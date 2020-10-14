Португалия
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Жозе Алваладе Зрители: 5000
Швеция
20
Канселу
Жоау
21
Жота
Диогу
23
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Силва РуиВратарь
-
12 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
15 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|2
|0.5
|2.
|Фелиш Жоау
|1
|0.25
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0.25
|4.
|Андре Силва
|1
|0.25
|5.
|Жота Диогу
|1
|0.25
|6.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|7.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|8.
|Силва Бернарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|1
|0.25
|2.
|Форсберг Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|2.
|Диаш Рубен
|1
|0
|3.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Густаф
|1
|1
|2.
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|3.
|Линделоф Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Португалия
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: + = -Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия
Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция
Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция
Последние игры между собой
Португалия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.70
|1.05
|6.70
|1.11
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.27
|1.60
|2.00
|1.86
|1.76
|2.12
|—
|—
|1.38
|3.40
|1.22
|4.20
|1.09
|6.70
|1.06
|8.40
|1.02
|14.50
|9.60
|1.06
|8.00
|1.09
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.27
|3.84
|1.09
|7.50
|1.08
|8.30
|1.01
|16.00
|—
|—
|—
|—
|3.25
|1.37
|2.85
|1.46
|2.42
|1.61
|1.98
|1.91
|1.74
|2.19
|1.55
|2.56
|1.44
|2.97
|1.26
|4.05
|—
|—
|1.11
|7.75
|—
|—
Прогнозы на матч Португалия 0:0 Швеция
Исход игры
Португалия
91.3% (146)
Ничья
8.1% (13)
Швеция
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.87% (70)
Меньше
55.13% (86)
Обе команды забьют
Да
48.72% (76)
Нет
51.28% (80)
Популярный счёт
2:1 Португалия
38.8% (62)
1:0 Португалия
28.8% (46)
2:0 Португалия
16.9% (27)
0:0 Ничья
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:1 Португалия
3.1% (5)
4:1 Португалия
1.3% (2)
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