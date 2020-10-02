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Стадион:
Дания

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маунт Мэйсон 1 0.33
2. Стерлинг Рахим 1 (1) 0.33
3. Рэшфорд Маркус 1 (1) 0.33
4. Триппьер Киран 0 0
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эриксен Кристиан 1 0.33
2. Сков Роберт 1 0.33

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 1
2. Гомес Джо 1 0
3. Райс Деклан 1 0
Дания
# Игрок      
1. Брайтвайт Мартин 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Сков Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Дания 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: + = -
Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия
Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания
Дания Последние 20 матчей: + = -
Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия
Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания

Последние игры между собой

Англия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Дания 0:0 Англия Лига наций УЕФА Англия 1:0 Дания Товарищеские матчи Дания 1:2 Англия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Бельгия Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Дания Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Исландия Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Англия 98% (50)
    X 2% (1)
    Дания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Дания
    1.80
    4.20
    4.93
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.75 3.80 4.60
    1.74 3.85 4.80
    1.80 4.20 4.85
    1.75 4.03 4.93

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.20 1.04 3.90 1.25 3.00 1.38 2.05 1.82 1.83 2.04 1.61 2.44 1.39 3.00 1.19 4.80 1.13 5.40 1.04 9.40 1.03 10.00
    10.75 1.01 9.50 1.03 3.88 1.24 3.04 1.36 2.15 1.86 1.62 2.31 1.40 2.86 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 8.90
    4.13 1.26 3.16 1.39 2.44 1.61 2.07 1.83 1.85 2.07 1.61 2.46 1.49 2.80 1.40 3.13 1.15 6.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.76 1.48 2.70 1.16 5.30
    3.26 1.34 2.15 1.73 1.51 2.56 1.16 5.05 1.11 6.30
    3.29 1.38 2.71 1.51 2.12 1.81 1.68 2.31 1.48 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.75 1.99 1.33 3.15
    4.20 1.23 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Где смотреть матч Англия - Дания онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Дания

    Исход игры
    Англия
    98% (50)
    Ничья
    2% (1)
    Дания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (20)
    Нет
    58.33% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    35.3% (18)
    2:1 Англия
    21.6% (11)
    3:1 Англия
    15.7% (8)
    1:0 Англия
    13.7% (7)
    3:0 Англия
    5.9% (3)
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