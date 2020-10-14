  1. Футбол
  2. Матчи
Молдова
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Словения
0'
0:1
9' Гол
Ловрич Санди
22'
1
Намашко
Станислав
20
Плэтикэ
Сергиу
14
Раку
Петр
4
Армаш
Игорь
3
Мудрак
Виктор
2
Рябчук
Олег
10
Кочук
Евгений
8
Карп
Кэтэлин
7
Ионице
Артур
21
Раца
Вадим
19
Николаеску
Йон
1
Облак
Ян
2
Скубич
Нейц
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
15
Бохар
Дамьян
6
Бийол
Яка
14
Куртич
Ясмин
21
Вербич
Беньямин
8
Ловрич
Санди
7
Вучкич
Харис
Молдова
5-3-1-1
Словения
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Ловрич Санди
(Бохар Дамьян)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.25
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 1 0.25
2. Ловрич Санди 1 0.25
3. Вучкич Харис 1 0.25
4. Стоянович Петар 0 0

Карточки

Молдова
# Игрок      
1. Посмак Вячеслав 1 1
2. Раку Петр 1 0
3. Армаш Игорь 1 0
4. Ионице Артур 1 0
5. Раца Вадим 1 0
6. Плэтикэ Сергиу 1 0
7. Николаеску Йон 1 0
8. Каймаков Михаил 1 0
Словения
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Блажич Миха 1 0
3. Коутер Нино 1 0
4. Зайц Миха 1 0
5. Бийол Яка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Молдова 0 100% (1) 0 0 0 0
 Словения 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово
Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино
Словения Последние 20 матчей: + = -
Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция
Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения 1:0 Молдова Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения 1:0 Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
2. Греция 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Косово 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
4. Молдова 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    22'
    Угловой удар в пользу гостей, Ловрич исполнрил подачу, удар из гущи игроков, очень опасно! Атака Словении продолжилась, ещё удар-прострел, но никто мяч в ворота не подправил!
  • 21'
    На левом фланге аут заработали гости, ввели мяч игру, передача назад и сразу же направо. Балковец заброс выполнил на Ловрича, падая, но пас вышел неплохим.
  • 20'
    20 минут прошло в матче, картина не меняется. Через левый край пытаются прорваться словенцы, но Молдова пока что уверенно отбивается.
  • 18'
    Намашко отправил игровой снаряд на левый край, подобрали его словенцы, довели до Ионице, но удар последнего накрыли соперники.
  • 17'
    Четверть часа отыграли. Молдова не переходит даже на чужую половину поля. Рановато. А пока что аут бросает Словения почти возле углового флажка
  • 15'
    Бийол подобрал ноу для удара, но пробил мимо цели, до которой было метров 17. Словения спешит забить второй и снять все вопросы в матче.
  • 14'
    Катают мяч возле чужой штрафной площади гости. Балковец чуть назад на Ловрича, который выполнил неудачную диагональную передачу.
  • 13'
    Через левый край начали наступление словенцы, передача на Балковец, который отыграл в центр, получил обратную передачу и остался с мячом. Не спешат наступать гости.
  • 12'
    На чужой половине поля расположились гости. Молдова "садится" всё глубже.
  • 10'
    Первая же атака Словении стала голевой. Слишком уж просто забили словенцы, которые продолжают атаковать.
  • Описание гола
    9'
    ГОЛ. 0:1. Ловрич. По правому краю провели атаку словенцы, Бохар исполнил прострел, в касание пробил Ловрич, Намашко удар отразил, но от его рук мяч заскочил за линию ворот.
  • 8'
    Сильно вперёд отправил игровой снаряд Намашко, верховую борьбу выиграли словенцы и вернули мяч во владения голкипера Молдовы.
  • Офсайд
    7'
    Неожиданно Молодва создала первый опасный момент в матче. Словения пришла в себя, организовала атаку по левому краю, передача на Вучкича, который оказался в положении вне игры.
  • Опасный момент
    6'
    А вот и ещё один угловой в пользу Молдовы. Снова неплохая подача, которая даже завершилась ударом в створ ворот. Облак не дал в себе усомниться, хотя Николаеску  бил наверняка из убойной позиции!
  • Угловой
    4'
    Подача в район 11-метровой отметки, серия потерь и отбились словенцы.
  • 3'
    Через левый край развивают атаку игроки сборной Молодвы, Кочук с мячом, заработал угловой удра.
  • 2'
    Сразу же подобрали мяч словенцы, именно от них сегодня ждём голевых действий. Молдова в своём последнем матче пропустила шесть от итальянцев и вряд ли сможет и сегодня оказать сопротивление.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Молдова готова набрать своё второе очко или даже замахнуться на победу в поединке против Словении. Начнём через пару минут.
    • Прогнозы 161
    Молдова 3.7% (6)
    X 8.7% (14)
    Словения 87.6% (141)
    Все прогнозы
    1.89 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Словения
    8.20
    9.77
    1.57
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ловрич Санди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.20 3.50 1.55
23.00 7.00 1.15
7.80 3.48 1.57
28.77 9.77 1.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.10 1.10 4.50 1.18 5.55 1.14 2.01 1.80 1.71 2.14 1.67 2.20 2.22 1.65 1.16 4.80 1.38 3.00 1.02 11.00 1.12 6.10 1.01 19.50 1.02 13.00
6.35 1.12 4.85 1.19 2.38 1.65 1.76 2.03 1.44 2.83 1.19 4.95 1.14 5.80 1.04 11.25 1.03 12.50 1.00 20.00
6.70 1.13 3.06 1.41 5.61 1.16 2.15 1.76 1.83 2.06 2.88 1.44 2.32 1.65 2.00 1.88 1.67 2.29 1.49 2.73 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.48 2.65 1.92 1.87 1.04 9.30 1.15 5.30 1.01 15.00
2.26 1.62 1.59 2.36 1.25 3.95 1.05 9.50 1.05 9.80
2.40 1.62 1.97 1.92 1.52 2.66 1.35 3.42 1.90 1.98 1.56 2.51 1.24 4.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 1.93 1.37 2.95 1.10 6.10
2.79 1.44 1.90 1.90 1.40 2.95 1.16 5.15 1.11 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
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Прогнозы на матч Молдова 0:1 Словения

Исход игры
Молдова
3.7% (6)
Ничья
8.7% (14)
Словения
87.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
36.31% (57)
Меньше
63.69% (100)
Обе команды забьют
Да
41.4% (65)
Нет
58.6% (92)
Популярный счёт
0:1 Словения
31.1% (50)
1:2 Словения
25.5% (41)
0:2 Словения
21.7% (35)
1:1 Ничья
7.5% (12)
1:3 Словения
4.3% (7)
0:3 Словения
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:0 Молдова
1.2% (2)
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