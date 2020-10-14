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Португалия
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион: Зрители: 5000
Швеция
0' 18'
1
Патрисиу
Руй
20
Канселу
Жоау
3
Пепе
Кеплер
4
Диаш
Рубен
5
Геррейро
Рафаэль
14
Карвалью
Вилльям
11
Фернандеш
Бруну
13
Данилу
Перейра
21
Жота
Диогу
23
Фелиш
Жоау
10
Силва
Бернарду
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
18
Янссон
Понтус
3
Линделоф
Виктор
5
Бенгтссон
Пьер
15
Кулушевски
Деян
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
17
Классон
Виктор
9
Берг
Маркус
22
Кайсон
Робин
Португалия
4-3-3
Швеция
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 2 0.5
2. Фелиш Жоау 1 0.25
3. Канселу Жоау 1 0.25
4. Андре Силва 1 0.25
5. Жота Диогу 1 0.25
6. Пепе Кеплер 0 0
7. Геррейро Рафаэль 0 0
8. Силва Бернарду 0 0
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 0.25
2. Форсберг Эмиль 0 0

Карточки

Португалия
# Игрок      
1. Геррейро Рафаэль 1 0
2. Диаш Рубен 1 0
3. Фелиш Жоау 1 0
Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Ларссон Себастьян 1 0
3. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Португалия 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Швеция 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: + = -
Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия
Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -
Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция
Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция

Последние игры между собой

Португалия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Швеция 0:2 Португалия Лига наций УЕФА Португалия 2:3 Швеция Товарищеские матчи Швеция 2:3 Португалия Чемпионат Мира Португалия 1:0 Швеция Чемпионат Мира
Португалия 0:0 Швеция Чемпионат Мира Швеция 0:0 Португалия Чемпионат Мира

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
2. Франция 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Хорватия 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
4. Швеция 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 18'
    Вот уже около минуты шведы катают мяч, но делают это на своей половине поля. Португальцы не против.
  • 16'
    Футболисты сборной Швеции постепенно приходят в себя, уже увереннее держится мяч у гостевой команды.
  • Угловой
    14'
    Угловой у ворот сборной Швеции. Подача от правого флажка, Бенгтссон мяч вынес. Хозяев вернули его в штрафную площадь шведов, но теперь уже точно в руки Ольсену.
  • Опасный момент
    13'
    Опасно! Люстиг должен был забивать! Угловой гости заработали, пошла подача справа на ближнюю штангу, скидка на дальнюю, где Люстиг принял мяч и с угла вратарской пробивал практически без сопротивления! Выше перекладины получилось!
  • Угловой
    11'
    Обошлось для шведов после углового, отбились гости. Очень динамично начинается наша встреча, это не может не радовать!
  • 10'
    Бруну Фернандеш мощно пробил низом с линии штрафной площади, на пути мяча возник защитник, в итоге мимо ворот он прокатился.
  • 8'
    Экдаль решился на дальний удар по воротам соперника, но было очень далеко, и в итоге Карвалью успел подставить ногу, поэтому будет угловой.
  • 8'
    Ещё одна подача в штрафную площадь сборной Швеции, отбиваются скандинавы. А теперь гости аккуратно катают мяч на своей половине поля.
  • 7'
    Ну что же. Как мы знаем, Роналду подцепил коронавирус. У его партнёров по команде проблем нет, поэтому они будут играть и за себя, и за того парня.
  • 6'
    Жоау Фелиш по центру прорывался к штрафной площади соперника, но защитник шведской сборной смог поставить корпус, остановив прорыв оппонента.
  • 5'
    Диогу Жота прострелил с левого фланга, поймал мяч в руки Ольсен! Португальцы с первых минут показывают, что и без Роналду готовы рвать и метать.
  • Штанга
    4'
    ШТАНГА! Жоау Канселу навесил с правого фланга на дальнюю штангу, Вилльям Карвалью головой пробил в ближний угол, но угодил в стойку!
  • 3'
    Какие-то проблемы у главного арбитра с оборудованием. В рукаве спрятан передатчик, судя по всему, который временно вышел из строя.
  • Опасный момент
    2'
    Опасный момент сразу создаёт сборная Португалии! Диогу Жота набрал скорость по центру поля, пробил сходу с подступов к штрафной, рядом со штангой получилось!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 5000 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 3.75 7.30
1.60 3.80 6.50
1.74 3.60 5.35
1.54 4.01 7.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.70 1.05 6.70 1.11 3.15 1.36 2.27 1.60 2.00 1.86 1.76 2.12 1.38 3.40 1.22 4.20 1.09 6.70 1.06 8.40 1.02 14.50
9.60 1.06 8.00 1.09 3.10 1.38 2.35 1.61 1.76 2.18 1.37 3.15 1.27 3.84 1.09 7.50 1.08 8.30 1.01 16.00
3.25 1.37 2.85 1.46 2.42 1.61 1.98 1.91 1.74 2.19 1.55 2.56 1.44 2.97 1.26 4.05 1.11 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.09 7.50
2.83 1.43 1.80 2.06 1.38 3.04 1.09 7.20 1.06 8.30
2.78 1.48 2.26 1.69 1.76 2.18 1.48 2.80 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.23 1.50 1.51 2.41 1.18 4.40
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.19 4.80 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
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Прогнозы на матч Португалия 0:0 Швеция

Исход игры
Португалия
91.3% (146)
Ничья
8.1% (13)
Швеция
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.87% (70)
Меньше
55.13% (86)
Обе команды забьют
Да
48.72% (76)
Нет
51.28% (80)
Популярный счёт
2:1 Португалия
38.8% (62)
1:0 Португалия
28.8% (46)
2:0 Португалия
16.9% (27)
0:0 Ничья
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:1 Португалия
3.1% (5)
4:1 Португалия
1.3% (2)
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