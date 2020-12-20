  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Куритиба
1:0
Перерыв
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
27' Гол
Неилтон Мейра
32' Желтая карточка
Matheus Galdezani
84
Wilson
III
2
Jonatan
Moreira
III
4
Родолфо
Гайото
35
Sabino2
6
William
Matheus1
20
Matheus
Galdezani
36
Матеус
де
Салес
7
Rafinha
XVII
90
Giovanni
Augusto
10
Неилтон
Мейра
99
Pablo
Thomaz
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
5
Рафаэль
Форстер
50
Jose
Welison
25
Warley
Leandro
19
Caio
Alexandre
4
Хонда
Кейсуке
8
Калу
Саломон
9
Pedro
Raul
Куритиба
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

27'
Неилтон Мейра
1:0
32'
Matheus Galdezani
 

Бомбардиры внутри турнира

Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 6 (1) 0.23
2. Giovanni Augusto 4 0.15
3. Sabino2 4 (3) 0.15
4. William Matheus1 2 0.08
5. Неилтон Мейра 1 0.04
6. Matheus Galdezani 1 0.04
7. Sassa II 1 0.04
8. Nathan VI 1 0.04
9. Rodrigo Muniz 1 0.04
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.23
2. Pedro Raul 4 0.15
3. Caio Alexandre 4 0.15
4. Луис Виктор 2 (2) 0.08
5. Фернандо Луис IV 2 0.08
6. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.08
7. Назарио Бруно 1 0.04
8. Marcelo Conceicao 1 0.04
9. Калу Саломон 1 0.04
10. Warley Leandro 1 0.04
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Jose Welison 0 0
15. Kevin II 0 0
16. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 6 1
2. Robson IV 5 0
3. Nathan VI 5 0
4. Сасе Иан 3 1
5. Matheus Galdezani 4 0
6. Матеус де Салес 3 0
7. Hugo Moura 3 0
8. William Matheus1 3 0
9. Rene Junior 1 1
10. Jesus Igor 1 1
11. Giovanni Augusto 2 0
12. Sassa II 2 0
13. Mailton 2 0
14. Sabino2 2 0
15. Wellissol 2 0
16. Натанаэл 0 1
17. Ruy 1 0
18. Родолфо Гайото 1 0
19. Неилтон Мейра 1 0
20. Оливейра Рикардо II 1 0
21. Патрик де Оливейра 1 0
22. Ramon Martinez III 1 0
23. Martin Sarrafiore 1 0
24. Jonatan Moreira III 1 0
25. Rodrigo Muniz 1 0
26. Matheus Bueno 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 1
2. Рафаэль Форстер 4 1
3. Nascimento Leite Matheus3 5 0
4. Caio Alexandre 5 0
5. Луис Виктор 3 1
6. Federico Barrandeguy 3 1
7. Кану Рубенилсон 4 0
8. Guilherme Santos 3 0
9. Назарио Бруно 3 0
10. Kevin II 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Danilo IV 2 0
14. Pedro Raul 2 0
15. Rhuan Castro 2 0
16. Хонда Кейсуке 1 0
17. Марсиньо Силва 1 0
18. Carlos Renteria II 1 0
19. Fernando Costanza 1 0
20. Фернандес Роберто III 1 0
21. Warley Leandro 1 0
22. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Куритиба 30% (6) 5% (1) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4)
 Ботафого Рибейрао 0 26.09% (6) 17.39% (4) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба
Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Куритиба 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А
Ботафого Рибейрао 1:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:3 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 5:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 26 15 8 3 45 - 21 53
2. Атлетико Минейро 26 14 4 8 44 - 34 46
3. Фламенго 24 13 6 5 42 - 32 45
4. Интернасьональ 1:0 26 12 8 6 38 - 25 44
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 0:1 25 11 8 6 36 - 24 41
7. Флуминенсе 26 11 7 8 36 - 29 40
8. Сантос 25 10 8 7 37 - 33 38
9. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
10. Коринтианс 25 8 9 8 26 - 29 33
11. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
12. Брагантино 25 7 10 8 31 - 29 31
13. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
14. Спорт Ресифи 26 8 5 13 23 - 35 29
15. Атлетико Паранаэнсе 25 8 4 13 20 - 28 28
16. Байя 25 8 4 13 29 - 42 28
17. Васко да Гама 24 6 7 11 25 - 36 25
18. Куритиба 1:0 26 6 6 14 21 - 33 24
19. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
20. Ботафого Рибейрао 0:1 26 3 11 12 23 - 37 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
2. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Интернасьональ 1:0 13 8 4 1 23 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
7. Палмейрас 0:1 12 6 4 2 21 - 12 22
8. Фламенго 12 6 4 2 22 - 14 22
9. Брагантино 12 6 3 3 20 - 12 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
14. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
15. Коринтианс 12 4 5 3 14 - 16 17
16. Куритиба 1:0 13 4 3 6 7 - 9 15
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
18. Васко да Гама 12 3 4 5 11 - 14 13
19. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
20. Ботафого Рибейрао 0:1 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 13 6 4 3 22 - 15 22
3. Палмейрас 0:1 13 5 4 4 15 - 12 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
6. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
7. Интернасьональ 1:0 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сантос 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Байя 12 2 3 7 11 - 23 9
18. Куритиба 1:0 13 2 3 8 14 - 24 9
19. Ботафого Рибейрао 0:1 13 1 6 6 11 - 20 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Matheus Galdezani получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Неилтон Мейра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куритиба
Ничья
Ботафого Рибейрао
2.60
3.63
7.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.50 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.55 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.06 2.94
  1.53 3.63 7.81

Самый высокий коэффициент на матч «Куритиба» – «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Куритиба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Куритиба» – «Ботафого Рибейрао», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.13 5.30 1.12 3.90 1.23 2.23 1.67 1.95 1.85 1.72 2.12 1.72 2.05 1.25 3.75 1.09 6.50 1.04 8.70 1.03 10.00 0.00 16.00 0.00 16.50 0.00 23.00
7.40 1.10 5.80 1.15 2.62 1.50 1.96 1.86 1.57 2.55 1.26 3.94 1.18 4.85 1.06 9.60 1.05 10.50
7.39 1.11 3.86 1.27 2.57 1.53 4.03 1.25 3.39 1.33 2.74 1.47 2.02 1.84 1.71 2.20 1.49 2.68 1.28 3.78 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 1.57 2.55 1.30 3.30 1.06 8.40
2.45 1.55 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.50 1.05 9.90
1.71 2.16 1.43 2.85 1.15 5.38 1.11 6.59 1.19 4.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.72 1.48 2.55 1.17 5.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
Где смотреть матч Куритиба 1:0 Ботафого Рибейрао онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный