Первый тайм

3' Удар от ворот произведет Финляндия

3' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Фредрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Йенсен Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Гранлунд Альбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ирландия начинает с центра поля