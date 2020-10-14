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Литва
0:0
Конец матча

Стадион:
Албания
0'
21' Желтая карточка
Дапкус Мартинас
23' Желтая карточка
Ляци Казим
32' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
66' Желтая карточка
Баре Кейди
90'+6
12
Шведкаускас
Томас
13
Миколюнас
Салюнас
3
Палионис
Маркус
4
Гирдвайнис
Эдвинас
5
Бенета
Маркас
20
Шимкус
Домантас
17
Дапкус
Мартинас
11
Новиковас
Арвидас
10
Голубицкас
Паулюс
14
Ласицкас
Юстас
9
Лаукжемис
Каролис
1
Бериша
Этрит
5
Весели
Фредерик
6
Джимсити
Берат
17
Дермаку
Кастриот
15
Кумбулла
Мараш
14
Ляци
Казим
7
Баре
Кейди
22
Абраши
Амир
21
Таулан
Сефери
16
Броя
Армандо
3
Леняни
Эрмир
Литва
4-2-3-1
Албания
4-2-1-3

Ход матча

21'
Дапкус Мартинас
 
23'
 
Ляци Казим
32'
 
Кумбулла Мараш
46'
Сиргедас Гратас
Голубицкас Паулюс
 
46'
 
Траши Лоренц
Леняни Эрмир
57'
 
Михай Энеа
Кумбулла Мараш
57'
 
Вриони Джакомо
Броя Армандо
63'
 
Цекици Эндри
Ляци Казим
66'
 
Баре Кейди
69'
Вайткунас Эгидиюс
Миколюнас Салюнас
 
78'
 
Манай Рею
Таулан Сефери
87'
Черных Фёдор
Лаукжемис Каролис
 
90'
Вербицкас Овидиус
Ласицкас Юстас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 1 0.25
2. Лаукжемис Каролис 1 0.25
3. Казлаускас Донатас 1 0.25
Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 1 0.25
2. Баре Кейди 1 0.25
3. Роши Одисе 0 0
4. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Литва
# Игрок      
1. Дапкус Мартинас 2 0
2. Казлаускас Донатас 2 0
3. Воробьев Модест 2 0
4. Миколюнас Салюнас 1 0
5. Палионис Маркус 1 0
6. Баравикас Роландас 1 0
7. Сиргедас Гратас 1 0
8. Ласицкас Юстас 1 0
Албания
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 1 1
2. Ляци Казим 2 0
3. Абраши Амир 1 0
4. Дермаку Кастриот 1 0
5. Баре Кейди 1 0
6. Кумбулла Мараш 1 0
7. Броя Армандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Литва 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Албания 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Литва Последние 20 матчей: + = -
Литва 2:2 Беларусь Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан
Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия
Албания Последние 20 матчей: + = -
Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция
Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина

Последние игры между собой

Литва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания 0:1 Литва Лига наций УЕФА Албания 4:1 Литва Международные матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания Заявка 4 1 2 1 2 - 1 5
2. Казахстан 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
3. Беларусь 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4. Литва Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Кумбулла Мараш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Ляци Казим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Дапкус Мартинас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Литва 17.3% (28)
X 26.5% (43)
Албания 56.2% (91)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.30 1.63 3.55
7.50 1.48 4.05
4.33 2.89 2.08
9.74 1.31 5.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 2.02 1.79 1.04 10.00 1.03 12.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
5.70 1.12 4.45 1.21 2.39 1.64 1.73 2.11 1.42 2.78 1.16 4.85 1.12 5.55 1.01 10.75 1.01 11.25
1.35 3.34 1.19 4.92 1.33 3.43 1.66 2.29 1.18 5.09 1.47 2.79 1.49 2.71 1.57 2.49 1.11 7.06 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.33 3.25 1.23 4.05 1.13 5.80 1.03 9.90
2.21 1.67 1.47 2.68 1.25 3.95 1.05 10.25
1.17 5.46 1.38 3.16 1.13 6.37 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 2.00 1.85 1.44 2.70 1.13 5.70
2.75 1.45 1.88 1.92 1.39 3.00 1.12 6.15 1.09 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.75 1.19
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Прогнозы на матч Литва 0:0 Албания

Исход игры
Литва
17.3% (28)
Ничья
26.5% (43)
Албания
56.2% (91)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (51)
Меньше
67.31% (105)
Обе команды забьют
Да
57.69% (90)
Нет
42.31% (66)
Популярный счёт
0:1 Албания
25.9% (42)
1:1 Ничья
24.1% (39)
1:2 Албания
20.4% (33)
2:1 Литва
7.4% (12)
1:0 Литва
6.2% (10)
0:2 Албания
6.2% (10)
2:0 Литва
1.9% (3)
1:3 Албания
1.2% (2)
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