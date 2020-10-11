Португалия
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Стадион: Жозе Алваладе
Швеция
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|2
|0.67
|2.
|Фелиш Жоау
|1
|0.33
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0.33
|4.
|Андре Силва
|1
|0.33
|5.
|Жота Диогу
|1
|0.33
|6.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|7.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|8.
|Силва Бернарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|1
|0.33
|2.
|Форсберг Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|2.
|Диаш Рубен
|1
|0
|3.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Густаф
|1
|1
|2.
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|3.
|Линделоф Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Португалия
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: + = -Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия
Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция
Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция
Последние игры между собой
Португалия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.00
|1.02
|7.90
|1.06
|3.40
|1.33
|2.65
|1.51
|2.14
|1.76
|1.87
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.31
|3.45
|1.13
|5.90
|1.10
|6.30
|1.02
|11.50
|10.50
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.33
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.87
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.31
|3.52
|1.13
|6.15
|1.10
|7.00
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|3.51
|1.33
|2.69
|1.52
|2.16
|1.77
|1.88
|2.02
|1.67
|2.33
|1.45
|2.93
|1.30
|3.73
|—
|—
|1.11
|7.76
|—
|—
Прогнозы на матч Португалия - Швеция
Исход игры
Португалия
90.4% (47)
Ничья
9.6% (5)
Швеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
57.14% (28)
Нет
42.86% (21)
Популярный счёт
2:1 Португалия
44.2% (23)
2:0 Португалия
19.2% (10)
1:0 Португалия
19.2% (10)
1:1 Ничья
5.8% (3)
3:1 Португалия
3.8% (2)
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