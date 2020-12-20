Брагантино
0:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
15' Желтая карточкаЛижжер Морейра
0:1
26' ГолRenato Kayzer
39' Желтая карточкаIvaldo
53' Желтая карточкаChristian Cardoso
69' Желтая карточкаАльварадо Джейми
72' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
80' Желтая карточкаRaul González II
90' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune I
15
Итало
Хосе
13
Khellven
27
Ivaldo
16
Abner2
11
Nikao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
28 Tomas Cuello
-
34 Weverson2
-
17 Weverton3
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Лейте БруноПолузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
- Нападающий
-
91 Jadson I
-
-
17 Bissoli
-
33 Lucas Halter
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
15'
26'
0:1
39'
57'
57'
69'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|10 (1)
|0.38
|2.
|Alerrandro
|5
|0.19
|3.
|Итало Хосе
|3
|0.12
|4.
|Leo Ortiz
|3
|0.12
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|6.
|Raul González II
|1
|0.04
|7.
|Рикардо Риллер
|1
|0.04
|8.
|Bruno Tubarao
|1
|0.04
|9.
|Luis Phelipe
|1
|0.04
|10.
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|11.
|Thonny Anderson
|1
|0.04
|12.
|Helio Junio
|1
|0.04
|13.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|14.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|15.
|Силва Адерлан
|0
|0
|16.
|Matheus Jesus
|0
|0
|17.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|5
|0.19
|2.
|Carlos Eduardo III
|3
|0.12
|3.
|Лео Ситтадини
|3
|0.12
|4.
|Victor Vitinho4
|2
|0.08
|5.
|Christian Cardoso
|2
|0.08
|6.
|Abner2
|1
|0.04
|7.
|Nikao
|1
|0.04
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.04
|9.
|Жеуванио
|1
|0.04
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.04
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|3.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|4.
|Matheus Jesus
|3
|0
|5.
|Claudinho III
|3
|0
|6.
|Кандидо Луан
|3
|0
|7.
|Helio Junio
|3
|0
|8.
|Bruno Tubarao
|3
|0
|9.
|Morato
|1
|1
|10.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|11.
|Weverson2
|1
|1
|12.
|Лижжер Морейра
|2
|0
|13.
|Силва Адерлан
|2
|0
|14.
|Artur Guimaraes
|2
|0
|15.
|Tomas Cuello
|2
|0
|16.
|Leo Ortiz
|2
|0
|17.
|Thonny Anderson
|0
|1
|18.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|19.
|Уртадо Хан
|1
|0
|20.
|Raul González II
|1
|0
|21.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|22.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|7
|0
|3.
|Thiago Heleno
|4
|1
|4.
|Erick2
|5
|0
|5.
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|0
|6.
|Жеуванио
|4
|0
|7.
|Лео Ситтадини
|4
|0
|8.
|Abner2
|3
|0
|9.
|Nikao
|2
|0
|10.
|Фернандо Матос
|2
|0
|11.
|Jonatan VII
|2
|0
|12.
|Ivaldo
|2
|0
|13.
|Khellven
|2
|0
|14.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|15.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|16.
|Энрике Педру II
|1
|0
|17.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|18.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|19.
|Renato Kayzer
|1
|0
|20.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|21.
|Leo Gomes
|1
|0
|22.
|Lucas Halter
|1
|0
|23.
|Kawan
|1
|0
|24.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|25.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|26.67% (8)
|Атлетико Паранаэнсе
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|0
|23.81% (5)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +6 =7 -7Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя
Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +4 =4 -12Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Атлетико Паранаэнсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|15
|8
|3
|45 - 21
|53
|2.
|Фламенго
|2:0
|25
|14
|6
|5
|44 - 32
|48
|3.
|Атлетико Минейро
|26
|14
|4
|8
|44 - 34
|46
|4.
|Интернасьональ
|26
|12
|8
|6
|39 - 25
|44
|5.
|Гремио
|25
|10
|12
|3
|33 - 21
|42
|6.
|Палмейрас
|25
|11
|8
|6
|36 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|26
|11
|7
|8
|36 - 29
|40
|8.
|Сантос
|26
|10
|8
|8
|37 - 34
|38
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|10.
|Коринтианс
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|11.
|Сеара
|25
|8
|8
|9
|35 - 36
|32
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|4
|13
|21 - 28
|31
|13.
|Брагантино
|26
|7
|10
|9
|31 - 30
|31
|14.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|15.
|Спорт Ресифи
|26
|8
|5
|13
|23 - 35
|29
|16.
|Васко да Гама
|25
|7
|7
|11
|26 - 36
|28
|17.
|Байя
|0:2
|26
|8
|4
|14
|29 - 44
|28
|18.
|Ботафого Рибейрао
|26
|4
|11
|11
|25 - 37
|23
|19.
|Куритиба
|26
|5
|6
|15
|21 - 35
|21
|20.
|Гойяс
|25
|4
|8
|13
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Фламенго
|2:0
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|6.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|7.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|8.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|9.
|Брагантино
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|0:2
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|15.
|Коринтианс
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|18.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|19.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|6.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|10.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|11 - 18
|13
|12.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|13.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|18.
|Куритиба
|13
|2
|3
|8
|14 - 24
|9
|19.
|Байя
|0:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 25
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров