Черногория
1:2
Конец матча
Стадион: Под Горицом
Люксембург
18' Желтая карточкаБаррейро Леандро
27' Желтая карточкаВукчевич Никола
1:0
34' ГолИванович Игор
39' Желтая карточкаСимич Марко
1:1
42' ГолМуратович Эдвин
62' Желтая карточкаИванович Игор
75' Желтая карточкаРаспопович Момчило
1:2
86' ГолСинани Данел
90' Красная карточкаЯнкович Марко
90' Красная карточкаТилль Оливье
90' Вторая желтая карточкаСимич Марко
15
Савич
Стефан
22
Симич
Марко
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
11
Тиль
Венсан
17
Пинту
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хочко ДениПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Кипс ТимВратарь
- Защитник
-
19 Граца МарвинЗащитник
-
3 Холл ТимЗащитник
- Защитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
Ход матча
18'
27'
34'
1:0
39'
42'
1:1
62'
86'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.75
|2.
|Иванович Игор
|2
|0.5
|3.
|Бечирай Фатос
|1 (1)
|0.25
|4.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|5.
|Распопович Момчило
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синани Данел
|3
|0.75
|2.
|Муратович Эдвин
|1
|0.25
|3.
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.25
|4.
|Тиль Венсан
|0
|0
|5.
|Жанс Лоран
|0
|0
|6.
|Пинту Мика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|2
|0
|2.
|Бакич Марко
|2
|0
|3.
|Болевич Александар
|2
|0
|4.
|Распопович Момчило
|2
|0
|5.
|Симич Марко
|1
|0
|6.
|Вукчевич Никола
|1
|0
|7.
|Иванович Игор
|1
|0
|8.
|Шчекич Александар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартинс Кристофер
|1
|1
|2.
|Селимович Вахид
|2
|0
|3.
|Жанс Лоран
|1
|0
|4.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|5.
|Тиль Венсан
|1
|0
|6.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|7.
|Баррейро Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черногория
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Люксембург
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: + = -Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория
Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория
Люксембург Последние 20 матчей: + = -Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург
Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург
Последние игры между собой
Черногория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|Люксембург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|4.
|Кипр
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.44
|1.20
|6.60
|1.09
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|2.21
|1.66
|1.86
|1.96
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.08
|7.10
|1.10
|9.50
|1.01
|14.00
|1.01
|15.00
|8.70
|1.07
|7.00
|1.10
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.24
|4.15
|1.08
|8.00
|1.07
|8.70
|1.01
|17.25
|—
|—
|6.44
|1.13
|—
|—
|3.01
|1.41
|4.23
|1.24
|3.53
|1.32
|2.82
|1.46
|2.03
|1.85
|1.44
|2.92
|1.25
|4.17
|1.58
|2.47
|1.38
|3.15
|1.50
|2.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Черногория 1:2 Люксембург
Исход игры
Черногория
89.5% (145)
Ничья
8.6% (14)
Люксембург
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.14% (65)
Меньше
58.86% (93)
Обе команды забьют
Да
39.24% (62)
Нет
60.76% (96)
Популярный счёт
2:0 Черногория
30.9% (50)
2:1 Черногория
22.8% (37)
1:0 Черногория
20.4% (33)
3:0 Черногория
6.2% (10)
1:1 Ничья
5.6% (9)
3:1 Черногория
5.6% (9)
1:2 Люксембург
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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