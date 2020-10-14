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Литва
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Албания
0' 4'
12
Шведкаускас
Томас
13
Миколюнас
Салюнас
3
Палионис
Маркус
4
Гирдвайнис
Эдвинас
5
Бенета
Маркас
20
Шимкус
Домантас
17
Дапкус
Мартинас
11
Новиковас
Арвидас
10
Голубицкас
Паулюс
14
Ласицкас
Юстас
9
Лаукжемис
Каролис
1
Бериша
Этрит
5
Весели
Фредерик
6
Джимсити
Берат
17
Дермаку
Кастриот
15
Кумбулла
Мараш
14
Ляци
Казим
7
Баре
Кейди
22
Абраши
Амир
21
Таулан
Сефери
16
Броя
Армандо
3
Леняни
Эрмир
Литва
4-2-3-1
Албания
4-2-1-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 1 0.33
2. Лаукжемис Каролис 1 0.33
3. Казлаускас Донатас 1 0.33
Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 1 0.33
2. Баре Кейди 1 0.33
3. Роши Одисе 0 0
4. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Литва
# Игрок      
1. Казлаускас Донатас 2 0
2. Воробьев Модест 2 0
3. Миколюнас Салюнас 1 0
4. Палионис Маркус 1 0
5. Дапкус Мартинас 1 0
6. Баравикас Роландас 1 0
7. Сиргедас Гратас 1 0
8. Ласицкас Юстас 1 0
Албания
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 1 1
2. Абраши Амир 1 0
3. Дермаку Кастриот 1 0
4. Ляци Казим 1 0
5. Броя Армандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Литва 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Албания 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Литва Последние 20 матчей: + = -
Литва 2:2 Беларусь Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан
Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия
Албания Последние 20 матчей: + = -
Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция
Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина

Последние игры между собой

Литва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания 0:1 Литва Лига наций УЕФА Албания 4:1 Литва Международные матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
2. Казахстан Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Беларусь Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Литва Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Литва 17.3% (28)
X 26.5% (43)
Албания 56.2% (91)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Албания
4.66
3.27
2.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 3.15 1.95
4.10 3.15 1.97
4.33 2.89 2.08
4.80 3.14 1.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.90 1.12 4.40 1.19 2.26 1.61 2.02 1.79 1.72 2.12 1.39 2.90 1.15 4.80 1.11 5.80 1.03 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
5.70 1.12 4.45 1.21 2.39 1.64 1.73 2.11 1.42 2.78 1.16 4.85 1.12 5.55 1.01 10.75 1.01 11.25
6.56 1.13 3.08 1.40 2.41 1.61 2.09 1.79 1.77 2.11 1.57 2.49 1.45 2.85 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.27 1.62 1.44 2.80 1.21 4.10 1.03 9.90
2.21 1.67 1.47 2.68 1.25 3.95 1.05 10.25
2.28 1.67 1.88 2.00 1.45 2.85 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.92 1.84 1.42 2.70 1.13 5.70
2.75 1.45 1.88 1.92 1.39 3.00 1.12 6.15 1.09 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.37 1.53
Букмекер Да Нет
6.80 1.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Литва 0:0 Албания онлайн

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Прогнозы на матч Литва 0:0 Албания

Исход игры
Литва
17.3% (28)
Ничья
26.5% (43)
Албания
56.2% (91)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (51)
Меньше
67.31% (105)
Обе команды забьют
Да
57.69% (90)
Нет
42.31% (66)
Популярный счёт
0:1 Албания
25.9% (42)
1:1 Ничья
24.1% (39)
1:2 Албания
20.4% (33)
2:1 Литва
7.4% (12)
0:2 Албания
6.2% (10)
1:0 Литва
6.2% (10)
2:0 Литва
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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