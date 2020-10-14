Если честно, то совершенно непривычно видеть сборную Англии в синей форме. Такое ощущение, что Италия играет или Исландия, например.

Эриксен перехватил мяч, пробежал с ним метров семь и решил пробить по воротам. Получилось совершенно неточно. А ведь рядом был открытый партнёр.

Джеймс пробовал направить мяч в штрафную датчан. Защитник выбивает мяч на очередной корнер. Филлипс будет навешивать.

Навесная передача от игрока "Лидса" последовала на ближнюю штангу, но там были лишь ребята в бело-красной форме.

Владение мячом целиком и полностью за Англией, но я бы не сказал, что у подопечных Саутгейта абсолютное преимущество. Действительно опасных моментов я что-то не припомню.

17' Не очень понял я сейчас, что пробовал придумать Маркус Рэшфорд. Бил он метров с двадцати семи, но прямо по центру. Шмейхель играючи забрал мяч в руки.

16' Дания села всей сборной на своей половине поля. Англия, кажется, готовится масштабный штурм.

15' Чаще стараются футболисты сборной Англии играть по флангам. Кстати Маунт постоянно их меняет. Сначала он был справа, сейчас слева.

14' Маунт пробовал прострелить с правого фланга. Мяч пролетел как мимо англичан, так и мимо датчан.

13' Рэшфорд долго возился с мячом, сразу два игрока действовали против форварда "Манчестер Юнайтед" и сумели отобрать у него мяч.

12' Дальний удар в исполнении Скова получился невероятно сильным, но совершенно неточным.

11' Сборная Дании чуть больше владеет мячом, однако до прицельных ударов по воротам пока дело не доходит.

10' Эриксен подал угловой, Кейн выбил мяч из штрафной.

9' Англия полностью владеет сценарием игры, всё на классе. Другое дело, что до ударов по воротам пока не доходит.

8' Эриксен навесил со стандарта в штрафную площадь, Магуайр вынес мяч из штрафной.

6' Магуайр получил первую жёлтую карточку за стык, продолжила Дания атаковать, только потом в паузе судья показал карточку.

5' Рэшфорд смотрится неплохо, пока самый лучший у Англичан и по желанию, и по огоньку в глазах.

4' Кьяер выбил мяч подальше от своих ворот, после того, как оппоненты перешли на некоторое подобие навала.

3' Райс не успел распорядиться с мячом, упустив его в атаке в аут. Датчане не торопятся.

2' С центра поля начали англичане, за ними осталась и первая атака в матче. Датчане смогли с трудом отбиться.