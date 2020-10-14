Болгария
0:1
Конец матча
Стадион: Васил Левски
Уэльс
28' Желтая карточкаДэвис Бен
49' Желтая карточкаУилсон Гарри
50' Желтая карточкаДжеймс Дэниэл
50' Желтая карточкаСисиньо Неусиано
52' Желтая карточкаКарабелев Янис
59' Желтая карточкаДимитров Кристиан
0:1
85' ГолУильямс Джонатан
90' Желтая карточкаУильямс Джонатан
13
Мефам
Крис
15
Ампаду
Этан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иса ИсмаилНападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Левитт ДиланПолузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
28'
49'
50'
50'
52'
85'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Краев Божидар
|1
|0.2
|2.
|Йомов Георгий
|1
|0.2
|3.
|Иса Исмаил
|0
|0
|4.
|Неделев Тодор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Джонатан
|1
|0.25
|2.
|Уильямс Неко
|1
|0.25
|3.
|Мур Киффер
|1
|0.25
|4.
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|1
|0
|2.
|Карабелев Янис
|1
|0
|3.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|4.
|Димитров Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|2.
|Мур Киффер
|2
|0
|3.
|Моррелл Джозефф
|2
|0
|4.
|Уильямс Джонатан
|1
|0
|5.
|Дэвис Бен
|1
|0
|6.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|7.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|8.
|Уильямс Неко
|1
|0
|9.
|Смит Мэттью II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болгария
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: + = -Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия
Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия
Уэльс Последние 20 матчей: + = -Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс
Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия
Последние игры между собой
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.57
|2.40
|—
|—
|4.70
|1.19
|—
|—
|1.09
|7.20
|2.05
|1.82
|1.74
|2.17
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.17
|5.00
|1.03
|12.00
|1.01
|11.00
|1.01
|11.50
|0.00
|19.00
|5.15
|1.17
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.12
|6.45
|1.10
|7.20
|1.01
|16.00
|1.01
|16.75
|—
|—
|1.44
|2.94
|1.25
|4.21
|1.37
|3.26
|1.47
|2.84
|1.20
|4.94
|1.71
|2.24
|1.45
|2.92
|1.55
|2.59
|1.12
|7.02
|—
|—
|1.14
|6.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Болгария 0:1 Уэльс
Исход игры
Болгария
13.8% (22)
Ничья
21.9% (35)
Уэльс
64.4% (103)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (56)
Меньше
64.1% (100)
Обе команды забьют
Да
53.85% (84)
Нет
46.15% (72)
Популярный счёт
0:1 Уэльс
31.9% (51)
1:2 Уэльс
26.3% (42)
1:1 Ничья
17.5% (28)
1:0 Болгария
5% (8)
2:1 Болгария
4.4% (7)
2:0 Болгария
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
1:3 Уэльс
2.5% (4)
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