  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
1:0
Перерыв
Палмейрас
0'
1:0
11' Гол
Эденилсон дос Сантос
24' Желтая карточка
Кайо Ранхел
25' Желтая карточка
Виллиан Сикейра
27' Желтая карточка
Менино Габриэль
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
17
Galhardo
Thiago
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
17
Винья
Матиас
25
Менино
Габриэль
28
Данило
20
Лима
Лукас
III
23
Raphael
Veiga
14
Gustavo
Scarpa
29
Виллиан
Сикейра
Интернасьональ
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.58
2. Patrick I 4 0.15
3. Yuri Alberto 4 0.15
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.12
5. Герреро Паоло 3 0.12
6. Эрнандес Абель 2 0.08
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. José Maurisio3 1 0.04
9. Peglow 1 0.04
10. Мусто Дамиан 1 0.04
11. Моледо Родриго 1 0.04
12. Gustavo1 1 0.04
13. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
14. Moises VII 0 0
15. Leandro Miguel Fernandez 0 0
16. Саравия Ренсо 0 0
17. Marcos Guilherme 0 0
18. Rodrigo I 0 0
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Raphael Veiga 8 (3) 0.32
2. Адриано Луис 7 (2) 0.28
3. Виллиан Сикейра 6 0.24
4. Roni III 4 0.16
5. Gabriel Veron 3 0.12
6. Patrick Carreiro 3 0.12
7. Ze Rafael 2 0.08
8. Уэсли Лопес 2 0.08
9. Гомес Густаво 1 0.04
10. Менино Габриэль 0 0
11. Gustavo Scarpa 0 0
12. Винья Матиас 0 0
13. Лима Лукас III 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Эденилсон дос Сантос 5 0
3. Rodrigo I 5 0
4. Мусто Дамиан 3 1
5. Моледо Родриго 3 1
6. Galhardo Thiago 2 1
7. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
8. Д'Алессандро Андрес 3 0
9. Marcelo Lomba 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Gustavo1 3 0
12. Bruno Praxedes 3 0
13. Jose Gabriel 1 1
14. Кайо Ранхел 2 0
15. Leandro Miguel Fernandez 2 0
16. Дурадо Родриго 2 0
17. Marcos Guilherme 2 0
18. Бошилья Габриэл 2 0
19. Yuri Alberto 2 0
20. Jussa 2 0
21. William Pottker 0 1
22. Uendel 1 0
23. Эрнандес Абель 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0
Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 7 2
2. Менино Габриэль 7 0
3. Лима Лукас III 6 0
4. Гомес Густаво 3 1
5. Мело Фелипе 4 0
6. Luan IV 4 0
7. Майке Роша 2 1
8. Данило 3 0
9. Винья Матиас 3 0
10. Роша Маркос 2 0
11. Gustavo Scarpa 2 0
12. Уэсли Лопес 2 0
13. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
14. Roni III 2 0
15. Emerson2 2 0
16. Адриано Луис 1 0
17. Габриэль Сильва 1 0
18. Виллиан Сикейра 1 0
19. Энрике Бруно 1 0
20. Эмпереур Алан 1 0
21. Жаилсон Марселино 1 0
22. Raphael Veiga 1 0
23. Lucas Esteves 1 0
24. Vitor Hugo III2 1 0
25. Gabriel Veron 1 0
26. Patrick Carreiro 1 0
27. Renan Victor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 16.67% (6) 22.22% (8) 16.67% (6) 11.11% (4) 13.89% (5) 19.44% (7)
 Палмейрас 11.11% (4) 11.11% (4) 19.44% (7) 16.67% (6) 22.22% (8) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс
Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ
Палмейрас Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас
Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Палмейрас Серия A Интернасьональ 1:0 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок
Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Палмейрас Кубок Интернасьональ 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Палмейрас Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 26 15 8 3 45 - 21 53
2. Атлетико Минейро 26 14 4 8 44 - 34 46
3. Фламенго 24 13 6 5 42 - 32 45
4. Интернасьональ 1:0 26 12 8 6 38 - 25 44
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 0:1 25 11 8 6 36 - 24 41
7. Флуминенсе 26 11 7 8 36 - 29 40
8. Сантос 25 10 8 7 37 - 33 38
9. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
10. Коринтианс 25 8 9 8 26 - 29 33
11. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
12. Брагантино 25 7 10 8 31 - 29 31
13. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
14. Спорт Ресифи 26 8 5 13 23 - 35 29
15. Атлетико Паранаэнсе 25 8 4 13 20 - 28 28
16. Байя 25 8 4 13 29 - 42 28
17. Васко да Гама 24 6 7 11 25 - 36 25
18. Куритиба 1:0 26 6 6 14 21 - 33 24
19. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
20. Ботафого Рибейрао 0:1 26 3 11 12 23 - 37 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
2. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Интернасьональ 1:0 13 8 4 1 23 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
7. Палмейрас 0:1 12 6 4 2 21 - 12 22
8. Фламенго 12 6 4 2 22 - 14 22
9. Брагантино 12 6 3 3 20 - 12 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
14. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
15. Коринтианс 12 4 5 3 14 - 16 17
16. Куритиба 1:0 13 4 3 6 7 - 9 15
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
18. Васко да Гама 12 3 4 5 11 - 14 13
19. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
20. Ботафого Рибейрао 0:1 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 13 6 4 3 22 - 15 22
3. Палмейрас 0:1 13 5 4 4 15 - 12 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
6. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
7. Интернасьональ 1:0 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сантос 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Байя 12 2 3 7 11 - 23 9
18. Куритиба 1:0 13 2 3 8 14 - 24 9
19. Ботафого Рибейрао 0:1 13 1 6 6 11 - 20 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Gabriel Menino получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Виллиан Сикейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Caio получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эденилсон дос Сантос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Палмейрас
2.79
3.70
8.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 3.70 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.40 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 2.83 2.96
  1.51 3.55 8.81

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.12 4.10 1.21 3.35 1.28 1.95 1.89 1.66 2.31 1.68 2.18 1.77 2.42 1.13 5.40 1.22 4.00 1.01 12.00 1.01 9.00 0.00 21.00 0.00 20.00 0.00 26.00
5.60 1.15 4.15 1.24 2.18 1.70 1.62 2.33 1.40 3.18 1.15 5.70 1.11 6.60 1.02 14.00 1.02 14.50
5.63 1.16 4.22 1.23 2.74 1.47 3.31 1.34 2.74 1.47 2.16 1.73 1.70 2.21 1.49 2.68 1.32 3.42 1.34 3.34 1.27 3.87 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.39 3.00 1.65 3.75 1.02 10.50 1.08 7.00
2.15 1.70 1.42 2.88 1.22 4.30 1.04 11.50 1.03 12.75
2.16 1.71 1.77 2.08 1.38 3.07 1.25 3.89 1.13 5.98 1.33 3.34 1.10 7.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 1.99 1.35 3.05 1.09 6.40
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.55 1.32
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
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