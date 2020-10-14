Четверть часа отыграли. Молдова не переходит даже на чужую половину поля. Рановато. А пока что аут бросает Словения почти возле углового флажка

Намашко отправил игровой снаряд на левый край, подобрали его словенцы, довели до Ионице, но удар последнего накрыли соперники.

20 минут прошло в матче, картина не меняется. Через левый край пытаются прорваться словенцы, но Молдова пока что уверенно отбивается.

На левом фланге аут заработали гости, ввели мяч игру, передача назад и сразу же направо. Балковец заброс выполнил на Ловрича, падая, но пас вышел неплохим.

Угловой удар в пользу гостей, Ловрич исполнрил подачу, удар из гущи игроков, очень опасно! Атака Словении продолжилась, ещё удар-прострел, но никто мяч в ворота не подправил!

15' Бийол подобрал ноу для удара, но пробил мимо цели, до которой было метров 17. Словения спешит забить второй и снять все вопросы в матче.

14' Катают мяч возле чужой штрафной площади гости. Балковец чуть назад на Ловрича, который выполнил неудачную диагональную передачу.

13' Через левый край начали наступление словенцы, передача на Балковец, который отыграл в центр, получил обратную передачу и остался с мячом. Не спешат наступать гости.

12' На чужой половине поля расположились гости. Молдова "садится" всё глубже.

10' Первая же атака Словении стала голевой. Слишком уж просто забили словенцы, которые продолжают атаковать.

9' ГОЛ. 0:1. Ловрич. По правому краю провели атаку словенцы, Бохар исполнил прострел, в касание пробил Ловрич, Намашко удар отразил, но от его рук мяч заскочил за линию ворот.

8' Сильно вперёд отправил игровой снаряд Намашко, верховую борьбу выиграли словенцы и вернули мяч во владения голкипера Молдовы.

7' Неожиданно Молодва создала первый опасный момент в матче. Словения пришла в себя, организовала атаку по левому краю, передача на Вучкича, который оказался в положении вне игры.

6' А вот и ещё один угловой в пользу Молдовы. Снова неплохая подача, которая даже завершилась ударом в створ ворот. Облак не дал в себе усомниться, хотя Николаеску бил наверняка из убойной позиции!

4' Подача в район 11-метровой отметки, серия потерь и отбились словенцы.

3' Через левый край развивают атаку игроки сборной Молодвы, Кочук с мячом, заработал угловой удра.

2' Сразу же подобрали мяч словенцы, именно от них сегодня ждём голевых действий. Молдова в своём последнем матче пропустила шесть от итальянцев и вряд ли сможет и сегодня оказать сопротивление.