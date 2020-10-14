5' Желтая карточкаМагуайр Гарри
10
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Маунт МэйсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Поуп НикВратарь
-
12 Мингс ТайронЗащитник
-
17 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сака БукайоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
21 Санчо ДжедонНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Винд ЖонасПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.25
|2.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|0.25
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.25
|4.
|Триппьер Киран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.25
|2.
|Сков Роберт
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|3.
|Гомес Джо
|1
|0
|4.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|3.
|Сков Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Дания
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: + = -Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия
Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания
Дания Последние 20 матчей: + = -Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия
Последние игры между собой
Англия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.80
|1.10
|5.30
|1.15
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.85
|1.95
|1.86
|2.01
|1.48
|2.63
|1.73
|2.18
|1.22
|4.20
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.07
|7.30
|1.06
|8.10
|1.01
|14.50
|1.03
|10.00
|8.00
|1.04
|7.50
|1.06
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.28
|1.66
|—
|—
|1.87
|2.15
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.25
|3.78
|1.11
|5.65
|1.08
|6.15
|1.00
|11.25
|—
|—
|6.91
|1.12
|—
|—
|2.45
|1.60
|2.13
|1.78
|1.79
|2.11
|1.58
|2.49
|1.46
|2.88
|1.51
|2.72
|1.47
|2.87
|1.49
|2.80
|1.16
|5.78
|—
|—
|1.10
|8.14
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Англия 0:0 Дания
Исход игры
Англия
98.1% (157)
Ничья
1.3% (2)
Дания
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (81)
Меньше
48.08% (75)
Обе команды забьют
Да
48.72% (76)
Нет
51.28% (80)
Популярный счёт
2:1 Англия
32.5% (52)
2:0 Англия
24.4% (39)
1:0 Англия
21.9% (35)
3:1 Англия
11.9% (19)
3:0 Англия
3.1% (5)
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