Ботафого Рибейрао
0:2
Конец матча
Коринтианс
0:1
34' ГолКасарес Хуан
75' Желтая карточкаБесса Эбер
76' Желтая карточкаРамиро
0:2
90' ГолMateus Vital
2
Kevin
II
50
Jose
Welison
28
Cicero
II
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Cicero IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
22 Бесса ЭберНападающий
-
47 Lucas Campos
-
-
-
43 Helerson
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 MarllonЗащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
22 Mateus VitalНападающий
-
-
-
18 Leo Natel
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
34'
0:1
71'
75'
76'
80'
80'
85'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.22
|2.
|Pedro Raul
|6 (1)
|0.22
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.15
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.07
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.07
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.04
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.04
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.04
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.04
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.04
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Jose Welison
|0
|0
|15.
|Cicero II
|0
|0
|16.
|Kevin II
|0
|0
|17.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|4
|0.15
|2.
|Отеро Ромуло
|2
|0.07
|3.
|Жил Карлос
|2
|0.07
|4.
|Gustavo Mosquito
|2
|0.07
|5.
|Авелар Данило
|2
|0.07
|6.
|Mateus Vital
|2
|0.07
|7.
|Leo Natel
|2
|0.07
|8.
|Matheus Alvarenga
|2
|0.07
|9.
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.07
|10.
|Касарес Хуан
|1
|0.04
|11.
|Angelo Araos
|1
|0.04
|12.
|Фагнер Лемос
|1 (1)
|0.04
|13.
|Рамиро
|1
|0.04
|14.
|Луан
|1
|0.04
|15.
|Everaldo
|1
|0.04
|16.
|Рони
|1
|0.04
|17.
|Gustavo Mantuan
|1
|0.04
|18.
|Lucas Piton
|0
|0
|19.
|Кантильо Виктор
|0
|0
|20.
|Xavier
|0
|0
|21.
|Gabriel Paulista VIII
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|1
|2.
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|3.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|5.
|Caio Alexandre
|5
|0
|6.
|Луис Виктор
|3
|1
|7.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|8.
|Guilherme Santos
|3
|0
|9.
|Назарио Бруно
|3
|0
|10.
|Kevin II
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Pedro Raul
|2
|0
|14.
|Rhuan Castro
|2
|0
|15.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|16.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|17.
|Бесса Эбер
|1
|0
|18.
|Danilo IV
|1
|0
|19.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|20.
|Fernando Costanza
|1
|0
|21.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|22.
|Warley Leandro
|1
|0
|23.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отеро Ромуло
|6
|1
|2.
|Фагнер Лемос
|5
|1
|3.
|Рамиро
|6
|0
|4.
|Gabriel Paulista VIII
|5
|0
|5.
|Авелар Данило
|3
|1
|6.
|Мендес Бруно II
|3
|1
|7.
|Кантильо Виктор
|4
|0
|8.
|Кассио Рамос
|2
|1
|9.
|Рони
|3
|0
|10.
|Xavier
|3
|0
|11.
|Angelo Araos
|3
|0
|12.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|13.
|Жил Карлос
|2
|0
|14.
|Луан
|2
|0
|15.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|16.
|Mateus Vital
|2
|0
|17.
|Marllon
|0
|1
|18.
|Jo Alves II
|0
|1
|19.
|Everaldo
|1
|0
|20.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|21.
|Мичел Маседо
|1
|0
|22.
|Перейра Габриэл
|1
|0
|23.
|Касарес Хуан
|1
|0
|24.
|Leo Natel
|1
|0
|25.
|Lucas Piton
|1
|0
|26.
|Matheus Alvarenga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|28% (7)
|Коринтианс
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|25% (7)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =7 -10Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Коринтианс 2:1 Гойяс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Форталеза 0:0 Коринтианс Куритиба 0:1 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Паулиста Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|27
|16
|8
|3
|47 - 22
|56
|2.
|Фламенго
|26
|14
|7
|5
|46 - 35
|49
|3.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|4.
|Интернасьональ
|27
|13
|8
|6
|41 - 26
|47
|5.
|Палмейрас
|26
|12
|8
|6
|37 - 25
|44
|6.
|Гремио
|0:0
|26
|10
|13
|3
|33 - 21
|43
|7.
|Флуминенсе
|27
|11
|7
|9
|37 - 31
|40
|8.
|Сантос
|27
|10
|9
|8
|38 - 35
|39
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Сеара
|27
|9
|9
|9
|38 - 37
|36
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|27
|8
|11
|8
|24 - 30
|35
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|24 - 28
|34
|13.
|Брагантино
|27
|7
|10
|10
|31 - 31
|31
|14.
|Форталеза
|27
|7
|10
|10
|24 - 25
|31
|15.
|Спорт Ресифи
|27
|8
|5
|14
|23 - 36
|29
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|7
|12
|26 - 39
|28
|17.
|Байя
|27
|8
|4
|15
|33 - 48
|28
|18.
|Гойяс
|27
|5
|8
|14
|27 - 42
|23
|19.
|Ботафого Рибейрао
|27
|4
|11
|12
|25 - 39
|23
|20.
|Куритиба
|27
|5
|6
|16
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|0:0
|13
|7
|5
|1
|22 - 11
|26
|5.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Фламенго
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|7.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|9.
|Брагантино
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|11.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|12.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|13.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|12 - 10
|20
|14.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|19.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|14
|5
|5
|4
|9 - 13
|20
|4.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|5.
|Интернасьональ
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|6.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|7.
|Гремио
|0:0
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|8.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|Сеара
|14
|4
|4
|6
|22 - 23
|16
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|11 - 18
|13
|13.
|Васко да Гама
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Байя
|13
|2
|3
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Гойяс
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
Победитель
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