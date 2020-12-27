Байя
0:2
Второй тайм: 50'
Интернасьональ
25' Желтая карточкаJose Ferreira
44' Желтая карточкаGregore
0:1
45' ГолДурадо Родриго
0:2
48' ПенальтиGalhardo Thiago
14
Эрнандо
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
11
Росси
6
Uendel
88
Patrick
I
47
Кайо
Ранхел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
-
70 Fessin
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
47 Кайо РанхелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
11 Yuri Alberto
-
19 Rodrigo I
-
-
-
31 Peglow
-
-
33 Gustavo1
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
25'
44'
45'
0:1
48'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|7 (1)
|0.26
|2.
|Rodriguinho I
|5 (2)
|0.19
|3.
|Jose Elber
|3
|0.11
|4.
|Daniel XII
|3
|0.11
|5.
|Clayson
|3 (1)
|0.11
|6.
|Росси
|2
|0.07
|7.
|Saldanha
|2
|0.07
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.07
|9.
|Nino Paraiba
|1
|0.04
|10.
|Marco Antonio2
|1
|0.04
|11.
|Эрнандо
|1
|0.04
|12.
|Зе Карлос
|1
|0.04
|13.
|Fessin
|1
|0.04
|14.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|15.
|Gregore
|0
|0
|16.
|Ronaldo VI
|0
|0
|17.
|Matheus Bahia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.56
|2.
|Yuri Alberto
|5
|0.19
|3.
|Patrick I
|4
|0.15
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0.11
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.11
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.07
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|8.
|José Maurisio3
|1
|0.04
|9.
|Peglow
|1
|0.04
|10.
|Мусто Дамиан
|1
|0.04
|11.
|Моледо Родриго
|1
|0.04
|12.
|Дурадо Родриго
|1
|0.04
|13.
|Gustavo1
|1
|0.04
|14.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|15.
|Moises VII
|0
|0
|16.
|Uendel
|0
|0
|17.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|18.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|20.
|Rodrigo I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|9
|1
|2.
|Росси
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|6
|0
|4.
|Jose Ferreira
|3
|1
|5.
|Daniel XII
|3
|1
|6.
|Gilberto IV
|4
|0
|7.
|Mendes Elias II
|4
|0
|8.
|Juninho Capixaba
|4
|0
|9.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|10.
|Nino Paraiba
|3
|0
|11.
|Anderson IV
|3
|0
|12.
|Rodriguinho I
|3
|0
|13.
|Marco Antonio2
|3
|0
|14.
|Fernando Edson
|2
|0
|15.
|Jose Elber
|0
|1
|16.
|Saldanha
|1
|0
|17.
|Clayson
|1
|0
|18.
|Зе Карлос
|1
|0
|19.
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|20.
|Alesson Batista
|1
|0
|21.
|Ramon1
|1
|0
|22.
|Matheus Bahia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Моледо Родриго
|4
|1
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|5
|0
|4.
|Rodrigo I
|5
|0
|5.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|6.
|Galhardo Thiago
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|9.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|10.
|Марсело Родиней
|3
|0
|11.
|Gustavo1
|3
|0
|12.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|13.
|Jose Gabriel
|1
|1
|14.
|Кайо Ранхел
|2
|0
|15.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|16.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|17.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|18.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|19.
|Yuri Alberto
|2
|0
|20.
|Jussa
|2
|0
|21.
|William Pottker
|0
|1
|22.
|Uendel
|1
|0
|23.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|24.
|Энрике Педро
|1
|0
|25.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|26.
|Danilo XVI
|1
|0
|27.
|Patrick I
|1
|0
|28.
|Moises VII
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|37.5% (12)
|Интернасьональ
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +7 =2 -11Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия
Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|27
|16
|8
|3
|47 - 22
|56
|2.
|Фламенго
|26
|14
|7
|5
|46 - 35
|49
|3.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|4.
|Интернасьональ
|1:0
|27
|13
|8
|6
|40 - 25
|47
|5.
|Гремио
|25
|10
|12
|3
|33 - 21
|42
|6.
|Палмейрас
|25
|11
|8
|6
|36 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|27
|11
|7
|9
|37 - 31
|40
|8.
|Коринтианс
|1:0
|27
|10
|9
|8
|29 - 30
|39
|9.
|Сантос
|26
|10
|8
|8
|37 - 34
|38
|10.
|Сеара
|26
|9
|8
|9
|37 - 36
|35
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|4
|13
|21 - 28
|31
|13.
|Брагантино
|26
|7
|10
|9
|31 - 30
|31
|14.
|Форталеза
|27
|7
|10
|10
|24 - 25
|31
|15.
|Спорт Ресифи
|27
|8
|5
|14
|23 - 36
|29
|16.
|Васко да Гама
|25
|7
|7
|11
|26 - 36
|28
|17.
|Байя
|0:1
|27
|8
|4
|15
|32 - 47
|28
|18.
|Гойяс
|27
|5
|8
|14
|27 - 42
|23
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|20.
|Куритиба
|27
|5
|6
|16
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Интернасьональ
|1:0
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Фламенго
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|8.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|9.
|Брагантино
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Коринтианс
|1:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|12.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|12 - 10
|20
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|14.
|Байя
|0:1
|14
|6
|1
|7
|18 - 20
|19
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|19.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|14
|2
|5
|7
|12 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Интернасьональ
|1:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|6.
|Коринтианс
|1:0
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|7.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|8.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|Сеара
|13
|4
|3
|6
|21 - 22
|15
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|11 - 18
|13
|13.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|18.
|Байя
|0:1
|13
|2
|3
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Гойяс
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
Победитель
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