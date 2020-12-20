  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
2:0
Перерыв
Байя
0'
1:0
5' Гол
Энрике Бруно
10' Красная карточка
Габриэл Барбоза
16' Желтая карточка
Juninho Capixaba
2:0
33' Гол
Исла Маурисио
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
31
Natan
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
35
Fernando
Edson
11
Росси
26
Gregore
15
Juan
Pablo
Ramirez
36
Ramon1
9
Gilberto
IV
Фламенго
4-4-2
Байя
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 10 0.4
2. Габриэл Барбоза 7 (4) 0.28
3. Энрике Бруно 6 (1) 0.24
4. Рибейро Эвертон 6 0.24
5. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.16
6. Луис Филипе 2 0.08
7. Исла Маурисио 1 0.04
8. Диего Рибас 1 0.04
9. Витиньо Виктор 1 0.04
10. Герсон Сантос 1 0.04
11. Линкольн 1 0.04
12. Natan 1 0.04
13. Лео Перейра 1 0.04
14. Энрике Густаво 1 0.04
15. Мартинс Родригес 1 0.04
16. Виллиан Арао 0 0
17. Тьяго Маия 0 0
18. Котулио Матеус 0 0
19. Роша Педро 0 0
20. Michael 3 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 5 (1) 0.19
2. Rodriguinho I 4 (2) 0.15
3. Jose Elber 3 0.12
4. Daniel XII 3 0.12
5. Clayson 3 (1) 0.12
6. Росси 2 0.08
7. Saldanha 2 0.08
8. Jose Ferreira 2 0.08
9. Nino Paraiba 1 0.04
10. Marco Antonio2 1 0.04
11. Эрнандо 1 0.04
12. Зе Карлос 1 0.04
13. Fessin 1 0.04
14. Juninho Capixaba 0 0
15. Gregore 0 0
16. Ronaldo VI 0 0
17. Matheus Bahia 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 7 0
2. Габриэл Барбоза 4 1
3. Луис Филипе 5 0
4. Герсон Сантос 5 0
5. Энрике Густаво 3 1
6. Рибейро Эвертон 4 0
7. Виллиан Арао 4 0
8. Тьяго Маия 4 0
9. Исла Маурисио 3 0
10. Диего Рибас 3 0
11. Natan 3 0
12. Рафинья Марсио 2 0
13. Витиньо Виктор 2 0
14. Joao Gomes 2 0
15. Joao Lucas2 2 0
16. Алвес Диего 0 1
17. Линкольн 1 0
18. Кайо Родриго 1 0
19. Лео Перейра 1 0
20. Гильерме дос Сантос 1 0
21. Котулио Матеус 1 0
22. Тулер Матеус 1 0
23. Michael 3 1 0
24. Педро Гильерме 1 0
25. Мартинс Родригес 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 8 1
2. Росси 5 1
3. Ronaldo VI 6 0
4. Mendes Elias II 4 0
5. Juninho Capixaba 4 0
6. Jose Ferreira 2 1
7. Lucas Fonseca 3 0
8. Nino Paraiba 3 0
9. Anderson IV 3 0
10. Gilberto IV 3 0
11. Daniel XII 3 0
12. Marco Antonio2 3 0
13. Rodriguinho I 2 0
14. Fernando Edson 2 0
15. Jose Elber 0 1
16. Saldanha 1 0
17. Clayson 1 0
18. Зе Карлос 1 0
19. Juan Pablo Ramirez 1 0
20. Alesson Batista 1 0
21. Ramon1 1 0
22. Matheus Bahia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 14.29% (6) 7.14% (3) 16.67% (7) 30.95% (13) 11.9% (5) 19.05% (8)
 Байя 3.45% (1) 17.24% (5) 27.59% (8) 0 10.34% (3) 41.38% (12)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго
Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара
Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Байя 3:5 Фламенго Серия A Фламенго 3:1 Байя Серия A Байя 3:0 Фламенго Серия A Байя 0:0 Фламенго Серия A
Фламенго 2:0 Байя Серия A Фламенго 4:1 Байя Серия A Байя 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:3 Байя Серия A Байя 3:3 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 26 15 8 3 45 - 21 53
2. Фламенго 2:0 25 14 6 5 44 - 32 48
3. Атлетико Минейро 26 14 4 8 44 - 34 46
4. Интернасьональ 26 12 8 6 39 - 25 44
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 25 11 8 6 36 - 25 41
7. Флуминенсе 26 11 7 8 36 - 29 40
8. Сантос 26 10 8 8 37 - 34 38
9. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
10. Коринтианс 25 8 9 8 26 - 29 33
11. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
12. Атлетико Паранаэнсе 26 9 4 13 21 - 28 31
13. Брагантино 26 7 10 9 31 - 30 31
14. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
15. Спорт Ресифи 26 8 5 13 23 - 35 29
16. Васко да Гама 25 7 7 11 26 - 36 28
17. Байя 0:2 26 8 4 14 29 - 44 28
18. Ботафого Рибейрао 26 4 11 11 25 - 37 23
19. Куритиба 26 5 6 15 21 - 35 21
20. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
2. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Фламенго 2:0 13 7 4 2 24 - 14 25
6. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
7. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
8. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 0:2 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
14. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
15. Коринтианс 12 4 5 3 14 - 16 17
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
18. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 13 6 4 3 22 - 15 22
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
6. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
11. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 11 - 18 13
12. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
13. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
17. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
18. Куритиба 13 2 3 8 14 - 24 9
19. Байя 0:2 13 2 3 8 11 - 25 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Исла Маурисио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Fernando Edson уходит с поля. Danielzinho выходит вместо него
  • 10'
    УДАЛЕНИЕ! - Габриэл Барбоза увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Байя
1.32
5.50
9.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 12.00 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 10.00 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.50 9.10
  1.06 11.75 38.82

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 11.50 1.01 7.20 1.07 3.75 1.25 4.60 1.17 2.11 1.73 1.86 1.94 1.71 2.14 1.87 1.87 1.27 3.55 1.25 3.75 1.08 7.00 1.04 8.50 1.02 13.00 1.01 12.50
15.75 1.02 14.25 1.02 5.00 1.18 3.94 1.26 2.46 1.61 1.91 1.91 1.57 2.44 1.31 3.52 1.23 4.30 1.09 7.50
5.17 1.18 3.09 1.37 4.53 1.20 3.79 1.27 3.04 1.38 2.11 1.75 1.75 2.11 1.52 2.55 1.30 3.51 1.50 2.66 1.41 2.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.25 1.31 2.33 1.57 1.90 1.85 1.21 4.20 1.15 5.00
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
3.12 1.39 2.46 1.58 1.85 2.02 1.72 2.13 1.43 2.80 1.15 5.29 1.11 6.47 1.39 3.00 1.25 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Фламенго 2:0 Байя онлайн

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