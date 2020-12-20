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Брагантино
0:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
15' Желтая карточка
Лижжер Морейра
0:1
26' Гол
Renato Kayzer
39' Желтая карточка
Ivaldo
53' Желтая карточка
Christian Cardoso
69' Желтая карточка
Альварадо Джейми
72' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
80' Желтая карточка
Raul González II
90' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune I
90'+10
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
16
Рамирес
Эрик
II
23
Raul
González
II
20
Bruno
Tubarao
7
Artur
Guimaraes
15
Итало
Хосе
10
Claudinho
III
1
Дос
Сантос
Адербар
13
Khellven
27
Ivaldo
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
18
Лео
Ситтадини
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
88
Christian
Cardoso
96
Carlos
Eduardo
III
11
Nikao
79
Renato
Kayzer
Брагантино
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 10 (1) 0.38
2. Alerrandro 5 0.19
3. Итало Хосе 3 0.12
4. Leo Ortiz 3 0.12
5. Эвангелиста Лукас 2 0.08
6. Raul González II 1 0.04
7. Рикардо Риллер 1 0.04
8. Bruno Tubarao 1 0.04
9. Luis Phelipe 1 0.04
10. Уртадо Хан 1 0.04
11. Thonny Anderson 1 0.04
12. Helio Junio 1 0.04
13. Artur Guimaraes 0 0
14. Лижжер Морейра 0 0
15. Силва Адерлан 0 0
16. Matheus Jesus 0 0
17. Робиньо 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 5 0.19
2. Carlos Eduardo III 3 0.12
3. Лео Ситтадини 3 0.12
4. Victor Vitinho4 2 0.08
5. Christian Cardoso 2 0.08
6. Abner2 1 0.04
7. Nikao 1 0.04
8. Thiago Heleno 1 0.04
9. Жеуванио 1 0.04
10. Раванелли Феррейра 1 0.04
11. Фабиньо Энрике 1 0.04
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Erick2 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эвангелиста Лукас 5 0
3. Эдимар Куритиба 4 0
4. Matheus Jesus 3 0
5. Claudinho III 3 0
6. Кандидо Луан 3 0
7. Helio Junio 3 0
8. Bruno Tubarao 3 0
9. Morato 1 1
10. Бруно Фабрисио 1 1
11. Weverson2 1 1
12. Лижжер Морейра 2 0
13. Силва Адерлан 2 0
14. Artur Guimaraes 2 0
15. Tomas Cuello 2 0
16. Leo Ortiz 2 0
17. Thonny Anderson 0 1
18. Коррея Уйллиан 1 0
19. Уртадо Хан 1 0
20. Raul González II 1 0
21. Leonardo Realpe 1 0
22. Luis Phelipe 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Christian Cardoso 7 0
3. Thiago Heleno 4 1
4. Erick2 5 0
5. Richard Almeida de Oliveira2 5 0
6. Жеуванио 4 0
7. Лео Ситтадини 4 0
8. Abner2 3 0
9. Nikao 2 0
10. Фернандо Матос 2 0
11. Jonatan VII 2 0
12. Ivaldo 2 0
13. Khellven 2 0
14. Альварадо Джейми 2 0
15. Лучо Гонсалес 1 0
16. Энрике Педру II 1 0
17. Азеведо Марсио 1 0
18. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
19. Renato Kayzer 1 0
20. Агилар Фелипе 1 0
21. Leo Gomes 1 0
22. Lucas Halter 1 0
23. Kawan 1 0
24. Victor Vitinho4 1 0
25. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 6.67% (2) 26.67% (8)
 Атлетико Паранаэнсе 9.52% (2) 19.05% (4) 28.57% (6) 0 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя
Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Атлетико Паранаэнсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Серия A Брагантино 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Брагантино 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 26 15 8 3 45 - 21 53
2. Фламенго 2:0 25 14 6 5 44 - 32 48
3. Атлетико Минейро 26 14 4 8 44 - 34 46
4. Интернасьональ 26 12 8 6 39 - 25 44
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 25 11 8 6 36 - 25 41
7. Флуминенсе 26 11 7 8 36 - 29 40
8. Сантос 26 10 8 8 37 - 34 38
9. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
10. Коринтианс 25 8 9 8 26 - 29 33
11. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
12. Атлетико Паранаэнсе 26 9 4 13 21 - 28 31
13. Брагантино 26 7 10 9 31 - 30 31
14. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
15. Спорт Ресифи 26 8 5 13 23 - 35 29
16. Васко да Гама 25 7 7 11 26 - 36 28
17. Байя 0:2 26 8 4 14 29 - 44 28
18. Ботафого Рибейрао 26 4 11 11 25 - 37 23
19. Куритиба 26 5 6 15 21 - 35 21
20. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
2. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Фламенго 2:0 13 7 4 2 24 - 14 25
6. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
7. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
8. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 0:2 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
14. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
15. Коринтианс 12 4 5 3 14 - 16 17
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
18. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 13 6 4 3 22 - 15 22
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
6. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
11. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 11 - 18 13
12. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
13. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
17. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
18. Куритиба 13 2 3 8 14 - 24 9
19. Байя 0:2 13 2 3 8 11 - 25 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ivaldo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Renato Kayzer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Лижжер Морейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 6.20 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.54 4.05
  11.64 3.44 1.47

Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 7.30 1.07 1.18 4.50 2.44 1.57 1.99 1.82 1.17 4.70 1.38 2.90 1.09 6.50 1.10 6.20 1.02 11.00 1.01 12.50 0.00 14.50 0.00 20.00
9.40 1.06 7.80 1.09 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.25
4.46 1.21 2.87 1.44 1.94 1.93 1.58 2.43 1.24 4.17 1.17 5.25 1.39 3.07 1.25 4.03 1.27 3.87 1.32 3.45 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 1.79 2.02 1.37 2.95 1.10 6.40 1.02 11.00
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.79 2.06 1.48 2.66 1.18 4.78 1.13 5.89 1.27 3.75 1.14 5.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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