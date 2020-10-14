21' Желтая карточкаДапкус Мартинас
23' Желтая карточкаЛяци Казим
32' Желтая карточкаКумбулла Мараш
66' Желтая карточкаБаре Кейди
14
Ляци
Казим
22
Абраши
Амир
16
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Черных ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Нападающий
-
16 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ходжа АлбанВратарь
-
19 Чепеле РаменЗащитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
- Нападающий
-
10 Манай РеюНападающий
-
18 Цекици ЭндриНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Ход матча
21'
23'
32'
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новиковас Арвидас
|1
|0.25
|2.
|Лаукжемис Каролис
|1
|0.25
|3.
|Казлаускас Донатас
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.25
|2.
|Баре Кейди
|1
|0.25
|3.
|Роши Одисе
|0
|0
|4.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дапкус Мартинас
|2
|0
|2.
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|3.
|Воробьев Модест
|2
|0
|4.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|5.
|Палионис Маркус
|1
|0
|6.
|Баравикас Роландас
|1
|0
|7.
|Сиргедас Гратас
|1
|0
|8.
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хюсай Эльсейд
|1
|1
|2.
|Ляци Казим
|2
|0
|3.
|Абраши Амир
|1
|0
|4.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|5.
|Баре Кейди
|1
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|7.
|Броя Армандо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Литва
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Албания
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Литва Последние 20 матчей: + = -Литва 2:2 Беларусь Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан
Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия
Албания Последние 20 матчей: + = -Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция
Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина
Последние игры между собой
Литва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.05
|9.50
|2.02
|1.79
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.03
|11.50
|1.01
|12.00
|0.00
|20.00
|5.70
|1.12
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.16
|4.85
|1.12
|5.55
|1.01
|10.75
|1.01
|11.25
|—
|—
|1.35
|3.34
|1.19
|4.92
|1.33
|3.43
|1.66
|2.29
|1.18
|5.09
|1.47
|2.79
|1.49
|2.71
|1.57
|2.49
|1.11
|7.06
|—
|—
|1.14
|6.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Литва 0:0 Албания
Исход игры
Литва
17.3% (28)
Ничья
26.5% (43)
Албания
56.2% (91)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (51)
Меньше
67.31% (105)
Обе команды забьют
Да
57.69% (90)
Нет
42.31% (66)
Популярный счёт
0:1 Албания
25.9% (42)
1:1 Ничья
24.1% (39)
1:2 Албания
20.4% (33)
2:1 Литва
7.4% (12)
1:0 Литва
6.2% (10)
0:2 Албания
6.2% (10)
2:0 Литва
1.9% (3)
1:3 Албания
1.2% (2)
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