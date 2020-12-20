Куритиба
1:0
Перерыв
Ботафого Рибейрао
1:0
27' ГолНеилтон Мейра
32' Желтая карточкаMatheus Galdezani
84
Wilson
III
35
Sabino2
99
Pablo
Thomaz
2
Kevin
II
50
Jose
Welison
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Pablo ThomazНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
- Нападающий
-
22 Mailton
-
32 Nathan III
-
-
30 Robson IV
-
98 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Rodrigo Santana
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
22 Бесса ЭберНападающий
-
43 Helerson
-
47 Lucas Campos
-
-
-
-
-
28 Cicero II
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
27'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|6 (1)
|0.23
|2.
|Giovanni Augusto
|4
|0.15
|3.
|Sabino2
|4 (3)
|0.15
|4.
|William Matheus1
|2
|0.08
|5.
|Неилтон Мейра
|1
|0.04
|6.
|Matheus Galdezani
|1
|0.04
|7.
|Sassa II
|1
|0.04
|8.
|Nathan VI
|1
|0.04
|9.
|Rodrigo Muniz
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.23
|2.
|Pedro Raul
|4
|0.15
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.15
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.08
|5.
|Фернандо Луис IV
|2
|0.08
|6.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.08
|7.
|Назарио Бруно
|1
|0.04
|8.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.04
|9.
|Калу Саломон
|1
|0.04
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.04
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Jose Welison
|0
|0
|15.
|Kevin II
|0
|0
|16.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|6
|1
|2.
|Robson IV
|5
|0
|3.
|Nathan VI
|5
|0
|4.
|Сасе Иан
|3
|1
|5.
|Matheus Galdezani
|4
|0
|6.
|Матеус де Салес
|3
|0
|7.
|Hugo Moura
|3
|0
|8.
|William Matheus1
|3
|0
|9.
|Rene Junior
|1
|1
|10.
|Jesus Igor
|1
|1
|11.
|Giovanni Augusto
|2
|0
|12.
|Sassa II
|2
|0
|13.
|Mailton
|2
|0
|14.
|Sabino2
|2
|0
|15.
|Wellissol
|2
|0
|16.
|Натанаэл
|0
|1
|17.
|Ruy
|1
|0
|18.
|Родолфо Гайото
|1
|0
|19.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|20.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|21.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|22.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|23.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|24.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|25.
|Rodrigo Muniz
|1
|0
|26.
|Matheus Bueno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|1
|2.
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|3.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|4.
|Caio Alexandre
|5
|0
|5.
|Луис Виктор
|3
|1
|6.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|7.
|Кану Рубенилсон
|4
|0
|8.
|Guilherme Santos
|3
|0
|9.
|Назарио Бруно
|3
|0
|10.
|Kevin II
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Danilo IV
|2
|0
|14.
|Pedro Raul
|2
|0
|15.
|Rhuan Castro
|2
|0
|16.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|17.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|18.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|19.
|Fernando Costanza
|1
|0
|20.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|21.
|Warley Leandro
|1
|0
|22.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Куритиба
|30% (6)
|5% (1)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|Ботафого Рибейрао
|0
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: +4 =6 -10Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба
Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =7 -10Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Ботафого Рибейрао 1:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:3 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 5:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|15
|8
|3
|45 - 21
|53
|2.
|Атлетико Минейро
|26
|14
|4
|8
|44 - 34
|46
|3.
|Фламенго
|24
|13
|6
|5
|42 - 32
|45
|4.
|Интернасьональ
|1:0
|26
|12
|8
|6
|38 - 25
|44
|5.
|Гремио
|25
|10
|12
|3
|33 - 21
|42
|6.
|Палмейрас
|0:1
|25
|11
|8
|6
|36 - 24
|41
|7.
|Флуминенсе
|26
|11
|7
|8
|36 - 29
|40
|8.
|Сантос
|25
|10
|8
|7
|37 - 33
|38
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|10.
|Коринтианс
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|11.
|Сеара
|25
|8
|8
|9
|35 - 36
|32
|12.
|Брагантино
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|14.
|Спорт Ресифи
|26
|8
|5
|13
|23 - 35
|29
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|4
|13
|20 - 28
|28
|16.
|Байя
|25
|8
|4
|13
|29 - 42
|28
|17.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|18.
|Куритиба
|1:0
|26
|6
|6
|14
|21 - 33
|24
|19.
|Гойяс
|25
|4
|8
|13
|25 - 40
|20
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|26
|3
|11
|12
|23 - 37
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Интернасьональ
|1:0
|13
|8
|4
|1
|23 - 11
|28
|4.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|0:1
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Фламенго
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|9.
|Брагантино
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|15.
|Коринтианс
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|16.
|Куритиба
|1:0
|13
|4
|3
|6
|7 - 9
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|18.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|19.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Палмейрас
|0:1
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|6.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|Интернасьональ
|1:0
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Сантос
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Куритиба
|1:0
|13
|2
|3
|8
|14 - 24
|9
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|13
|1
|6
|6
|11 - 20
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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