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  2. Матчи
Болгария
0:1
Конец матча

Стадион:
Уэльс
0'
28' Желтая карточка
Дэвис Бен
49' Желтая карточка
Уилсон Гарри
50' Желтая карточка
Джеймс Дэниэл
50' Желтая карточка
Сисиньо Неусиано
52' Желтая карточка
Карабелев Янис
59' Желтая карточка
Димитров Кристиан
0:1
85' Гол
Уильямс Джонатан
90' Желтая карточка
Уильямс Джонатан
90'+7
13
Михайлов
Николай
6
Сисиньо
Неусиано
3
Терзиев
Георги
5
Димитров
Кристиан
14
Недялков
Антон
16
Малинов
Кристиян
12
Карабелев
Янис
11
Десподов
Кирилл
8
Неделев
Тодор
17
Йомов
Георгий
10
Краев
Божидар
1
Хенесси
Уэйн
3
Уильямс
Неко
13
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
15
Ампаду
Этан
4
Дэвис
Бен
7
Уилсон
Гарри
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
19
Смит
Мэттью
II
20
Джеймс
Дэниэл
9
Робертс
Тайлер
Болгария
4-2-3-1
Уэльс
5-4-1

Ход матча

28'
 
Дэвис Бен
46'
Цветков Александар
Малинов Кристиян
 
49'
 
Уилсон Гарри
50'
 
Джеймс Дэниэл
50'
Сисиньо Неусиано
 
52'
Карабелев Янис
 
54'
 
Матондо Рабби
Джеймс Дэниэл
59'
Димитров Кристиан
 
72'
 
Уильямс Джонатан
Уилсон Гарри
72'
 
Левитт Дилан
Смит Мэттью II
75'
Иса Исмаил
Краев Божидар
 
79'
 
Дэвис Адам
Хенесси Уэйн
84'
Карагерен Бирсент
Десподов Кирилл
 
85'
0:1
Уильямс Джонатан
(Уильямс Неко)
90'
 
Уильямс Джонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Краев Божидар 1 0.2
2. Йомов Георгий 1 0.2
3. Иса Исмаил 0 0
4. Неделев Тодор 0 0
Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Джонатан 1 0.25
2. Уильямс Неко 1 0.25
3. Мур Киффер 1 0.25
4. Джеймс Дэниэл 0 0

Карточки

Болгария
# Игрок      
1. Костадинов Георги 1 0
2. Карабелев Янис 1 0
3. Сисиньо Неусиано 1 0
4. Димитров Кристиан 1 0
Уэльс
# Игрок      
1. Уилсон Гарри 2 0
2. Мур Киффер 2 0
3. Моррелл Джозефф 2 0
4. Уильямс Джонатан 1 0
5. Дэвис Бен 1 0
6. Робертс Коннор II 1 0
7. Джеймс Дэниэл 1 0
8. Уильямс Неко 1 0
9. Смит Мэттью II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болгария 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Уэльс 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: + = -
Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия
Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия
Уэльс Последние 20 матчей: + = -
Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс
Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия

Последние игры между собой

Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс 1:0 Болгария Лига наций УЕФА Болгария 0:1 Уэльс ЕВРО 2012 Уэльс 0:1 Болгария ЕВРО 2012

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
2. Финляндия Заявка 4 3 0 1 4 - 1 9
3. Ирландия Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
4. Болгария Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Прогнозы 160
Болгария 13.8% (22)
X 21.9% (35)
Уэльс 64.4% (103)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 9.00 1.07
140.00 15.00 1.02
4.33 2.73 2.28
8.59 1.40 4.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.57 2.40 4.70 1.19 1.09 7.20 2.05 1.82 1.74 2.17 1.03 12.00 1.17 5.00 1.03 12.00 1.01 11.00 1.01 11.50 0.00 19.00
5.15 1.17 3.72 1.28 2.10 1.81 1.53 2.54 1.33 3.38 1.12 6.45 1.10 7.20 1.01 16.00 1.01 16.75
1.44 2.94 1.25 4.21 1.37 3.26 1.47 2.84 1.20 4.94 1.71 2.24 1.45 2.92 1.55 2.59 1.12 7.02 1.14 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.42 3.10 1.01 15.00 1.03 12.50 1.01 15.00
2.05 1.76 1.37 3.10 1.20 4.60 1.03 12.00 1.02 14.00
1.16 5.65 1.43 2.93 1.16 5.64 1.12 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.84 1.30 3.25 1.07 7.40
2.53 1.52 1.72 2.15 1.32 3.38 1.09 7.20 1.06 8.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.50 1.14
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Прогнозы на матч Болгария 0:1 Уэльс

Исход игры
Болгария
13.8% (22)
Ничья
21.9% (35)
Уэльс
64.4% (103)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (56)
Меньше
64.1% (100)
Обе команды забьют
Да
53.85% (84)
Нет
46.15% (72)
Популярный счёт
0:1 Уэльс
31.9% (51)
1:2 Уэльс
26.3% (42)
1:1 Ничья
17.5% (28)
1:0 Болгария
5% (8)
2:1 Болгария
4.4% (7)
2:0 Болгария
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
1:3 Уэльс
2.5% (4)
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