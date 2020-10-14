Греция
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Косово
18' Желтая карточкаШала Херолинд
0:0
19' Не забитый пенальтиБакасетас Тасос
41' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
59' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
90' Желтая карточкаХасани Флорент
90' Желтая карточкаБухалакис Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
18'
19'
0:0
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.25
|2.
|Манталос Петрос
|1
|0.25
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.25
|4.
|Лимниос Димитрис
|1
|0.25
|5.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|1
|0.2
|2.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.2
|3.
|Бериша Бернард
|1
|0.2
|4.
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0
|3.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|4.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|5.
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|6.
|Рота Лазарос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|2
|0
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|3.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|4.
|Бериша Валон
|1
|0
|5.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|6.
|Бериша Бернард
|1
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|8.
|Хасани Флорент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Греция
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|Косово
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: + = -Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция
Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция
Косово Последние 20 матчей: + = -Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово
Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова
Последние игры между собой
Греция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.12
|6.10
|—
|—
|5.40
|1.12
|—
|—
|1.13
|5.80
|2.23
|1.66
|1.96
|1.91
|1.70
|2.15
|1.16
|5.10
|1.22
|3.85
|1.03
|12.00
|1.04
|8.60
|1.02
|13.00
|0.00
|17.50
|7.70
|1.09
|—
|—
|6.05
|1.14
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.56
|2.58
|1.24
|4.15
|1.18
|5.10
|1.05
|10.00
|1.04
|11.00
|—
|—
|1.69
|2.24
|1.43
|2.96
|2.03
|1.85
|1.64
|2.35
|1.45
|2.85
|1.60
|2.42
|1.36
|3.29
|1.43
|2.93
|1.34
|3.38
|—
|—
|1.16
|5.64
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Греция 0:0 Косово
Исход игры
Греция
94.9% (150)
Ничья
5.1% (8)
Косово
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
31.82% (49)
Нет
68.18% (105)
Популярный счёт
2:0 Греция
34.2% (54)
1:0 Греция
30.4% (48)
2:1 Греция
20.9% (33)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Греция
4.4% (7)
3:0 Греция
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!