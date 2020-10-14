Обошлось для шведов после углового, отбились гости. Очень динамично начинается наша встреча, это не может не радовать!

Опасно! Люстиг должен был забивать! Угловой гости заработали, пошла подача справа на ближнюю штангу, скидка на дальнюю, где Люстиг принял мяч и с угла вратарской пробивал практически без сопротивления! Выше перекладины получилось!

Угловой у ворот сборной Швеции. Подача от правого флажка, Бенгтссон мяч вынес. Хозяев вернули его в штрафную площадь шведов, но теперь уже точно в руки Ольсену.

Футболисты сборной Швеции постепенно приходят в себя, уже увереннее держится мяч у гостевой команды.

Вот уже около минуты шведы катают мяч, но делают это на своей половине поля. Португальцы не против.

10' Бруну Фернандеш мощно пробил низом с линии штрафной площади, на пути мяча возник защитник, в итоге мимо ворот он прокатился.

8' Экдаль решился на дальний удар по воротам соперника, но было очень далеко, и в итоге Карвалью успел подставить ногу, поэтому будет угловой.

8' Ещё одна подача в штрафную площадь сборной Швеции, отбиваются скандинавы. А теперь гости аккуратно катают мяч на своей половине поля.

7' Ну что же. Как мы знаем, Роналду подцепил коронавирус. У его партнёров по команде проблем нет, поэтому они будут играть и за себя, и за того парня.

6' Жоау Фелиш по центру прорывался к штрафной площади соперника, но защитник шведской сборной смог поставить корпус, остановив прорыв оппонента.

5' Диогу Жота прострелил с левого фланга, поймал мяч в руки Ольсен! Португальцы с первых минут показывают, что и без Роналду готовы рвать и метать.

4' ШТАНГА! Жоау Канселу навесил с правого фланга на дальнюю штангу, Вилльям Карвалью головой пробил в ближний угол, но угодил в стойку!

3' Какие-то проблемы у главного арбитра с оборудованием. В рукаве спрятан передатчик, судя по всему, который временно вышел из строя.

2' Опасный момент сразу создаёт сборная Португалии! Диогу Жота набрал скорость по центру поля, пробил сходу с подступов к штрафной, рядом со штангой получилось!