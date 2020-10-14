0:1
9' ГолЛоврич Санди
14
Раку
Петр
21
Раца
Вадим
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
15
Бохар
Дамьян
14
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Раку ПетрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Крачун АртурЗащитник
-
22 Граур ДиниЗащитник
-
11 Тарас ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Спатару ДануНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Engin Firat
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Крамер БлажНападающий
-
22 Бизяк ЛовроНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|1
|0.25
|2.
|Ловрич Санди
|1
|0.25
|3.
|Вучкич Харис
|1
|0.25
|4.
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Посмак Вячеслав
|1
|1
|2.
|Раку Петр
|1
|0
|3.
|Армаш Игорь
|1
|0
|4.
|Ионице Артур
|1
|0
|5.
|Раца Вадим
|1
|0
|6.
|Плэтикэ Сергиу
|1
|0
|7.
|Николаеску Йон
|1
|0
|8.
|Каймаков Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Блажич Миха
|1
|0
|3.
|Коутер Нино
|1
|0
|4.
|Зайц Миха
|1
|0
|5.
|Бийол Яка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Словения
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: + = -Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово
Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино
Словения Последние 20 матчей: + = -Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция
Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.10
|1.10
|4.50
|1.18
|—
|—
|5.55
|1.14
|2.01
|1.80
|1.71
|2.14
|1.67
|2.20
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.16
|4.80
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.02
|11.00
|1.12
|6.10
|1.01
|19.50
|1.02
|13.00
|6.35
|1.12
|4.85
|1.19
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.76
|2.03
|—
|—
|1.44
|2.83
|—
|—
|1.19
|4.95
|—
|—
|1.14
|5.80
|1.04
|11.25
|1.03
|12.50
|1.00
|20.00
|—
|—
|6.70
|1.13
|—
|—
|3.06
|1.41
|5.61
|1.16
|2.15
|1.76
|1.83
|2.06
|2.88
|1.44
|2.32
|1.65
|2.00
|1.88
|1.67
|2.29
|1.49
|2.73
|1.38
|3.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Молдова 0:1 Словения
Исход игры
Молдова
3.7% (6)
Ничья
8.7% (14)
Словения
87.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
36.31% (57)
Меньше
63.69% (100)
Обе команды забьют
Да
41.4% (65)
Нет
58.6% (92)
Популярный счёт
0:1 Словения
31.1% (50)
1:2 Словения
25.5% (41)
0:2 Словения
21.7% (35)
1:1 Ничья
7.5% (12)
1:3 Словения
4.3% (7)
0:3 Словения
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:0 Молдова
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!