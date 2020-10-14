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Финляндия
1:0
Конец матча

Стадион:
Ирландия
0'
42' Желтая карточка
Йенсен Фредрик
1:0
66' Гол
Йенсен Фредрик
80' Желтая карточка
Коннолли Аарон
90'+5
1
Градецки
Лукаш
3
Гранлунд Альбин
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
13
Соири
Пюрю
6
Камара
Глен
14
Спарв
Тим
8
Тейлор
Роберт
10
Пукки
Теэму
9
Йенсен
Фредрик
23
Рэндолф
Даррен
2
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
15
О'Ши
Дара
3
Стивенс
Энда
22
Моламби
Джейсон
6
Хурихан
Конор
11
Хорган
Дэрил
13
Хендрик
Джефф
7
Коннолли
Аарон
8
Магуайр
Шон
Финляндия
4-4-2
Ирландия
4-2-3-1

Ход матча

42'
Йенсен Фредрик
 
46'
Нисканен Ильмари
Соири Пюрю
 
53'
 
Брэйди Роберт
Магуайр Шон
66'
Йенсен Фредрик
1:0
75'
 
Кёртис Ронан
Хорган Дэрил
75'
 
Айда Адам
Хендрик Джефф
75'
Шуллер Расмус
Камара Глен
 
80'
 
Коннолли Аарон
81'
Похьянпало Йоэль
Пукки Теэму
 
83'
 
Найт Джейсон
Моламби Джейсон
86'
Кауко Йони
Йенсен Фредрик
 
86'
Райтала Юкка
Гранлунд Альбин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 3 0.75
2. Тейлор Роберт 1 0.25
3. Пукки Теэму 0 0
Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.2
2. Брэйди Роберт 0 0

Карточки

Финляндия
# Игрок      
1. Йенсен Фредрик 1 0
2. Спарв Тим 1 0
3. Пукки Теэму 1 0
4. О'Шоунесси Даниэль 1 0
5. Вяйсянен Лео 1 0
Ирландия
# Игрок      
1. Макклин Джеймс 2 1
2. Хурихан Конор 1 0
3. Стивенс Энда 1 0
4. Даффи Шейн 1 0
5. Артер Гарри 1 0
6. Коннолли Аарон 1 0
7. Кристи Сайрус 1 0
8. Моламби Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Финляндия 0 0 0 25% (1) 75% (3) 0
 Ирландия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: + = -
Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс
Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия
Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия
Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ирландия 0:1 Финляндия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия Заявка 4 3 0 1 4 - 1 9
2. Уэльс 0:0 Заявка 4 2 2 0 2 - 0 8
3. Ирландия Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
4. Болгария 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
Новости матча
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Прогнозы 158
Финляндия 57% (90)
X 34.2% (54)
Ирландия 8.9% (14)
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1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.25 4.80 21.00
2.53 2.92 3.16
4.59 1.75 4.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.04 1.77 1.35 3.15 1.58 2.35 1.90 1.97 1.02 13.00 1.70 2.23 1.07 8.40 1.02 13.00 1.06 8.80 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 21.00
5.95 1.14 4.15 1.24 2.19 1.75 1.60 2.38 1.36 3.18 1.14 5.80 1.12 6.45 1.02 14.75 1.02 15.50
2.01 1.89 1.66 2.33 1.31 3.67 1.53 2.62 1.44 2.96 1.25 4.31 1.35 3.42 1.53 2.65 1.13 6.78 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.27 3.70 1.17 4.90 1.10 6.80 1.03 12.00
2.17 1.69 1.44 2.79 1.22 4.30 1.04 11.00 1.02 13.00
1.15 5.96 1.32 3.56 1.40 3.07 1.27 3.90 1.21 4.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.09 6.70
2.62 1.49 1.79 2.02 1.34 3.26 1.11 6.50 1.07 8.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
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Прогнозы на матч Финляндия 1:0 Ирландия

Исход игры
Финляндия
57% (90)
Ничья
34.2% (54)
Ирландия
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
31.6% (50)
1:1 Ничья
27.8% (44)
2:1 Финляндия
20.9% (33)
1:2 Ирландия
5.1% (8)
0:1 Ирландия
3.2% (5)
2:0 Финляндия
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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