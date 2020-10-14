Финляндия
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
Ирландия
42' Желтая карточкаЙенсен Фредрик
1:0
66' ГолЙенсен Фредрик
80' Желтая карточкаКоннолли Аарон
18
Уронен
Йере
13
Соири
Пюрю
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
15
О'Ши
Дара
11
Хорган
Дэрил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Маенпяя НикиВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
-
16 Пиринен ЮхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хорган ДэрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кёртис РонанПолузащитник
-
12 Найт ДжейсонПолузащитник
-
14 Куллен ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
18 Айда АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
42'
66'
1:0
80'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йенсен Фредрик
|3
|0.75
|2.
|Тейлор Роберт
|1
|0.25
|3.
|Пукки Теэму
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даффи Шейн
|1
|0.2
|2.
|Брэйди Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|2.
|Спарв Тим
|1
|0
|3.
|Пукки Теэму
|1
|0
|4.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|5.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макклин Джеймс
|2
|1
|2.
|Хурихан Конор
|1
|0
|3.
|Стивенс Энда
|1
|0
|4.
|Даффи Шейн
|1
|0
|5.
|Артер Гарри
|1
|0
|6.
|Коннолли Аарон
|1
|0
|7.
|Кристи Сайрус
|1
|0
|8.
|Моламби Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Финляндия
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: + = -Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс
Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия
Ирландия Последние 20 матчей: + = -Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия
Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия
Последние игры между собой
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.58
|2.35
|1.90
|1.97
|1.02
|13.00
|1.70
|2.23
|1.07
|8.40
|1.02
|13.00
|1.06
|8.80
|1.01
|12.50
|1.01
|13.00
|0.00
|21.00
|5.95
|1.14
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.14
|5.80
|1.12
|6.45
|1.02
|14.75
|1.02
|15.50
|—
|—
|2.01
|1.89
|1.66
|2.33
|1.31
|3.67
|1.53
|2.62
|1.44
|2.96
|1.25
|4.31
|1.35
|3.42
|1.53
|2.65
|1.13
|6.78
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Финляндия 1:0 Ирландия
Исход игры
Финляндия
57% (90)
Ничья
34.2% (54)
Ирландия
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
57.52% (88)
Нет
42.48% (65)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
31.6% (50)
1:1 Ничья
27.8% (44)
2:1 Финляндия
20.9% (33)
1:2 Ирландия
5.1% (8)
0:1 Ирландия
3.2% (5)
2:0 Финляндия
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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