Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Финляндия вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Похьянпало Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе

92' Похьянпало Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

87' Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Гранлунд Альбин получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Гранлунд Альбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Финляндия

83' Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

82' Уронен Йере предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Тойвио Йоона выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Удар от ворот произведет Финляндия

80' Рефери не любит споров - именно за это Коннолли Аарон сейчас получил желтую

80' Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Финляндия

78' Отличный пас сделал Стивенс Энда из команды Ирландия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

78' Тойвио Йоона выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Доэрти Мэтт разрезает оборону соперника отличным пасом

73' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

66' Г О О О О Л - Йенсен Фредрик первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

66' Удар от ворот произведет Ирландия

66' Стивенс Энда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Йенсен Фредрик из команды Финляндия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Удар от ворот произведет Финляндия

65' Доэрти Мэтт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Удар от ворот произведет Финляндия

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Стивенс Энда упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

63' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Тойвио Йоона выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Пукки Теэму из команды Финляндия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Нисканен Ильмари имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

60' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хорошую попытку сделал Коннолли Аарон . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Опасность! Камара Глен из команды Финляндия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

56' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

55' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе

51' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля