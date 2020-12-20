Интернасьональ
2:0
Конец матча
Палмейрас
1:0
11' ГолЭденилсон дос Сантос
24' Желтая карточкаКайо Ранхел
25' Желтая карточкаВиллиан Сикейра
27' Желтая карточкаМенино Габриэль
71' Желтая карточкаGalhardo Thiago
76' Желтая карточкаMarcelo Lomba
82' Желтая карточкаМоледо Родриго
2:0
83' ГолYuri Alberto
20
Moises
VII
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
13
Luan
IV
17
Винья
Матиас
28
Данило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Rodrigo I
-
-
-
33 Gustavo1
-
31 Peglow
-
11 Yuri Alberto
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Breno LopesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Renan Victor
-
72 Vinicius III
-
3 Emerson2
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
11'
24'
25'
27'
71'
76'
82'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.58
|2.
|Yuri Alberto
|5
|0.19
|3.
|Patrick I
|4
|0.15
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0.12
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.12
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.08
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|8.
|José Maurisio3
|1
|0.04
|9.
|Peglow
|1
|0.04
|10.
|Мусто Дамиан
|1
|0.04
|11.
|Моледо Родриго
|1
|0.04
|12.
|Gustavo1
|1
|0.04
|13.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|14.
|Moises VII
|0
|0
|15.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|16.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|17.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|18.
|Rodrigo I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Raphael Veiga
|8 (3)
|0.32
|2.
|Адриано Луис
|7 (2)
|0.28
|3.
|Виллиан Сикейра
|6
|0.24
|4.
|Roni III
|4
|0.16
|5.
|Gabriel Veron
|3
|0.12
|6.
|Patrick Carreiro
|3
|0.12
|7.
|Ze Rafael
|2
|0.08
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.08
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|10.
|Менино Габриэль
|0
|0
|11.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|12.
|Винья Матиас
|0
|0
|13.
|Лима Лукас III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Моледо Родриго
|4
|1
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|5
|0
|4.
|Rodrigo I
|5
|0
|5.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|6.
|Galhardo Thiago
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|9.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|10.
|Марсело Родиней
|3
|0
|11.
|Gustavo1
|3
|0
|12.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|13.
|Jose Gabriel
|1
|1
|14.
|Кайо Ранхел
|2
|0
|15.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|16.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|17.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|18.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|19.
|Yuri Alberto
|2
|0
|20.
|Jussa
|2
|0
|21.
|William Pottker
|0
|1
|22.
|Uendel
|1
|0
|23.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|24.
|Энрике Педро
|1
|0
|25.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|26.
|Danilo XVI
|1
|0
|27.
|Patrick I
|1
|0
|28.
|Moises VII
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ze Rafael
|7
|2
|2.
|Менино Габриэль
|7
|0
|3.
|Лима Лукас III
|6
|0
|4.
|Гомес Густаво
|3
|1
|5.
|Мело Фелипе
|4
|0
|6.
|Luan IV
|4
|0
|7.
|Майке Роша
|2
|1
|8.
|Данило
|3
|0
|9.
|Винья Матиас
|3
|0
|10.
|Роша Маркос
|2
|0
|11.
|Gustavo Scarpa
|2
|0
|12.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|13.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|14.
|Roni III
|2
|0
|15.
|Emerson2
|2
|0
|16.
|Адриано Луис
|1
|0
|17.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|18.
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|19.
|Энрике Бруно
|1
|0
|20.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|21.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|22.
|Raphael Veiga
|1
|0
|23.
|Lucas Esteves
|1
|0
|24.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|25.
|Gabriel Veron
|1
|0
|26.
|Patrick Carreiro
|1
|0
|27.
|Renan Victor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
|Палмейрас
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =7 -6Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс
Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ
Палмейрас Последние 20 матчей: +13 =3 -4Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас
Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Палмейрас Кубок Интернасьональ 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Палмейрас Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|15
|8
|3
|45 - 21
|53
|2.
|Атлетико Минейро
|26
|14
|4
|8
|44 - 34
|46
|3.
|Фламенго
|24
|13
|6
|5
|42 - 32
|45
|4.
|Интернасьональ
|26
|12
|8
|6
|39 - 25
|44
|5.
|Гремио
|25
|10
|12
|3
|33 - 21
|42
|6.
|Палмейрас
|25
|11
|8
|6
|36 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|26
|11
|7
|8
|36 - 29
|40
|8.
|Сантос
|25
|10
|8
|7
|37 - 33
|38
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|10.
|Коринтианс
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|11.
|Сеара
|25
|8
|8
|9
|35 - 36
|32
|12.
|Брагантино
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|14.
|Спорт Ресифи
|26
|8
|5
|13
|23 - 35
|29
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|4
|13
|20 - 28
|28
|16.
|Байя
|25
|8
|4
|13
|29 - 42
|28
|17.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|18.
|Ботафого Рибейрао
|26
|4
|11
|11
|25 - 37
|23
|19.
|Куритиба
|26
|5
|6
|15
|21 - 35
|21
|20.
|Гойяс
|25
|4
|8
|13
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Фламенго
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|9.
|Брагантино
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|15.
|Коринтианс
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|17.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|18.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|19.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|6.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Сантос
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|16.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|18.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|19.
|Куритиба
|13
|2
|3
|8
|14 - 24
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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