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Португалия
 
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Стадион:
Швеция

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 2 0.67
2. Фелиш Жоау 1 0.33
3. Канселу Жоау 1 0.33
4. Андре Силва 1 0.33
5. Жота Диогу 1 0.33
6. Пепе Кеплер 0 0
7. Геррейро Рафаэль 0 0
8. Силва Бернарду 0 0
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 0.33
2. Форсберг Эмиль 0 0

Карточки

Португалия
# Игрок      
1. Геррейро Рафаэль 1 0
2. Диаш Рубен 1 0
3. Фелиш Жоау 1 0
Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Ларссон Себастьян 1 0
3. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Португалия 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Швеция 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: + = -
Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия
Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -
Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция
Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция

Последние игры между собой

Португалия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Швеция 0:2 Португалия Лига наций УЕФА Португалия 2:3 Швеция Товарищеские матчи Швеция 2:3 Португалия Чемпионат Мира Португалия 1:0 Швеция Чемпионат Мира
Португалия 0:0 Швеция Чемпионат Мира Швеция 0:0 Португалия Чемпионат Мира

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Франция Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хорватия Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
4. Швеция Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Португалия 90.4% (47)
    X 9.6% (5)
    Швеция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Швеция
    1.57
    4.33
    6.88
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.57 4.00 6.00
    1.57 3.95 6.70
    1.56 4.10 6.05
    1.54 4.33 6.88

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.40 1.33 2.65 1.51 2.14 1.76 1.87 2.00 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 5.90 1.10 6.30 1.02 11.50
    10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.87 2.03 1.45 2.79 1.31 3.52 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 13.50
    3.51 1.33 2.69 1.52 2.16 1.77 1.88 2.02 1.67 2.33 1.45 2.93 1.30 3.73 1.11 7.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.87 1.94 1.40 3.00 1.12 6.30
    2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
    3.01 1.43 2.46 1.61 1.92 1.99 1.57 2.56 1.41 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.27
    Где смотреть матч Португалия - Швеция онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Швеция

    Исход игры
    Португалия
    90.4% (47)
    Ничья
    9.6% (5)
    Швеция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (28)
    Нет
    42.86% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    44.2% (23)
    2:0 Португалия
    19.2% (10)
    1:0 Португалия
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    3:1 Португалия
    3.8% (2)
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