  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
0:2
Второй тайм: 50'
Интернасьональ
0'
25' Желтая карточка
Jose Ferreira
44' Желтая карточка
Gregore
0:1
45' Гол
Дурадо Родриго
0:2
48' Пенальти
Galhardo Thiago
50'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
11
Росси
15
Juan
Pablo
Ramirez
21
Alesson
Batista
9
Gilberto
IV
1
Danilo
XVI
22
Марсело
Родиней
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
47
Кайо
Ранхел
17
Galhardo
Thiago
Байя
4-2-3-1
Интернасьональ
4-1-3-2

Ход матча

25'
Jose Ferreira
 
44'
Gregore
 
45'
0:1
Дурадо Родриго
(Uendel)
48'
0:2
Galhardo Thiago

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 7 (1) 0.26
2. Rodriguinho I 5 (2) 0.19
3. Jose Elber 3 0.11
4. Daniel XII 3 0.11
5. Clayson 3 (1) 0.11
6. Росси 2 0.07
7. Saldanha 2 0.07
8. Jose Ferreira 2 0.07
9. Nino Paraiba 1 0.04
10. Marco Antonio2 1 0.04
11. Эрнандо 1 0.04
12. Зе Карлос 1 0.04
13. Fessin 1 0.04
14. Juninho Capixaba 0 0
15. Gregore 0 0
16. Ronaldo VI 0 0
17. Matheus Bahia 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.56
2. Yuri Alberto 5 0.19
3. Patrick I 4 0.15
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.11
5. Герреро Паоло 3 0.11
6. Эрнандес Абель 2 0.07
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. José Maurisio3 1 0.04
9. Peglow 1 0.04
10. Мусто Дамиан 1 0.04
11. Моледо Родриго 1 0.04
12. Дурадо Родриго 1 0.04
13. Gustavo1 1 0.04
14. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
15. Moises VII 0 0
16. Uendel 0 0
17. Leandro Miguel Fernandez 0 0
18. Саравия Ренсо 0 0
19. Marcos Guilherme 0 0
20. Rodrigo I 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 9 1
2. Росси 5 1
3. Ronaldo VI 6 0
4. Jose Ferreira 3 1
5. Daniel XII 3 1
6. Gilberto IV 4 0
7. Mendes Elias II 4 0
8. Juninho Capixaba 4 0
9. Lucas Fonseca 3 0
10. Nino Paraiba 3 0
11. Anderson IV 3 0
12. Rodriguinho I 3 0
13. Marco Antonio2 3 0
14. Fernando Edson 2 0
15. Jose Elber 0 1
16. Saldanha 1 0
17. Clayson 1 0
18. Зе Карлос 1 0
19. Juan Pablo Ramirez 1 0
20. Alesson Batista 1 0
21. Ramon1 1 0
22. Matheus Bahia 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Моледо Родриго 4 1
3. Эденилсон дос Сантос 5 0
4. Rodrigo I 5 0
5. Мусто Дамиан 3 1
6. Galhardo Thiago 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
9. Д'Алессандро Андрес 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Gustavo1 3 0
12. Bruno Praxedes 3 0
13. Jose Gabriel 1 1
14. Кайо Ранхел 2 0
15. Leandro Miguel Fernandez 2 0
16. Дурадо Родриго 2 0
17. Marcos Guilherme 2 0
18. Бошилья Габриэл 2 0
19. Yuri Alberto 2 0
20. Jussa 2 0
21. William Pottker 0 1
22. Uendel 1 0
23. Эрнандес Абель 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 3.13% (1) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 9.38% (3) 37.5% (12)
 Интернасьональ 18.42% (7) 21.05% (8) 15.79% (6) 10.53% (4) 13.16% (5) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия
Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Интернасьональ 2:2 Байя Серия A Байя 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:1 Байя Серия A Байя 0:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:0 Байя Серия A Интернасьональ 1:0 Байя Серия A Байя 1:1 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 27 16 8 3 47 - 22 56
2. Фламенго 26 14 7 5 46 - 35 49
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Интернасьональ 1:0 27 13 8 6 40 - 25 47
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 25 11 8 6 36 - 25 41
7. Флуминенсе 27 11 7 9 37 - 31 40
8. Коринтианс 1:0 27 10 9 8 29 - 30 39
9. Сантос 26 10 8 8 37 - 34 38
10. Сеара 26 9 8 9 37 - 36 35
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
12. Атлетико Паранаэнсе 26 9 4 13 21 - 28 31
13. Брагантино 26 7 10 9 31 - 30 31
14. Форталеза 27 7 10 10 24 - 25 31
15. Спорт Ресифи 27 8 5 14 23 - 36 29
16. Васко да Гама 25 7 7 11 26 - 36 28
17. Байя 0:1 27 8 4 15 32 - 47 28
18. Гойяс 27 5 8 14 27 - 42 23
19. Ботафого Рибейрао 0:1 27 4 11 12 25 - 38 23
20. Куритиба 27 5 6 16 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Интернасьональ 1:0 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Фламенго 13 7 4 2 26 - 17 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
8. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Коринтианс 1:0 13 5 5 3 16 - 17 20
12. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
13. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
14. Байя 0:1 14 6 1 7 18 - 20 19
15. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 0:1 14 2 5 7 12 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 14 7 4 3 24 - 16 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Интернасьональ 1:0 14 5 4 5 16 - 14 19
6. Коринтианс 1:0 14 5 4 5 13 - 13 19
7. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
8. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Сеара 13 4 3 6 21 - 22 15
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 11 - 18 13
13. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
14. Ботафого Рибейрао 0:1 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
18. Байя 0:1 13 2 3 8 14 - 27 9
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Гойяс 13 1 4 8 11 - 21 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Дурадо Родриго бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Gregore получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Интернасьональ
9.50
3.85
2.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 3.85 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 3.60 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.10 2.88
  9.28 3.79 1.48

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 5.20 1.14 3.05 1.35 2.18 1.68 1.86 1.94 1.76 2.07 1.18 4.50 1.21 4.10 1.10 6.25 1.04 9.40 1.03 9.90 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
6.40 1.07 5.20 1.13 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.67 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.50 1.02 10.00
3.86 1.27 3.22 1.36 2.57 1.53 1.93 1.94 3.41 1.33 2.83 1.45 2.23 1.68 1.74 2.15 1.52 2.60 1.35 3.30 1.12 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.15 1.47 2.70 1.12 5.55 1.04 9.40
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
1.22 4.43 1.11 7.02 1.14 5.98 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.03 1.73 1.45 2.60 1.15 5.10
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Байя 0:2 Интернасьональ онлайн

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