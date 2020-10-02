Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.33
|2.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|0.33
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.33
|4.
|Триппьер Киран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.33
|2.
|Сков Роберт
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Гомес Джо
|1
|0
|3.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|3.
|Сков Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Дания
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: + = -Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия
Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания
Дания Последние 20 матчей: + = -Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия
Последние игры между собой
Англия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.20
|1.04
|3.90
|1.25
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.05
|1.82
|1.83
|2.04
|1.61
|2.44
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.19
|4.80
|1.13
|5.40
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|10.75
|1.01
|9.50
|1.03
|3.88
|1.24
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.86
|—
|—
|1.62
|2.31
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.16
|4.65
|1.11
|5.25
|1.02
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.13
|1.26
|3.16
|1.39
|2.44
|1.61
|2.07
|1.83
|1.85
|2.07
|1.61
|2.46
|1.49
|2.80
|1.40
|3.13
|—
|—
|1.15
|6.20
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Англия - Дания
Исход игры
Англия
98% (50)
Ничья
2% (1)
Дания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
41.67% (20)
Нет
58.33% (28)
Популярный счёт
2:0 Англия
35.3% (18)
2:1 Англия
21.6% (11)
3:1 Англия
15.7% (8)
1:0 Англия
13.7% (7)
3:0 Англия
5.9% (3)
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