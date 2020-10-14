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Греция
0:0
Конец матча

Стадион:
Косово
0'
18' Желтая карточка
Шала Херолинд
0:0
19' Не забитый пенальти
Бакасетас Тасос
41' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
59' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
90' Желтая карточка
Хасани Флорент
90' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
90'+9
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
19
Сварнас
Эфстратиос
3
Цавелас
Георгиос
23
Яннулис
Димитрис
21
Курбелис
Димитрис
8
Зека
Карлос
18
Лимниос
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
20
Манталос
Петрос
16
Павлидис
Вангелис
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
20
Дрешевич
Ибрахим
3
Алити
Фидан
19
Пакарада
Леарт
4
Лосаж
Флорьян
5
Шала
Херолинд
7
Кастрати
Лирим
9
Целина
Берсант
2
Хадергьонай
Флорент
17
Кололли
Беньямин
Греция
4-2-3-1
Косово
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Шала Херолинд
19'
Бакасетас Тасос
0:0
34'
 
Раскай Анель
Лосаж Флорьян
41'
Курбелис Димитрис
 
59'
 
Хадергьонай Флорент
62'
Бухалакис Андреас
Зека Карлос
 
63'
Фунтас Таксиархис
Манталос Петрос
 
63'
 
Хасани Флорент
Целина Берсант
73'
Пелкас Димитрис
Лимниос Димитрис
 
73'
Фортунис Костас
Бакасетас Тасос
 
81'
 
Рашани Эльбасан
Кололли Беньямин
85'
Лабропулос Василис
Хацидиакос Пантелис
 
90'
 
Хасани Флорент
90'
Бухалакис Андреас
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.25
2. Манталос Петрос 1 0.25
3. Сиовас Димитрис 1 0.25
4. Лимниос Димитрис 1 0.25
5. Яннулис Димитрис 0 0
Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 1 0.2
2. Хадергьонай Флорент 1 0.2
3. Бериша Бернард 1 0.2
4. Бериша Валон 0 0

Карточки

Греция
# Игрок      
1. Курбелис Димитрис 2 0
2. Фортунис Костас 1 0
3. Бухалакис Андреас 1 0
4. Бакакис Михалис 1 0
5. Кулурис Эфтимос 1 0
6. Рота Лазарос 1 0
Косово
# Игрок      
1. Шала Херолинд 2 0
2. Рашани Эльбасан 2 0
3. Нухиу Атдхи 1 0
4. Бериша Валон 1 0
5. Хадергьонай Флорент 1 0
6. Бериша Бернард 1 0
7. Пакарада Леарт 1 0
8. Хасани Флорент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Греция 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0
Косово 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция
Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция
Косово Последние 20 матчей: + = -
Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово
Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова

Последние игры между собой

Греция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово 1:2 Греция Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 4 3 1 0 6 - 0 10
2. Греция Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Косово Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
4. Молдова Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
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Прогнозы 158
Греция 94.9% (150)
X 5.1% (8)
Косово 0% (0)
Все прогнозы
2.45 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.85 1.35 17.00
7.77 1.13 26.00
1.59 3.70 6.80
2.87 1.62 13.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.12 6.10 5.40 1.12 1.13 5.80 2.23 1.66 1.96 1.91 1.70 2.15 1.16 5.10 1.22 3.85 1.03 12.00 1.04 8.60 1.02 13.00 0.00 17.50
7.70 1.09 6.05 1.14 2.60 1.51 1.88 1.94 1.56 2.58 1.24 4.15 1.18 5.10 1.05 10.00 1.04 11.00
1.69 2.24 1.43 2.96 2.03 1.85 1.64 2.35 1.45 2.85 1.60 2.42 1.36 3.29 1.43 2.93 1.34 3.38 1.16 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 1.53 2.50 1.04 10.00 1.06 8.00 1.03 12.00
2.45 1.53 1.60 2.34 1.29 3.60 1.06 9.10 1.05 10.50
1.33 3.48 1.18 5.26 1.29 3.77 1.39 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.42 2.55 1.13 4.90
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83 1.14 5.90 1.10 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
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Прогнозы на матч Греция 0:0 Косово

Исход игры
Греция
94.9% (150)
Ничья
5.1% (8)
Косово
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
31.82% (49)
Нет
68.18% (105)
Популярный счёт
2:0 Греция
34.2% (54)
1:0 Греция
30.4% (48)
2:1 Греция
20.9% (33)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Греция
4.4% (7)
3:0 Греция
1.9% (3)
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