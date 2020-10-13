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Черногория
1:2
Конец матча

Стадион:
Люксембург
0'
18' Желтая карточка
Баррейро Леандро
27' Желтая карточка
Вукчевич Никола
1:0
34' Гол
Иванович Игор
39' Желтая карточка
Симич Марко
1:1
42' Гол
Муратович Эдвин
62' Желтая карточка
Иванович Игор
75' Желтая карточка
Распопович Момчило
1:2
86' Гол
Синани Данел
90' Красная карточка
Янкович Марко
90' Красная карточка
Тилль Оливье
90' Вторая желтая карточка
Симич Марко
90'+9
12
Миятович
Милан
20
Распопович
Момчило
15
Савич
Стефан
22
Симич
Марко
2
Радунович
Ристо
4
Вукчевич
Никола
8
Иванович
Игор
18
Косович
Небойша
10
Йоветич
Стеван
17
Хакшабанович
Сеад
9
Исламович
Дино
1
Морис
Антони
22
Скендерович
Алдин
18
Жанс
Лоран
7
Герсон
Ларс
13
Карлсон
Дирк
16
Баррейро
Леандро
20
Муратович
Эдвин
11
Тиль
Венсан
9
Синани
Данел
17
Пинту
Мика
10
Родригес
Жерсон
Черногория
4-1-4-1
Люксембург
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 0.75
2. Иванович Игор 2 0.5
3. Бечирай Фатос 1 (1) 0.25
4. Хакшабанович Сеад 0 0
5. Распопович Момчило 0 0
Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синани Данел 3 0.75
2. Муратович Эдвин 1 0.25
3. Родригес Жерсон 1 (1) 0.25
4. Тиль Венсан 0 0
5. Жанс Лоран 0 0
6. Пинту Мика 0 0

Карточки

Черногория
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Бакич Марко 2 0
3. Болевич Александар 2 0
4. Распопович Момчило 2 0
5. Симич Марко 1 0
6. Вукчевич Никола 1 0
7. Иванович Игор 1 0
8. Шчекич Александар 1 0
Люксембург
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 1
2. Селимович Вахид 2 0
3. Жанс Лоран 1 0
4. Родригес Жерсон 1 0
5. Тиль Венсан 1 0
6. Карлсон Дирк 1 0
7. Баррейро Леандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черногория 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Люксембург 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: + = -
Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория
Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория
Люксембург Последние 20 матчей: + = -
Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург
Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург

Последние игры между собой

Черногория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Люксембург 0:1 Черногория Лига наций УЕФА Люксембург 1:4 Черногория Международные матчи

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
2. Люксембург Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Азербайджан Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
4. Кипр Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 162
Черногория 89.5% (145)
X 8.6% (14)
Люксембург 1.9% (3)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 7.50 1.10
140.00 15.00 1.02
1.90 3.40 4.10
5.62 1.38 6.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.44 1.20 6.60 1.09 1.85 1.95 2.21 1.66 1.86 1.96 2.63 1.48 1.32 3.20 1.04 10.00 1.08 7.10 1.10 9.50 1.01 14.00 1.01 15.00
8.70 1.07 7.00 1.10 2.96 1.41 2.20 1.69 1.69 2.29 1.33 3.38 1.24 4.15 1.08 8.00 1.07 8.70 1.01 17.25
6.44 1.13 3.01 1.41 4.23 1.24 3.53 1.32 2.82 1.46 2.03 1.85 1.44 2.92 1.25 4.17 1.58 2.47 1.38 3.15 1.50 2.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.64 2.23 1.02 13.00 1.08 7.20 1.02 13.00
2.68 1.47 1.73 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.70
1.90 1.98 1.57 2.49 1.25 4.20 1.45 2.89 1.23 4.38 1.12 6.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.51 2.35 1.18 4.20
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
7.20 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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Прогнозы на матч Черногория 1:2 Люксембург

Исход игры
Черногория
89.5% (145)
Ничья
8.6% (14)
Люксембург
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.14% (65)
Меньше
58.86% (93)
Обе команды забьют
Да
39.24% (62)
Нет
60.76% (96)
Популярный счёт
2:0 Черногория
30.9% (50)
2:1 Черногория
22.8% (37)
1:0 Черногория
20.4% (33)
3:0 Черногория
6.2% (10)
1:1 Ничья
5.6% (9)
3:1 Черногория
5.6% (9)
1:2 Люксембург
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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