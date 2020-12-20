  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:0
Конец матча
Палмейрас
0'
1:0
11' Гол
Эденилсон дос Сантос
24' Желтая карточка
Кайо Ранхел
25' Желтая карточка
Виллиан Сикейра
27' Желтая карточка
Менино Габриэль
71' Желтая карточка
Galhardo Thiago
76' Желтая карточка
Marcelo Lomba
82' Желтая карточка
Моледо Родриго
2:0
83' Гол
Yuri Alberto
90'+6
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
17
Galhardo
Thiago
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
17
Винья
Матиас
25
Менино
Габриэль
28
Данило
20
Лима
Лукас
III
23
Raphael
Veiga
14
Gustavo
Scarpa
29
Виллиан
Сикейра
Интернасьональ
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.58
2. Yuri Alberto 5 0.19
3. Patrick I 4 0.15
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.12
5. Герреро Паоло 3 0.12
6. Эрнандес Абель 2 0.08
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. José Maurisio3 1 0.04
9. Peglow 1 0.04
10. Мусто Дамиан 1 0.04
11. Моледо Родриго 1 0.04
12. Gustavo1 1 0.04
13. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
14. Moises VII 0 0
15. Leandro Miguel Fernandez 0 0
16. Саравия Ренсо 0 0
17. Marcos Guilherme 0 0
18. Rodrigo I 0 0
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Raphael Veiga 8 (3) 0.32
2. Адриано Луис 7 (2) 0.28
3. Виллиан Сикейра 6 0.24
4. Roni III 4 0.16
5. Gabriel Veron 3 0.12
6. Patrick Carreiro 3 0.12
7. Ze Rafael 2 0.08
8. Уэсли Лопес 2 0.08
9. Гомес Густаво 1 0.04
10. Менино Габриэль 0 0
11. Gustavo Scarpa 0 0
12. Винья Матиас 0 0
13. Лима Лукас III 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Моледо Родриго 4 1
3. Эденилсон дос Сантос 5 0
4. Rodrigo I 5 0
5. Мусто Дамиан 3 1
6. Galhardo Thiago 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
9. Д'Алессандро Андрес 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Gustavo1 3 0
12. Bruno Praxedes 3 0
13. Jose Gabriel 1 1
14. Кайо Ранхел 2 0
15. Leandro Miguel Fernandez 2 0
16. Дурадо Родриго 2 0
17. Marcos Guilherme 2 0
18. Бошилья Габриэл 2 0
19. Yuri Alberto 2 0
20. Jussa 2 0
21. William Pottker 0 1
22. Uendel 1 0
23. Эрнандес Абель 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0
Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 7 2
2. Менино Габриэль 7 0
3. Лима Лукас III 6 0
4. Гомес Густаво 3 1
5. Мело Фелипе 4 0
6. Luan IV 4 0
7. Майке Роша 2 1
8. Данило 3 0
9. Винья Матиас 3 0
10. Роша Маркос 2 0
11. Gustavo Scarpa 2 0
12. Уэсли Лопес 2 0
13. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
14. Roni III 2 0
15. Emerson2 2 0
16. Адриано Луис 1 0
17. Габриэль Сильва 1 0
18. Виллиан Сикейра 1 0
19. Энрике Бруно 1 0
20. Эмпереур Алан 1 0
21. Жаилсон Марселино 1 0
22. Raphael Veiga 1 0
23. Lucas Esteves 1 0
24. Vitor Hugo III2 1 0
25. Gabriel Veron 1 0
26. Patrick Carreiro 1 0
27. Renan Victor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 18.42% (7) 21.05% (8) 15.79% (6) 10.53% (4) 13.16% (5) 21.05% (8)
 Палмейрас 11.11% (4) 11.11% (4) 19.44% (7) 16.67% (6) 22.22% (8) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс
Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ
Палмейрас Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас
Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Палмейрас Серия A Интернасьональ 1:0 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок
Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Палмейрас Кубок Интернасьональ 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Палмейрас Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 26 15 8 3 45 - 21 53
2. Атлетико Минейро 26 14 4 8 44 - 34 46
3. Фламенго 24 13 6 5 42 - 32 45
4. Интернасьональ 26 12 8 6 39 - 25 44
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 25 11 8 6 36 - 25 41
7. Флуминенсе 26 11 7 8 36 - 29 40
8. Сантос 25 10 8 7 37 - 33 38
9. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
10. Коринтианс 25 8 9 8 26 - 29 33
11. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
12. Брагантино 25 7 10 8 31 - 29 31
13. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
14. Спорт Ресифи 26 8 5 13 23 - 35 29
15. Атлетико Паранаэнсе 25 8 4 13 20 - 28 28
16. Байя 25 8 4 13 29 - 42 28
17. Васко да Гама 24 6 7 11 25 - 36 25
18. Ботафого Рибейрао 26 4 11 11 25 - 37 23
19. Куритиба 26 5 6 15 21 - 35 21
20. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
2. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
7. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
8. Фламенго 12 6 4 2 22 - 14 22
9. Брагантино 12 6 3 3 20 - 12 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
14. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
15. Коринтианс 12 4 5 3 14 - 16 17
16. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
17. Васко да Гама 12 3 4 5 11 - 14 13
18. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 13 6 4 3 22 - 15 22
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
6. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сантос 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
14. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
15. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
16. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
17. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
18. Байя 12 2 3 7 11 - 23 9
19. Куритиба 13 2 3 8 14 - 24 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Gabriel Menino получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Виллиан Сикейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Caio получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эденилсон дос Сантос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.10 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.00 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 2.83 2.96
  1.17 5.74 37.30

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.12 4.10 1.21 1.47 2.55 1.95 1.89 1.66 2.31 1.68 2.18 1.03 10.00 1.13 5.40 1.02 11.00 1.01 12.00 1.01 9.00 0.00 21.00 0.00 20.00 0.00 26.00
5.60 1.15 4.15 1.24 2.18 1.70 1.62 2.33 1.40 3.18 1.15 5.70 1.11 6.60 1.02 14.00 1.02 14.50
5.63 1.16 4.22 1.23 2.74 1.47 1.41 2.98 1.23 4.32 1.29 3.70 1.20 4.64 1.35 3.29 1.22 4.39 1.34 3.34 1.27 3.87 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.39 3.00 1.65 3.75 1.02 10.50 1.08 7.00
2.15 1.70 1.42 2.88 1.22 4.30 1.04 11.50 1.03 12.75
2.16 1.71 1.77 2.08 1.38 3.07 1.25 3.89 1.13 5.98 1.33 3.34 1.10 7.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 1.99 1.35 3.05 1.09 6.40
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.55 1.32
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
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