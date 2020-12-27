  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:2
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
34' Гол
Касарес Хуан
75' Желтая карточка
Бесса Эбер
76' Желтая карточка
Рамиро
0:2
90' Гол
Mateus Vital
90'+6
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
5
Рафаэль
Форстер
50
Jose
Welison
19
Caio
Alexandre
25
Warley
Leandro
28
Cicero
II
6
Луис
Виктор
9
Pedro
Raul
27
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
23
Фагнер
Лемос
3
Жемерсон
де
Жесус
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
5
Gabriel
Paulista
VIII
8
Рамиро
19
Gustavo
Mosquito
11
Отеро
Ромуло
10
Касарес
Хуан
77
Jo
Alves
II
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.22
2. Pedro Raul 6 (1) 0.22
3. Caio Alexandre 4 0.15
4. Луис Виктор 2 (2) 0.07
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.07
6. Назарио Бруно 1 0.04
7. Marcelo Conceicao 1 0.04
8. Калу Саломон 1 0.04
9. Фернандо Луис IV 1 0.04
10. Warley Leandro 1 0.04
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Jose Welison 0 0
15. Cicero II 0 0
16. Kevin II 0 0
17. Rhuan Castro 0 0
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 4 0.15
2. Отеро Ромуло 2 0.07
3. Жил Карлос 2 0.07
4. Gustavo Mosquito 2 0.07
5. Авелар Данило 2 0.07
6. Mateus Vital 2 0.07
7. Leo Natel 2 0.07
8. Matheus Alvarenga 2 0.07
9. Fabio Santos IV 2 (2) 0.07
10. Касарес Хуан 1 0.04
11. Angelo Araos 1 0.04
12. Фагнер Лемос 1 (1) 0.04
13. Рамиро 1 0.04
14. Луан 1 0.04
15. Everaldo 1 0.04
16. Рони 1 0.04
17. Gustavo Mantuan 1 0.04
18. Lucas Piton 0 0
19. Кантильо Виктор 0 0
20. Xavier 0 0
21. Gabriel Paulista VIII 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 1
2. Рафаэль Форстер 4 1
3. Кану Рубенилсон 5 0
4. Nascimento Leite Matheus3 5 0
5. Caio Alexandre 5 0
6. Луис Виктор 3 1
7. Federico Barrandeguy 3 1
8. Guilherme Santos 3 0
9. Назарио Бруно 3 0
10. Kevin II 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Pedro Raul 2 0
14. Rhuan Castro 2 0
15. Хонда Кейсуке 1 0
16. Марсиньо Силва 1 0
17. Бесса Эбер 1 0
18. Danilo IV 1 0
19. Carlos Renteria II 1 0
20. Fernando Costanza 1 0
21. Фернандес Роберто III 1 0
22. Warley Leandro 1 0
23. Davi Araujo 1 0
Коринтианс
# Игрок      
1. Отеро Ромуло 6 1
2. Фагнер Лемос 5 1
3. Рамиро 6 0
4. Gabriel Paulista VIII 5 0
5. Авелар Данило 3 1
6. Мендес Бруно II 3 1
7. Кантильо Виктор 4 0
8. Кассио Рамос 2 1
9. Рони 3 0
10. Xavier 3 0
11. Angelo Araos 3 0
12. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
13. Жил Карлос 2 0
14. Луан 2 0
15. Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
16. Mateus Vital 2 0
17. Marllon 0 1
18. Jo Alves II 0 1
19. Everaldo 1 0
20. Эдерсон Хонорато 1 0
21. Мичел Маседо 1 0
22. Перейра Габриэл 1 0
23. Касарес Хуан 1 0
24. Leo Natel 1 0
25. Lucas Piton 1 0
26. Matheus Alvarenga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 24% (6) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 28% (7)
 Коринтианс 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 7.14% (2) 25% (7)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Коринтианс 2:1 Гойяс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Форталеза 0:0 Коринтианс Куритиба 0:1 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Товарищеские матчи
Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Паулиста Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 27 16 8 3 47 - 22 56
2. Фламенго 26 14 7 5 46 - 35 49
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Интернасьональ 27 13 8 6 41 - 26 47
5. Палмейрас 26 12 8 6 37 - 25 44
6. Гремио 0:0 26 10 13 3 33 - 21 43
7. Флуминенсе 27 11 7 9 37 - 31 40
8. Сантос 27 10 9 8 38 - 35 39
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Сеара 27 9 9 9 38 - 37 36
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 27 8 11 8 24 - 30 35
12. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 24 - 28 34
13. Брагантино 27 7 10 10 31 - 31 31
14. Форталеза 27 7 10 10 24 - 25 31
15. Спорт Ресифи 27 8 5 14 23 - 36 29
16. Васко да Гама 26 7 7 12 26 - 39 28
17. Байя 27 8 4 15 33 - 48 28
18. Гойяс 27 5 8 14 27 - 42 23
19. Ботафого Рибейрао 27 4 11 12 25 - 39 23
20. Куритиба 27 5 6 16 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 0:0 13 7 5 1 22 - 11 26
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Фламенго 13 7 4 2 26 - 17 25
7. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
8. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
11. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
12. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
13. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
14. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 13 3 6 4 15 - 17 15
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 14 2 5 7 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 14 7 4 3 24 - 16 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Атлетико Гойяненсе 0:0 14 5 5 4 9 - 13 20
4. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
5. Интернасьональ 14 5 4 5 17 - 15 19
6. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
7. Гремио 0:0 13 3 8 2 11 - 10 17
8. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Сеара 14 4 4 6 22 - 23 16
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 11 - 18 13
13. Васко да Гама 13 3 3 7 14 - 25 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Байя 13 2 3 8 14 - 27 9
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Гойяс 13 1 4 8 11 - 21 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 29.00 4.80 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 5.00 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.20 2.54
  16.07 4.41 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Коринтианс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коринтианс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Коринтианс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.12 6.00 1.12 1.75 2.01 2.21 1.66 2.08 1.74 1.78 2.04 1.10 6.25 1.27 3.50 1.04 9.00 1.05 7.80 1.01 12.60 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.28 3.64 1.19 4.45 1.05 8.00 1.03 8.40
5.91 1.14 2.71 1.48 1.66 2.28 1.39 3.08 1.12 6.43 1.36 3.21 1.26 3.92 1.37 3.18 1.13 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.63 2.28 1.12 5.55 1.07 7.60
2.56 1.51 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
1.68 2.23 1.41 2.96 1.15 5.74 1.37 3.18 1.18 5.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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