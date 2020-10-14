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Болгария
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Уэльс
0' 24'
13
Михайлов
Николай
6
Сисиньо
Неусиано
3
Терзиев
Георги
5
Димитров
Кристиан
14
Недялков
Антон
16
Малинов
Кристиян
12
Карабелев
Янис
11
Десподов
Кирилл
8
Неделев
Тодор
17
Йомов
Георгий
10
Краев
Божидар
1
Хенесси
Уэйн
3
Уильямс
Неко
13
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
15
Ампаду
Этан
4
Дэвис
Бен
7
Уилсон
Гарри
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
19
Смит
Мэттью
II
20
Джеймс
Дэниэл
9
Робертс
Тайлер
Болгария
4-2-3-1
Уэльс
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Краев Божидар 1 0.2
2. Йомов Георгий 1 0.2
3. Иса Исмаил 0 0
4. Неделев Тодор 0 0
Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мур Киффер 1 0.25
2. Уильямс Неко 1 0.25
3. Уильямс Джонатан 0 0
4. Джеймс Дэниэл 0 0

Карточки

Болгария
# Игрок      
1. Костадинов Георги 1 0
Уэльс
# Игрок      
1. Мур Киффер 2 0
2. Моррелл Джозефф 2 0
3. Уилсон Гарри 1 0
4. Робертс Коннор II 1 0
5. Уильямс Неко 1 0
6. Смит Мэттью II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болгария 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Уэльс 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: + = -
Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия
Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия
Уэльс Последние 20 матчей: + = -
Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс
Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия

Последние игры между собой

Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс 1:0 Болгария Лига наций УЕФА Болгария 0:1 Уэльс ЕВРО 2012 Уэльс 0:1 Болгария ЕВРО 2012

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия Заявка 4 3 0 1 4 - 1 9
2. Уэльс 0:0 Заявка 4 2 2 0 2 - 0 8
3. Ирландия Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
4. Болгария 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Болгария 13.8% (22)
X 21.9% (35)
Уэльс 64.4% (103)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Уэльс
4.36
2.85
2.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.05 2.85 2.20
3.90 2.85 2.31
4.33 2.73 2.28
4.36 2.67 2.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.10 4.70 1.19 2.05 1.63 2.05 1.82 1.74 2.17 1.42 2.85 1.17 5.00 1.13 6.80 1.01 11.00 1.01 11.50 0.00 19.00
5.15 1.17 3.72 1.28 2.10 1.81 1.53 2.54 1.33 3.38 1.12 6.45 1.10 7.20 1.01 16.00 1.01 16.75
4.72 1.21 3.39 1.35 2.39 1.63 1.98 1.92 1.71 2.24 1.45 2.92 1.55 2.59 1.28 3.94 1.14 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.42 3.10 1.15 5.30 1.03 12.50 1.01 15.00
2.05 1.76 1.37 3.10 1.20 4.60 1.03 12.00 1.02 14.00
1.71 2.22 1.43 2.93 1.16 5.64 1.12 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.84 1.30 3.25 1.07 7.40
2.53 1.52 1.72 2.15 1.32 3.38 1.09 7.20 1.06 8.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.63
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.50 1.14
Где смотреть матч Болгария 0:0 Уэльс онлайн

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Прогнозы на матч Болгария 0:0 Уэльс

Исход игры
Болгария
13.8% (22)
Ничья
21.9% (35)
Уэльс
64.4% (103)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (56)
Меньше
64.1% (100)
Обе команды забьют
Да
53.85% (84)
Нет
46.15% (72)
Популярный счёт
0:1 Уэльс
31.9% (51)
1:2 Уэльс
26.3% (42)
1:1 Ничья
17.5% (28)
1:0 Болгария
5% (8)
2:1 Болгария
4.4% (7)
2:0 Болгария
3.8% (6)
1:3 Уэльс
2.5% (4)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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