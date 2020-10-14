Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Уэльс вырывает победу

97' Неко Уильямс из команды Уэльс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Родон Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Неделев Тодор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Уильямс Джонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Уэльс

87' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Неко Уильямс сделал результативную передачу.

85' Г О О О О Л - Уильямс Джонатан изменил счет на табло!

85' Неко Уильямс из команды Уэльс делает отличный кросс...

84' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Неко Уильямс пробует нанести удар издали, но Михайлов Николай держит все под контролем

83' Матондо Рабби из команды Уэльс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Плохо сыграл Димитров Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Уэльс

80' Левитт Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

77' Хенесси Уэйн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Болгария

74' Как он промахнулся? Матондо Рабби имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Михайлов Николай взял и забрал мяч на выходе

70' Димитров Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Карабелев Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Уэльс

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Уилсон Гарри получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Уилсон Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Родон Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Болгария имеет хороший шанс забить.

62' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

62' Удар от ворот произведет Уэльс

61' Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Болгария имеет хороший шанс забить.

61' Удар от ворот произведет Болгария

60' Матондо Рабби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Отличные скиллы показывает Матондо Рабби , обводя своих соперников

59' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Димитров Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Матондо Рабби получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Терзиев Георги получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Терзиев Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Матондо Рабби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' О, нет. Из многообещающей позиции Краев Божидар из команды Болгария наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

55' Десподов Кирилл из команды Болгария сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Болгария имеет хороший шанс забить.

53' После штрафного удара,который нанес Уилсон Гарри мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

52' Карабелев Янис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Болгария имеет хороший шанс забить.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

50' Рефери не любит споров - именно за это Сисиньо Неусиано сейчас получил желтую

50' Джеймс Дэниэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Уилсон Гарри получил желтую карточку от судьи

48' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Болгария

47' Сисиньо Неусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Уэльс имеет хороший шанс забить.