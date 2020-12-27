  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
0:0
Первый тайм: 27'
Атлетико Гойяненсе
0' 27'
27
Vanderlei
III
35
Скардовелли
Вандерсон
28
Миранда
Пауло
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
15
Darlan
Mendes
23
Alisson
II
21
Пинарес
Сесар
47
Феррейра
Факундо
19
Diego
Churin
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
5
Willian
Moraes
8
Marlon
Freitas
11
Gustavo
V
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Wellington
Rato
9
Roberson
Гремио
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 8 (1) 0.31
2. Соуза Диего 7 (1) 0.27
3. Jean Pyerre 2 0.08
4. Isaque Elias Brito 2 0.08
5. Феррейра Факундо 2 0.08
6. Браз Давид 2 0.08
7. Alisson II 1 0.04
8. Фернандо Луис IV 1 0.04
9. Diego Churin 1 0.04
10. Пинарес Сесар 1 0.04
11. Майкон Тьяго 1 0.04
12. Thaciano 1 0.04
13. Орехуэла Луис 1 0.04
14. Darlan Mendes 1 0.04
15. Lucas Silva IV 1 (1) 0.04
16. Виктор Феррас 0 0
17. Робиньо Робсон 0 0
18. Матеус Энрике 0 0
19. Ewerthon VI 0 0
20. Diogo VII 0 0
21. Paulo Victor III 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.11
2. Jean V 3 (2) 0.11
3. Janderson 2 0.07
4. Gustavo V 2 0.07
5. Ze Roberto III 2 0.07
6. Юри 2 0.07
7. Маркес Лукас 2 0.07
8. Luis Pereira III 2 0.07
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.04
10. Котулио Матеус 1 0.04
11. Edson III 1 0.04
12. Gilvan 1 0.04
13. Roberson 1 0.04
14. Wellington Rato 1 0.04
15. Nicolas Vichiatto 0 0
16. Marlon Freitas 0 0
17. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
18. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
19. João Victor6 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 5 1
2. Каннеманн Вальтер 5 1
3. Lucas Silva IV 5 0
4. Соуза Диего 3 1
5. Джеромел Педро 3 1
6. Tonhao 4 0
7. Браз Давид 2 1
8. Кортез Бруно 2 1
9. Фернандо Луис IV 1 1
10. Робиньо Робсон 2 0
11. Darlan Mendes 2 0
12. Миранда Пауло 1 0
13. Виктор Феррас 1 0
14. Ewerthon VI 1 0
15. Diogo VII 1 0
16. Майкон Тьяго 1 0
17. Thaciano 1 0
18. Орехуэла Луис 1 0
19. Alisson II 1 0
20. Vanderlei III 1 0
21. Pepe3 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 6 0
2. Gilvan 5 0
3. Willian Moraes 3 1
4. Dudu V1 3 1
5. Gustavo V 4 0
6. Marlon Freitas 2 1
7. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
8. Edson III 3 0
9. Ze Roberto III 3 0
10. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
11. Eder 2 3 0
12. Юри 2 0
13. Натанаэл 2 0
14. Маркес Лукас 2 0
15. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
16. Roberson 1 0
17. Moacir II 1 0
18. Arnaldo II 1 0
19. Renato Kayzer 1 0
20. Jean V 1 0
21. Janderson 1 0
22. Matheus Pereira2 1 0
23. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 6.25% (2) 12.5% (4) 21.88% (7) 21.88% (7) 25% (8) 12.5% (4)
 Атлетико Гойяненсе 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5) 25% (6)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио
Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио Флуминенсе 0:1 Гремио Жувентуд 0:1 Гремио Гремио 2:1 Брагантино Гремио 1:0 Жувентуд Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ
Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Гремио: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Гремио 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Гремио 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:0 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 27 16 8 3 47 - 22 56
2. Фламенго 26 14 7 5 46 - 35 49
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Интернасьональ 27 13 8 6 41 - 26 47
5. Палмейрас 26 12 8 6 37 - 25 44
6. Гремио 0:0 26 10 13 3 33 - 21 43
7. Флуминенсе 27 11 7 9 37 - 31 40
8. Сантос 27 10 9 8 38 - 35 39
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Сеара 27 9 9 9 38 - 37 36
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 27 8 11 8 24 - 30 35
12. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 24 - 28 34
13. Брагантино 27 7 10 10 31 - 31 31
14. Форталеза 27 7 10 10 24 - 25 31
15. Спорт Ресифи 27 8 5 14 23 - 36 29
16. Васко да Гама 26 7 7 12 26 - 39 28
17. Байя 27 8 4 15 33 - 48 28
18. Гойяс 27 5 8 14 27 - 42 23
19. Ботафого Рибейрао 27 4 11 12 25 - 39 23
20. Куритиба 27 5 6 16 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 0:0 13 7 5 1 22 - 11 26
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Фламенго 13 7 4 2 26 - 17 25
7. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
8. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
11. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
12. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
13. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
14. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 13 3 6 4 15 - 17 15
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 14 2 5 7 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 14 7 4 3 24 - 16 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Атлетико Гойяненсе 0:0 14 5 5 4 9 - 13 20
4. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
5. Интернасьональ 14 5 4 5 17 - 15 19
6. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
7. Гремио 0:0 13 3 8 2 11 - 10 17
8. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Сеара 14 4 4 6 22 - 23 16
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 11 - 18 13
13. Васко да Гама 13 3 3 7 14 - 25 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Байя 13 2 3 8 14 - 27 9
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Гойяс 13 1 4 8 11 - 21 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.05
3.50
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.50 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.05 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.32 4.05

Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Атлетико Гойяненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.09 5.50 1.13 2.48 1.50 2.06 1.76 1.76 2.08 1.48 2.55 1.23 3.85 1.15 5.00 1.05 7.90 1.03 10.00 0.00 16.50 0.00 16.50 0.00 24.00
7.20 1.06 5.95 1.11 2.60 1.47 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.68 1.18 4.50 1.04 8.30 1.03 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.58 2.39 1.25 3.75 1.07 8.20 1.03 10.00
2.50 1.53 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.15 4.90
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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