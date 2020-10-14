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Греция
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Косово
0'
18' Желтая карточка
Шала Херолинд
0:0
19' Не забитый пенальти
Бакасетас Тасос
23'
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
19
Сварнас
Эфстратиос
3
Цавелас
Георгиос
23
Яннулис
Димитрис
21
Курбелис
Димитрис
8
Зека
Карлос
18
Лимниос
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
20
Манталос
Петрос
16
Павлидис
Вангелис
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
20
Дрешевич
Ибрахим
3
Алити
Фидан
19
Пакарада
Леарт
4
Лосаж
Флорьян
5
Шала
Херолинд
7
Кастрати
Лирим
9
Целина
Берсант
2
Хадергьонай
Флорент
17
Кололли
Беньямин
Греция
4-2-3-1
Косово
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Шала Херолинд
19'
Бакасетас Тасос
0:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.25
2. Манталос Петрос 1 0.25
3. Сиовас Димитрис 1 0.25
4. Лимниос Димитрис 1 0.25
5. Яннулис Димитрис 0 0
Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 1 0.2
2. Хадергьонай Флорент 1 0.2
3. Бериша Бернард 1 0.2
4. Бериша Валон 0 0

Карточки

Греция
# Игрок      
1. Фортунис Костас 1 0
2. Бакакис Михалис 1 0
3. Курбелис Димитрис 1 0
4. Кулурис Эфтимос 1 0
5. Рота Лазарос 1 0
Косово
# Игрок      
1. Рашани Эльбасан 2 0
2. Шала Херолинд 1 0
3. Нухиу Атдхи 1 0
4. Бериша Валон 1 0
5. Бериша Бернард 1 0
6. Пакарада Леарт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Греция 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0
Косово 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция
Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция
Косово Последние 20 матчей: + = -
Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово
Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова

Последние игры между собой

Греция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово 1:2 Греция Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения 1:0 Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
2. Греция 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Косово 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
4. Молдова 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бакасетас Тасос пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    18'
    Шала Херолинд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Греция 94.9% (150)
X 5.1% (8)
Косово 0% (0)
Все прогнозы
2.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Косово
1.61
3.80
7.99
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 3.80 6.30
1.57 3.75 6.80
1.59 3.70 6.80
1.53 3.80 7.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 5.40 1.12 2.60 1.50 2.23 1.66 1.96 1.91 1.70 2.15 1.55 2.52 1.22 3.85 1.15 4.60 1.04 8.60 1.03 9.50 0.00 17.50
7.70 1.09 6.05 1.14 2.60 1.51 1.88 1.94 1.56 2.58 1.24 4.15 1.18 5.10 1.05 10.00 1.04 11.00
7.55 1.10 2.60 1.53 2.25 1.68 1.92 1.97 1.65 2.32 1.50 2.67 1.16 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.53 2.50 1.22 4.20 1.06 8.00 1.03 12.00
2.45 1.53 1.60 2.34 1.29 3.60 1.06 9.10 1.05 10.50
2.00 1.88 1.64 2.34 1.29 3.77 1.39 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.42 2.55 1.13 4.90
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83 1.14 5.90 1.10 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.51
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
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Прогнозы на матч Греция 0:0 Косово

Исход игры
Греция
94.9% (150)
Ничья
5.1% (8)
Косово
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
31.82% (49)
Нет
68.18% (105)
Популярный счёт
2:0 Греция
34.2% (54)
1:0 Греция
30.4% (48)
2:1 Греция
20.9% (33)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Греция
4.4% (7)
3:0 Греция
1.9% (3)
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