матч Англия 0:0 Дания

Исход игры
Англия
98.1% (157)
Ничья
1.3% (2)
Дания
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (81)
Меньше
48.08% (75)
Обе команды забьют
Да
48.72% (76)
Нет
51.28% (80)
Популярный счёт
2:1 Англия
32.5% (52)
2:0 Англия
24.4% (39)
1:0 Англия
21.9% (35)
3:1 Англия
11.9% (19)
3:0 Англия
3.1% (5)
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