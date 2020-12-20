1:0
5' ГолЭнрике Бруно
10' Красная карточкаГабриэл Барбоза
16' Желтая карточкаJuninho Capixaba
2:0
33' ГолИсла Маурисио
31
Natan
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
14
Эрнандо
11
Росси
26
Gregore
36
Ramon1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
5'
10'
16'
33'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.4
|2.
|Габриэл Барбоза
|7 (4)
|0.28
|3.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.24
|4.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.24
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.16
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.08
|7.
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|8.
|Диего Рибас
|1
|0.04
|9.
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|10.
|Герсон Сантос
|1
|0.04
|11.
|Линкольн
|1
|0.04
|12.
|Natan
|1
|0.04
|13.
|Лео Перейра
|1
|0.04
|14.
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|15.
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|16.
|Виллиан Арао
|0
|0
|17.
|Тьяго Маия
|0
|0
|18.
|Котулио Матеус
|0
|0
|19.
|Роша Педро
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|5 (1)
|0.19
|2.
|Rodriguinho I
|4 (2)
|0.15
|3.
|Jose Elber
|3
|0.12
|4.
|Daniel XII
|3
|0.12
|5.
|Clayson
|3 (1)
|0.12
|6.
|Росси
|2
|0.08
|7.
|Saldanha
|2
|0.08
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.08
|9.
|Nino Paraiba
|1
|0.04
|10.
|Marco Antonio2
|1
|0.04
|11.
|Эрнандо
|1
|0.04
|12.
|Зе Карлос
|1
|0.04
|13.
|Fessin
|1
|0.04
|14.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|15.
|Gregore
|0
|0
|16.
|Ronaldo VI
|0
|0
|17.
|Matheus Bahia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|7
|0
|2.
|Габриэл Барбоза
|4
|1
|3.
|Луис Филипе
|5
|0
|4.
|Герсон Сантос
|5
|0
|5.
|Энрике Густаво
|3
|1
|6.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|7.
|Виллиан Арао
|4
|0
|8.
|Тьяго Маия
|4
|0
|9.
|Исла Маурисио
|3
|0
|10.
|Диего Рибас
|3
|0
|11.
|Natan
|3
|0
|12.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|13.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|14.
|Joao Gomes
|2
|0
|15.
|Joao Lucas2
|2
|0
|16.
|Алвес Диего
|0
|1
|17.
|Линкольн
|1
|0
|18.
|Кайо Родриго
|1
|0
|19.
|Лео Перейра
|1
|0
|20.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|21.
|Котулио Матеус
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|8
|1
|2.
|Росси
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|6
|0
|4.
|Mendes Elias II
|4
|0
|5.
|Juninho Capixaba
|4
|0
|6.
|Jose Ferreira
|2
|1
|7.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|8.
|Nino Paraiba
|3
|0
|9.
|Anderson IV
|3
|0
|10.
|Gilberto IV
|3
|0
|11.
|Daniel XII
|3
|0
|12.
|Marco Antonio2
|3
|0
|13.
|Rodriguinho I
|2
|0
|14.
|Fernando Edson
|2
|0
|15.
|Jose Elber
|0
|1
|16.
|Saldanha
|1
|0
|17.
|Clayson
|1
|0
|18.
|Зе Карлос
|1
|0
|19.
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|20.
|Alesson Batista
|1
|0
|21.
|Ramon1
|1
|0
|22.
|Matheus Bahia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|14.29% (6)
|7.14% (3)
|16.67% (7)
|30.95% (13)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|Байя
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|0
|10.34% (3)
|41.38% (12)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго
Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара
Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|15
|8
|3
|45 - 21
|53
|2.
|Фламенго
|2:0
|25
|14
|6
|5
|44 - 32
|48
|3.
|Атлетико Минейро
|26
|14
|4
|8
|44 - 34
|46
|4.
|Интернасьональ
|26
|12
|8
|6
|39 - 25
|44
|5.
|Гремио
|25
|10
|12
|3
|33 - 21
|42
|6.
|Палмейрас
|25
|11
|8
|6
|36 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|26
|11
|7
|8
|36 - 29
|40
|8.
|Сантос
|26
|10
|8
|8
|37 - 34
|38
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|10.
|Коринтианс
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|11.
|Сеара
|25
|8
|8
|9
|35 - 36
|32
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|4
|13
|21 - 28
|31
|13.
|Брагантино
|26
|7
|10
|9
|31 - 30
|31
|14.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|15.
|Спорт Ресифи
|26
|8
|5
|13
|23 - 35
|29
|16.
|Васко да Гама
|25
|7
|7
|11
|26 - 36
|28
|17.
|Байя
|0:2
|26
|8
|4
|14
|29 - 44
|28
|18.
|Ботафого Рибейрао
|26
|4
|11
|11
|25 - 37
|23
|19.
|Куритиба
|26
|5
|6
|15
|21 - 35
|21
|20.
|Гойяс
|25
|4
|8
|13
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Фламенго
|2:0
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|6.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|7.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|8.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|9.
|Брагантино
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|0:2
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|15.
|Коринтианс
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|18.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|19.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|6.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|10.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|11 - 18
|13
|12.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|13.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|18.
|Куритиба
|13
|2
|3
|8
|14 - 24
|9
|19.
|Байя
|0:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 25
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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