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Финляндия
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Ирландия
0' 4'
1
Градецки
Лукаш
3
Гранлунд Альбин
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
13
Соири
Пюрю
6
Камара
Глен
14
Спарв
Тим
8
Тейлор
Роберт
10
Пукки
Теэму
9
Йенсен
Фредрик
23
Рэндолф
Даррен
2
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
15
О'Ши
Дара
3
Стивенс
Энда
22
Моламби
Джейсон
6
Хурихан
Конор
13
Хендрик
Джефф
11
Хорган
Дэрил
8
Магуайр
Шон
7
Коннолли
Аарон
Финляндия
4-4-2
Ирландия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 2 0.67
2. Тейлор Роберт 1 0.33
3. Пукки Теэму 0 0
Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.25
2. Брэйди Роберт 0 0

Карточки

Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 1 0
2. Пукки Теэму 1 0
3. О'Шоунесси Даниэль 1 0
4. Вяйсянен Лео 1 0
Ирландия
# Игрок      
1. Макклин Джеймс 2 1
2. Хурихан Конор 1 0
3. Стивенс Энда 1 0
4. Даффи Шейн 1 0
5. Артер Гарри 1 0
6. Кристи Сайрус 1 0
7. Моламби Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Финляндия 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Ирландия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: + = -
Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс
Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия
Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия
Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ирландия 0:1 Финляндия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Финляндия Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Ирландия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Болгария Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • 3'
    Удар от ворот произведет Финляндия
  • 3'
    Коннолли Аарон из команды Ирландия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 3'
    Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ирландия контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    2'
    Йенсен Фредрик возвращается на поле.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Фредрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    1'
    Йенсен Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Гранлунд Альбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Хорган Дэрил из команды Ирландия отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Ирландия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Финляндия 57% (90)
X 34.2% (54)
Ирландия 8.9% (14)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Ирландия
2.76
2.90
3.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 2.85 3.15
2.65 2.85 3.10
2.53 2.92 3.16
2.76 2.90 3.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.40 1.15 4.10 1.23 2.18 1.73 1.90 1.97 1.61 2.41 1.70 2.23 1.36 3.15 1.14 5.80 1.09 6.40 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 21.00
5.95 1.14 4.15 1.24 2.19 1.75 1.60 2.38 1.36 3.18 1.14 5.80 1.12 6.45 1.02 14.75 1.02 15.50
6.19 1.15 2.91 1.46 2.29 1.69 1.99 1.92 1.68 2.31 1.51 2.72 1.40 3.12 1.14 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.39 3.00 1.20 4.60 1.03 12.00
2.17 1.69 1.44 2.79 1.22 4.30 1.04 11.00 1.02 13.00
2.21 1.74 1.82 2.10 1.42 3.09 1.29 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.86 1.88 1.33 3.10 1.09 6.70
2.62 1.49 1.79 2.02 1.34 3.26 1.11 6.50 1.07 8.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
7.40 1.09
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
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Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Ирландия

Исход игры
Финляндия
57% (90)
Ничья
34.2% (54)
Ирландия
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
31.6% (50)
1:1 Ничья
27.8% (44)
2:1 Финляндия
20.9% (33)
1:2 Ирландия
5.1% (8)
2:0 Финляндия
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:1 Ирландия
3.2% (5)
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